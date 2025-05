Den Barfußpark in Metzingen runderneuert

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Maultaschenaktionen sind eins der Markenzeichen der Metzinger Kolpingsfamilie, ein weiteres haben die Mitglieder jetzt wieder neu gestaltet mit dem Barfußpark in Metzingen. 2012 hat die Kolpingsfamilie unter der Regie von Harald Hüttl den Barfußpark beim Kneipp-Becken am Trimm-dich-Pfad in der Nähe des Friedhofs Auchtert angelegt. Die Idee dazu hatten einige Mitglieder beim Besuch der Landesgartenschau in Villingen 2012. Hüttl kümmerte sich um Sponsoren und übernahm die Organisation des Projekts.

Für Gesundheit und Entspannung

Mehr als 200 Tonnen Erde, Sand, Schotter und Steine wurden verarbeitet, um Menschen die Gelegenheit zu geben, etwas für ihre Gesundheit und Entspannung zu tun mit einer natürlichen Fußreflexzonenmassage beim Barfußlaufen über die verschiedenen Untergründe. Der Barfußpark entstand auf städtischem Grund mit der Vereinbarung eines Rückbaus, falls die Kolpingsfamilie nicht mehr in der Lage wäre, das Gelände zu pflegen und zu mähen.

Genau dieser Punkt schien jetzt erreicht zu sein, denn am Barfußpark hat der Zahn der Zeit genagt und die Akteure von damals sind älter geworden. »Wir haben zwar gemäht und immer sporadisch etwas ausgebessert, aber insgesamt sah das alles nicht mehr so gut aus, war vieles verwittert«, so der Vorsitzende der Kolpingsfamilie, Oliver Schnepf. Die Mitglieder fassten den Beschluss, das Projekt nicht aufzugeben und zurückzubauen, sondern grundlegend neu zu gestalten in mehreren Arbeitseinsätzen. »Neben dem ehrenamtlichen Einsatz der tatkräftigen Helfer sind die Unterstützung seitens der Stadt und Sponsoren sehr motivierend und wichtig, eine sehr gute Zusammenarbeit«, so Schnepf.

Das kleine Naherholungsgebiet

Gut gelaunt waren alle bei der Arbeit, so wie man es von den Maultaschenaktionen gewohnt ist, und haben alle Elemente vom Barfußpfad neu verlegt. Nur der Abschnitt mit Reifen muss noch endgültig fertiggestellt werden, aber ansonsten ist der Pfad wieder barfuß begehbar. Um das kleine Kneipp-Becken kümmert sich die Stadt. Das Wasserbecken vervollständigt zusammen mit dem Trimm-dich-Pfad und dem Barfußpark das kleine Naherholungsgebiet für alle Bürger. (mar)