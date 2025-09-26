Der Radverkehr der Zukunft in Wannweil

Bitte aktivieren Sie Javascript

WANNWEIL. Das Radverkehrskonzept des Landkreises Reutlingen wurde erstmals vor mehr als 20 Jahren erstellt und wird regelmäßig fortgeschrieben. Es bildet die Grundlage für den gezielten Ausbau, die Sanierung und Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur im Kreis. Aktuell haben die Planer im Landratsamt die Jahre 2025 bis 2034 im Blick. Für Wannweil liegen acht Vorschläge vor, die jetzt im Gemeinderat diskutiert wurden. »Vorschläge, die als Zukunftsprojekte zu sehen sind, als Visionen«, betonte Bürgermeister Dr. Christian Majer vorab, »egal, was wir hier jetzt reden - das ist nur ein Stimmungsbild, das den Kreis zu nichts verpflichtet.« Er fordert nur bis zum 1. Oktober Rückmeldungen der Gemeinden zu seinen Vorschlägen, um sie in den Entwurf für das Radnetzkonzept einzuarbeiten.

Es geht um sehr viel Geld: Die acht Maßnahmen schlagen mit knapp 1,4 Millionen Euro zu Buche. Und: Bis 2034 will der ganze Kreis bedient werden. Heißt im Umkehrschluss, dass wohl noch sehr viel Wasser die Echaz runterfließen wird, bis sich hier in Sachen Radverkehr Entscheidendes tut. Wie im Wannweiler Gemeinderat zu erwarten, wurden die Vorschläge sehr kontrovers diskutiert - liegen in Sachen Mobilität und Verkehr doch Welten zwischen den Fraktionen.

»Im Moment sind immer noch die Radfahrer benachteiligt«, stellt Grünen-Fraktions-Chef Dr. Christoph Treutler seinem Beitrag über die Ideen zur Dorfstraße und zur Grießstraße voraus, die das Landratsamt mit einer halben Million Euro beziffert. Die Stellungnahme der Verwaltung lässt sich in seinen Augen so interpretieren, dass durch Radfahrer andere Verkehrsteilnehmer benachteiligt würden. Sie wolle grundsätzliche »keine Privilegierung der einen unter Benachteiligung der anderen Verkehrsteilnehmergruppe«, steht da. Widerspruch von Martina Lietz (FWV), die durch die Pläne des Landratsamts hier tatsächlich alle Verkehrsteilnehmer außer den Radfahrern benachteiligt sieht. »Wenn man nur sieht, wie die jetzt schon fahren ...«, schob sie nach.

"Die Situation an dieser Stelle ist äußerst schwierig", sagte auch CDU-Fraktions-Chef Erich Herrmann, da laufen ganz viele Straßen zusammen." Allein in der Dorfstraße seien pro Tag zweieinhalbtausend Fahrzeuge unterwegs. Die rechtlichen Konsequenzen einer Fahrradstraße nach dem Modell des Landkreises würde bedeuten, dass die Dorf- und die Grießstraße untergeordnet würden, schloss er. "Das würde nicht funktionieren." Widerrede von Grünen-Rat Valentin Paal, der viel mit dem Rad unterwegs ist und beteuerte, dass dies nicht automatisch der Fall sei. Auftrag aus dem Wannweiler Gemeinderat also ans Landratsamt, dass die rechtlichen Konsequenzen geprüft werden sollen.

»Wir sind bei Punkt eins von insgesamt acht und verzetteln uns jetzt schon im Grundsätzlichen«, unterbrach Joachim Hespeler (Grüne), »das zeigt, dass wir ein Mobilitätskonzept für den gesamten Ort brauchen. Was wir hier und jetzt machen, ist eigentlich eine Farce.« Widerspruch von Erich Herrmann: »Was machen wir hier anderes, als seit Jahren über dieses Thema zu diskutieren? Es ist vollkommen überflüssig, wieder ein grundsätzliches Verkehrskonzept einzufordern.« Was Hespeler so nicht stehen lassen wollte: »Es ist nur Stückwerk, was wir hier machen. Wir brauchen ein Konzept für alles und können dann über die Details reden.«

Ein derzeit unlösbares Problem ist die Kirchentellinsfurter Straße. Die schlägt im Radverkehrskonzept des Landkreises zwar nur mit 10.000 Euro für einen einseitigen Schutzstreifen Richtung K'furt zu Buche, das Problem liegt aber viel tiefer - darin sind sich Wannweiler Verwaltung und Gemeinderat einig. »Ein einseitiger Schutzstreifen würde zu mehr Chaos und Unsicherheit für die Radfahrer führen«, stellte Bürgermeister Majer klar, »der suggeriert eine Sicherheit, die hier nicht gegeben ist.« Weil's hier erstens zu eng ist. Zweitens weil Radschutzstreifen »viele Autofahrer dazu verleiten, zu meinen, sie müssten den Überholabstand nicht mehr einhalten«, wie Valentin Paal schon oft erleben hat müssen.

FL-Rat Ulrich Joos sieht das Problem 23 Jahre zurückliegen: »Damals wurde sie absichtlich so schmal gemacht, um mehr Platz für die Radfahrer zu haben.« Auf dem Radweg nebenan. Damals wurde eine Allee mit 22 Bäumen gepflanzt, erinnert er sich. »Wenn man die jetzt wegmachen würde - auf der anderen Seite der Straße hat's doch überall Bäume - und den Anwohnern sagen würde, sie sollen in ihren Gärten Bäume pflanzen, hätten wir wieder mehr Platz.« Den Vorschlag, den Joachim Hespeler unter dem Punkt »Unterhaltendes« verbuchte, lehnte auch der Bürgermeister ab: »Die Bäume sind da, und sie wachsen.« Bleibt das Fazit: »Diese Straße bleibt eine Mammutaufgabe.« (GEA)