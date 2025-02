Das Dorfmuseum »Ahnenhaus« im Entenhof in Pliezhausen ist in einem mehr als 450 Jahre alten Fachwerkhaus angesiedelt. Das Bild zeigt es im Januar 2021. Dort wird die Historie in Ausstellungen immer wieder präsentiert. Eine Ortschronik gibt es aber nicht. Foto: Michael Merkle Das Dorfmuseum »Ahnenhaus« im Entenhof in Pliezhausen ist in einem mehr als 450 Jahre alten Fachwerkhaus angesiedelt. Das Bild zeigt es im Januar 2021. Dort wird die Historie in Ausstellungen immer wieder präsentiert. Eine Ortschronik gibt es aber nicht. Foto: Michael Merkle

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.