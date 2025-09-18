Betrunkener Metzinger tritt Ärztin: Amtsgericht stellt Verfahren ein

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN/REUTLINGEN. »Tschüs - ich möchte Sie hier nie wiedersehen«, sagt Richter Sierk Hamann nach einer Stunde Strafprozess zum Angeklagten. Ob das klappt, hat der etwa Mitte dreißig Jahre alte Mann selbst in der Hand: 120 Stunden gemeinnützige Arbeit muss er bis Ende Januar leisten. Tut er es, sieht er zumindest den redegewandten Reutlinger Amtsrichter nicht mehr. Einen Amtskollegen in Bad Urach schon. »Sieht schlimm aus«, deutet Staatsanwältin Samira Felger nach einen Blick in die E-Akten ihres Laptops an, ohne Näheres zu verraten.

Der Fall, der den angeklagten Metzinger nach Reutlingen geführt hatte, sah zunächst mal vor allem für ihn selbst schlimm aus: Stark alkoholisiert hatte er im Oktober 2024 eine Fensterscheibe in seiner Wohnung kaputtgemacht und sich dabei eine tiefe und stark blutende Schnittwunde am rechten Handrücken zugezogen.

»Das muss mehr als eine 0,7-Liter-Flasche Whisky gewesen sein«

Ein Rettungswagen war schnell alarmiert, noch schneller hatten Ersthelfer und die Polizei die Wunde versorgt. »Wir haben ihn zum Fahrzeug gebracht und ins Krankenhaus nach Reutlingen gebracht«, blickt ein Notfallsanitäter als Zeuge vor Gericht zurück. Das war indes kein leichtes Unterfangen: Der Verletzte wollte erstmal nicht mit. »Er stand an der Treppe und hatte eine Flasche Wodka in der Hand«, hat eine andere Sanitäterin beobachtet. Sie redete dem Metzinger gut zu - nicht nur am Rettungswagen, sondern auch später in der Notaufnahme des Klinikums am Steinenberg.

In Begleitung zweier Polizisten ging es schließlich doch von hier nach dort. Eine Ärztin nahm dem Schnapsgeschwängerten Blut ab. Ergebnis: 4,38 Promille. »Das muss mehr als eine 0,7-Liter-Flasche gewesen sein«, meint Hamann. Egal ob Wodka oder, wie vom Angeklagten selbst angegeben, Whisky. Mit einem Alkoholwert, bei dem viele Mitmenschen tot gewesen wären, konnte der Mann noch gerade gehen. Und sich auf die Untersuchungs- und Behandlungsliege in der Klinik legen.

»Er ist von der Liege aufgesprungen und hat mich, als ich die Wunde öffnen wollte, getreten«

Dort wurde es für die behandelnde Chirurgin schmerzhaft. »Er ist von der Liege aufgesprungen und hat mich, als ich die Wunde öffnen wollte, getreten«, sagt die Ärztin als Zeugin aus. Er traf sie mit dem Fuß an der Wange. »Er war sehr agitiert und wollte sich nicht behandeln lassen.« Zwei weitere Polizeistreifen wurden ins Klinikum beordert. Dem erheblich Verletzten sollte trotz seines Verhaltens geholfen werden: mit einer Operation. Doch er blieb renitent. »Als ich aufwachte, war ich gefesselt«, erinnert er sich. Diese »Fixierung« hatten die Polizeibeamten vorgenommen, um die Aggressivität in den Griff zu bekommen. »Er wurde sediert und ging in den OP«, fügt die Ärztin hinzu.

Wer sich vorsätzlich bis zum Vollrausch betrinkt, kann schon dafür bestraft werden. Betrunkene sind häufig nicht schuldfähig, und Strafe setzt in der Regel Schuld voraus. Wenn ein Trinkender damit rechnen muss, im Vollrausch Straftaten zu begehen, kann er für das Betrinken zur Verantwortung gezogen werden. Aus diesem Grund kam der Mann vor das Reutlinger Amtsgericht. War er vor den Vorfällen im Herbst strafrechtlich ein unbeschriebenes Blatt, hat er seither schon wieder Neues aufs Kerbholz geladen. »Ich habe Stress, bin nur noch mit Verfahren beschäftigt.«

»Kommen Sie der Arbeitsauflage nicht nach, zieht ein anderes Gericht alles zusammen und es rappelt gewaltig im Karton«

Auch seine Arbeit hatte ihn unter Druck gesetzt. Er hat sie verloren - nicht zum ersten Mal. Bisher hat er sich aber immer wieder berappelt. Unklar bleibt vor dem Reutlinger Amtsgericht, ob der Mann trocken bleiben kann oder seinen Lebensfrust immer wieder in harten Alkoholika ertränken zu müssen glaubt. Er hat psychiatrische Diagnosen, Verdacht auf paranoide Schizophrenie etwa, war mehrfach bei den Spezialisten von PP.rt in Behandlung, bekommt Medikamente.

Die Chance auf eine Rückkehr in ein geordneteres Leben wollen ihm aber weder Richter Hamann noch Staatsanwältin Felger oder Verteidigerin Safak Ott verbauen. Deshalb hat der Richter das Strafverfahren gegen die Arbeitsauflage eingestellt. Arbeiten kann der Mann, das hat er immer wieder bewiesen. »Kommen Sie der Auflage nicht nach, zieht ein anderes Gericht alles zusammen und es rappelt gewaltig im Karton«, redet Hamann dem Angeklagten ins Gewissen. Das könnte unter Umständen das ebenfalls in Reutlingen beheimatete Schöffengericht sein, das Freiheitsstrafen bis zu vier Jahren verhängen kann.

»Aufgrund einer Häufung solcher Vorfälle versucht uns ab 17 Uhr ein Sicherheitsdienst zu beschützen. Es ist der normale Wahnsinn «

Sowohl für sein Verhalten der Rettungswagen-Crew als auch der Chirurgin gegenüber hat sich der Metzinger vor Gericht zu entschuldigen versucht. »Es war keine Absicht, ich wollte niemanden treten.« Das hat ihm offensichtlich keiner der Beteiligten abgenommen. Die getroffene Ärztin konnte ihren Dienst fortsetzen. Inzwischen arbeitet sie an einer anderen Klinik. Nicht wegen des gewalttätigen Verletzten. »Aufgrund einer Häufung solcher Vorfälle versucht uns ab 17 Uhr ein Sicherheitsdienst zu beschützen«, macht die Frau den Ernst der Dinge klar, »es ist der normale Wahnsinn.«

Was macht so ein aggressives Verhalten eines alkoholisierten Verletzten mit den Helfern, wollte Richter Sierk Hamann wissen. »Es ist schon undankbar in dem Moment«, sagt der Notfallsanitäter. »Ich hoffe, dass Sie an sich arbeiten«, gibt die Sanitäterin, die Kommunikation nicht von ungefähr als ihre Stärke ansieht, dem Metzinger mit. Der Mann hatte Glück, dass sie ihn wieder aufs Gleis brachte. Zumindest zwischen Rettungswagen und Klinik. (GEA)