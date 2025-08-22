Betreuungsnachmittag der Altenhilfe: Eine gute Zeit für Senioren in Pliezhausen

Bitte aktivieren Sie Javascript

PLIEZHAUSEN. An der Wand im katholischen St. Franziskus-Gemeindehaus an der Schulgasse in Pliezhausen hängen zwei Bilder. Sie zeigen bunte Flächen, die durch rote Wollfäden abgegrenzt sind. "Teilnehmerinnen des Betreuungsmittags haben die mit Wasserfarben gemalt", erzählt Monika Koch, die Vorsitzende des Bürgervereins Altenhilfe Pliezhausen . Damals hatten sie einige Zeit das Angebot eines Betreuungsmittags. "Eine Woche später kam einere der Frauen rein und sagte: "Oh, da hängt ja mein Bild." Das war im vergangenen Jahr. Damals besuchten zunächst zwei Frauen das damalige Gruppenangebot. Später zog die eine in ein Pflegeheim, und es blieb nur eine Frau übrig. Später pausierte das Angebot. Doch nun soll es einen neuen Anlauf geben, sagen Monika Koch und die Altenpflege-Fachkraft Michèle Turner. Sie sitzen am Mittwochnachmittag in dem Raum mit den beiden Bildern an der Wand und berichten von ihren Plänen.

Einmal wöchentlich, an Mittwochnachmittagen zwischen 14 und 17 Uhr, sollen acht Senioren der Pflegegrade I und II im St. Franziskus-Gemeindehaus zusammen kommen. »Wir möchten ihnen Freude in ihren vielleicht tristen Alltag bringen«, sagt Michèle Turner. Es soll an diesem Ort der Gemeinschaft Kaffee und Kuchen geben und Aktivitäten passend zu den Interessen der Teilnehmer. Möglich wären etwa Gedächtnistraining und Handgymnastik, nennt Koch Beispiele. Die sanfte Form des Sports wäre mit Tüchern und Massagebällen möglich, die der Bürgerverein zur Verfügung hat.

Ehrenamtliche helfen mit

Unterstützt werden Koch und Turner an den Nachmittagen von Ehrenamtlichen. »Das sind bodenständige Rentner, die einen Kurs bei der Alzheimerberatungsstelle gemacht haben und wissen, wie sie sich in ältere Menschen einfühlen.« Außerdem bringen sie ihre Interessen und Fähigkeiten mit. »Eine macht gerne Gymnastik, eine andere singt im Chor und eine Dritte kann gut basteln.« Doch nicht nur die Senioren profitieren, sondern auch die Angehörigen. Sie werden an den Nachmittagsstunden entlastet.

Eigentlich habe der Vorstand des Bürgervereins Altenhilfe keine Tagespflege anbieten wollen. »Es ist nicht kostendeckend und wegen des Fachkräftemangels nicht leicht, jemanden für das Angebot zu finden«, sagt Koch. Allerdings gebe es durchaus einen Bedarf, denn die nächste Tagespflege ist im Reutlinger Stadtteil Ofterdingen. Turner beschreibt die Zielgruppe: »Es sollten Senioren sein, die einen Pflegegrad I und II haben, kognitiv aber nicht so ganz beeinträchtigt sind.« Sie könnten auch eine leichtere Form von Demenz haben. »Pflege, wie Windeln wechseln oder Insulin spritzen, können wir aber nicht leisten.«

Freude am Umgang mit Senioren

»Es gibt auch keinen Abholdienst, sondern die Senioren müssen eigenständig kommen oder geholt und gebracht werden«, sagt Monika Koch. Der Kontakt zu Michèle Turner kam über persönliche Kontakte zustande. »Ich habe früher in der Altenhilfe gearbeitet und bin nun in der Rechtsanwaltskanzlei meines Freundes tätig«, erzählt sie. Doch sie vermisse ihren Beruf. »Ich freue mich am meisten darauf, wieder mit älteren Leuten zu tun zu haben.«

Zwei Senioren haben sich bereits angemeldet, zwei haben darüber hinaus Interesse. Es sind also noch vier Plätze frei. Wer Interesse hat, kann beim Unterhaltungsnachmittag am Freitag, 29. August, ab 15 Uhr im St. Franziskus Gemeindezentrum die Räume der neuen Betreuungsgruppe, die Mitarbeiterinnen und deren Arbeitsweise kennenlernen. Ansonsten ist die Anmeldung für die Mittwochstermine möglich direkt bei Michèle Turner oder beim Bürgerverein Altenhilfe Pliezhausen. info@burgerverein-pliezhausen.de, shellyturner88@hotmail.com, 01575 5818797. Der Kostenbeitrag pro Nachmittag beträgt 25 Euro. Haben die Senioren einen Pflegegrad, lässt sich der Betrag von der Pflegekasse erstatten. (GEA)