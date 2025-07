Der Pädagoge von Walddorfhäslach geht wirklich in den Ruhestand

Ralf Michael Röckel geht in den Ruhestand, Pamela Wetter wird ab dem kommenden Schuljahr eine Gemeinschaftsschule in Reutlingen leiten.

WALDDORFHÄSLACH. Auf der Bühne der Gemeindehalle steht am Donnerstagabend ein Schaukelstuhl. Darauf sitzt ein Schüler mit Locken-Perücke und schaukelt auf und ab. Er mimt den Rektor Ralf Michael Röckel der Gustav-Werner-Gemeinschaftsschule in Walddorfhäslach, der kurz vor seinem Ruhestand steht. An diesem Abend hat er Schüler, sein Kollegium, Weggefährten, Mitstreiter aus der Kommunalpolitik und viele mehr eingeladen. Eines eint die Festredner: Sie können sich noch nicht vorstellen, dass dieser quirlige Mann künftig nicht mehr barfuß durch die Schule geht und dessen laute Stimme dort nicht mehr zu hören ist. Der 62-jährige Röckel, der 23 Jahre Schulleiter war, im Ruhestand: Das passe nicht, sagen sie.

Walddorfhäslachs Bürgermeisterin Silke Höflinger würdigt den Rektor: »Er ist ein Hans Dampf in allen Gassen, im Tatendrang nicht zu fassen.« Bildung liege ihm am Herzen. »Wenn nicht alles nach Plan läuft, hört man einen badischen Akzent und es wird quirlig.« Damit geht die Bürgermeisterin auf die Herkunft Röckels ein. Am Ende setze er sich häufig durch. Seinen - offenbar eher aktiven - Ruhestand, fasst Höflinger so zusammen: Der Jakobsweg, Urlaub auf einer Schweizer Alm oder Brunnen bohren in Afrika. »Langweilig wird es auf keinen Fall.«

Nächtlicher Anruf beim Wahlsieger

Dass die frühere Grund- und Hauptschule in Walddorfhäslach überhaupt noch existiert, habe mit einem Anruf zu tun, der das Zeug zur Legende hat. Darauf geht Katrin Steinhülb-Joos ein. Sie war mit Röckel während des Referendariats am Seminar in Nürtingen und beide sind Mitglieder des Beirats der Landeszentrale für Politische Bildung. Nun spricht sie als Bildungspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion im Landtag. Der Pädagoge ist seit 20 Jahren Mitglied bei den Sozialdemokraten. Am Abend, als Klaus Käppeler für die SPD in den Landtag gewählt wurde, rief Röckel ihn noch in der Nacht an: »Wann können wir in Walddorfhäslach mit der Gemeinschaftsschule starten«, sei die Frage gewesen. Röckel bestätigt das. Und so wurde schneller als anderswo aus der Hauptschule die neue Schulform mit individuellerem Lernen.

Martin Fouqué, der Leiter des Staatlichen Schulamts Tübingen, kennt Röckel lange und aus unterschiedlichen Perspektiven - auch als früherer Leiter der benachbarten Gemeinschaftsschule in Pliezhausen. »Wir haben gemerkt, dass wir beide die neue Schulform und junge Leute im Blick haben«, sagt er. Röckel habe immer wieder mit seinen Tipps Recht gehabt. Ein Beispiel: »'Martin', hat er gesagt, 'wenn Du Deine Schule im Griff hast, kannst Du nachmittags Tennis spielen.'« Aus Sicht der Schulaufsicht sagt Fouqué: »Du bist zupackend, hast sehr viel Energie, hast Sachen vorangetrieben und bist ein Macher.« Er habe ihn stets geschätzt: »Leute wie Dich brauchen wir in der Schulleitung, die das Herz am rechten Fleck haben.«

Ein prägender Charakter

Röckels Stellvertreterin Pamela Wetter bringt es auf den Punkt: »Du hast die Schule nicht nur geleitet, sondern geprägt. Du standest gerne im Mittelpunkt und hast vieles bewegt, etwa den Übergang von der analogen in die digitale Lernwelt.« Immer wieder kommt Röckel an dem Abend auf die Bühne und dankt den Rednern. Weil er selbst erst zum Ende dran ist, er aber gerne redet, verlässt er die Bühne nach dem persönlichen Dank stets mit dem Satz: »Ich sag' nichts.« Er wird zu einem Running Gag.

Dann sagt er doch noch was: »Ich hätte nie gedacht, dass die Schule mich so prägen wird«, resümiert er. Ihm sei es immer ums Fördern, Vertrauen und echtes Miteinander gegangen in seinem Beruf. Und er verweist auf seine Stellvertreter Norbert Fehrle: »Wir haben zusammen die Gemeinschaftsschule gerockt« und seine aktuelle Konrektorin Pamela Wetter. Mit ihr habe er die Schulform nachgeschärft und eng zusammengearbeitet: »Danke, dass Du mich ertragen und getragen hast.«

Ein tolles Kollegium

Wer Röckels Nachfolger als Rektor ab dem neuen Schuljahr wird, möchte Dr. Stefan Meißner, Pressesprecher des Regierungspräsidiums Tübingen, auf GEA-Anfrage derzeit nicht sagen. Röckel sagt abschließend: »Ich habe das schönste und beste Kollegium. Sie sind kreativ, suchen jede Herausforderung.« Er werde sie vermissen, ist er sich sicher: »Vor allem die Begrüßung und die Sprüche am Montagmorgen.« (GEA)