Mit dem Umbau der Station in Häslach sind dann alle fünf wichtigen Bushaltestellen in Walddorfhäslach barrierefrei. Die Gemeinde erhält hohe Fördermittel vom Land.

Die beiden gegenüberliegenden Bushaltestellen an der Walddorfer Straße in Häslach werden in den Sommerferien barrierefrei ausgebaut. Die bisherigen Busbuchten fallen weg. Für die Fugänger gibt es statt des Zebrastreifens eine Bedarfsampel. Foto: Veit Müller Die beiden gegenüberliegenden Bushaltestellen an der Walddorfer Straße in Häslach werden in den Sommerferien barrierefrei ausgebaut. Die bisherigen Busbuchten fallen weg. Für die Fugänger gibt es statt des Zebrastreifens eine Bedarfsampel. Foto: Veit Müller

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.