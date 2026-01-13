Das Feuerwehrhaus in Walddorfhäslach soll saniert und erweitert werden

Das Feuerwehrhaus in Walddorfhäslach ist in die Jahre gekommen. Es reicht für die heutigen Anforderungen nicht mehr aus. Eine Sanierung und Erweiterung steht an.

WALDDORFHÄSLACH. Das Feuerwehrhaus ist in die Jahre gekommen. Eine gründliche Sanierung steht an. Darüber hinaus haben sich die technischen Anforderungen an die freiwilligen Helfer stark erhöht. Mit dem Ergebnis: Die Feuerwehr in Walddorfhäslach braucht mehr Platz. Der Gemeinderat beauftragte jetzt ein Fachbüro für Katastrophenschutz mit Sitz in Viersen, eine Machbarkeitsstudie zu erstellen, die aufzeigen soll, was feuerwehrtechnisch und räumlich alles notwendig ist.

Letztlich geht es auch um die Neuordnung auf dem Gelände in den Weiherwiesen zwischen Walddorf und Häslach. Dort sind neben der Feuerwehr auch der Bauhof und die First-Responder-Einheit der Malteser untergebracht. Deshalb sehen die Planungen derzeit einen Anbau hinter dem Feuerwehrhaus vor, der allen mehr Platz verschaffen soll.

Neue Technik benötigt mehr Platz

Was braucht die Feuerwehr nach dem Bedarfsplan, der bereits 2023 erstellt wurde? Da wäre unter anderem der sogenannte Schwarz-Weiß-Bereich, in dem die Einsatzkleidung von der Privatkleidung getrennt werden kann, um eine mögliche Kontaminierung zu verhindern. Die bisherigen Räumlichkeiten im Feuerwehrhaus sind dafür zu klein.

Auch der Stand der Technik ist heute ein anderer. Die bisherigen Werkstätten der Feuerwehr reichen dafür nicht mehr aus. Zudem brauchen die Helfer für die digitale Infrastruktur spezielle Räume, damit die Feuerwehr auch im Katastrophenfall immer handlungsfähig bleiben kann.

Das erfahrene Viersener Ingenieurbüro soll nun alle Notwendigkeiten zusammentragen, damit die Gemeinde klarer sieht, wie der Neubau hinter dem bisherigen Feuerwehrhaus aussehen könnte. Die weiteren Planungen müssen später auch den Bauhof einbeziehen. Dessen Fahrzeuge sind direkt hinter dem Feuerwehrhaus untergestellt. Der Bauhof müsste deshalb, für die Zeit, in der das Feuerwehrhaus erweitert wird, ein Interimsgebäude erhalten, um den Betrieb aufrechterhalten zu können. Später soll der Bauhof in den »funktionalen Neubau« hinter dem Feuerwehrhaus integriert werden, wie Bürgermeisterin Silke Höflinger erklärte.

In diesen Neubau-Planungen spielt auch die First-Responder-Einheit der Malteser eine Rolle. Sie soll mit in den Neubau einziehen. »Die Malteser sollen auch einen Raum erhalten, wo sie ihre Sachen lagern können«, meint Höflinger.

Neues HLF 20 für die Feuerwehr

Für diesen Neubau braucht es natürlich mehr Platz als bisher. Dies ist für die Gemeinde allerdings kein Problem. Das Gelände hinter Feuerwehrhaus und Bauhof gehört bereits der Gemeinde. Von diesem Gelände soll dann ein Teil für die Neuordnung von Feuerwehr, Bauhof und Maltesern genutzt werden.

Erste Planungen für die Umgestaltung des Areals gab es bereits 2019. Doch dann kam der neue Kindergarten in der ehemaligen neuapostolischen Kirche im Walddorfer Herdweg dazwischen. Die finanziellen Mittel der Gemeinde reichten für beide Projekte nicht aus. Die Feuerwehrerweiterung wurde verschoben.

Ehe der Neubau kommt, muss Walddorfhäslach erst noch einige hunderttausend Euro für ein neues Feuerwehrauto aufbringen. Das alte Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 20) soll ersetzt werden. Dies sollte nach dem Feuerwehrbedarfsplan eigentlich schon früher geschehen, organisatorische Gründe erforderten aber einen Aufschub. (GEA)