»Bergpreis Schwäbische Alb«: Traditionsrennen in Neuffen steht bevor

NEUFFEN. »Gentlemen, start your engines«: Neuffen bittet aufs Parkett. Ein weiteres Mal loben schwäbische Auto-Enthusiasten am Sonntag, 7. September, den »Bergpreis Schwäbische Alb« auf der original Rennstrecke aus. Wobei es nicht um Schnelligkeit geht, sondern um die Erinnerung an eine Zeit, als der Motorsport noch vor der eigenen Haustür stattfinden durfte, ohne Helm und Überrollrollbügel, dafür lässig mit offenem Seitenfenster und mit Zigarette im Mundwinkel.

Mit dem tagesfüllenden Spektakel wollen die Neuffener an die berühmten ADAC Bergrennen anknüpfen, die von 1964 bis 1983 auf dem kurvereichen Albaufstieg ausgetragen wurden. Lokale und bundesweite Prominenz hat sich auch dieses Jahr angesagt, um historische Fahrzeuge über geschichtsträchtigen Asphalt zu jagen. Am Ende siegen alle, denn der Bergpreis ist ein rasantes Bekenntnis zur eigenen Geschichte und ein ungewöhnliches Stadtfest gleichermaßen.

Am Start sind Legenden. Pfeilschneller Ehrengast ist Rennfahrer Prinz Leopold von Bayern, einst Gewinner des 24-Stunden-Rennens von Spa und Dauergast beim Bergrennen Neuffen. Drei Mal nahm er teil, 1965 bis 1967. Einmal nahm er sogar den Pokal mit nach Hause. Jetzt tritt er in einem E-Fuel-getriebenen BMW 3.0 CLS an – der Bolide ist Baujahr 1972 und fährt mit synthetischem Kraftstoff, der emmissionsfrei verbrennt. »Ich will den Leuten zeigen, dass so etwas ohne Kraftverlust geht und dass Technologieoffenheit sinnvoll ist«, sagt Eure Hoheit.

Mit Gebrüll in die Idylle

Ihr wurde bei der Pressekonferenz am Fuße der Neuffener Steige auf besondere Art gehuldigt. Mittendrin, Organisator Stephan Allgöwer hatte gerade eben die Protagonisten vorgestellt, platzte ein weißer Bolide der Marke Porsche 910 mit ohrenbetäubendem Gebrüll in die Idylle. Heraus schälte sich ein strahlender Christian Geistdörfer, ehemals Kopilot von Walter Röhrl und Freund des schnellen Prinzen. »Hoheit, wo Du bist, will ich auch sein«, begrüßte der Bayer seinen Landsmann übers Mikrofon. Über den soeben entstiegenen Porsche schwärmte er, es sei ihm eine Ehre, so etwas einmal fahren zu dürfen.

Doch nicht nur die Renn-Größen sind dabei, sondern auch rasante Lokalprominenz. Unter ihnen DTM-Fahrer Kurt »Kurtle« Brixner aus Weilimdorf, der vor 57 Jahren zum ersten Mal mit seinem selbst konstruierten Brixner-Spyder an den Start ging. Seine DTM-Mitbewerber Bernd Schneider und Dieter Röscheisen sind dabei, alle freilich dem Jugendalter bereits entschwunden. Und natürlich lokale Legenden wie Helmut Henzler aus Frickenhausen, der 1981 zusammen mit Hans-Joachim Stuck das 24-Stunden-Rennen von Le Mans fuhr und in Neuffen jeden Zentimeter Asphalt kennt.

Begeisterung hält an

Für die Neuffener ist es der Höhepunkt des Jahres. Über 200 Helfer sind im Einsatz. Einer von ihnen ist Michael Turco, der mit dem Rennen aufgewachsen ist. Schon als kleiner Junge schnupperte er Benzin im Fahrerlager – als »Reifenputzer«. Heute hat er zehn NSU Prinz in der Garage stehen, alle fahrbereit, darunter einige TT, die damals noch erschwinglich und dank des geringen Gewichts konkurrenzfähig waren. Er selbst fährt natürlich auch mit.

Turco ist Mitglied einer Interessensgemeinschaft aus Rennverrückten, deren einziges Ziel die Wiederbelebung ist. Zur Gründungsversammlung kamen statt der erwarteten 25 stattliche 250 Rennbegeisterte. Und die Begeisterung hält an. Rund zwanzig Ehrenamtliche gehören zum harten Kern, der Rest hilft auf allen Ebenen. Es gibt 80 Sponsoren zur Deckung der Kosten.

Die Stadtgemeinschaft hat’s geschafft: Seit 2023 ist die Steige einen Sonntag lang gesperrt, zwar nicht für Zeitläufe, dafür für »Präsentationsfahrten« – drei Mal am Tag geht es rauf und runter. Das hat Magnetwirkung. Gunbert Schall vom Orga-Team zählte 220 Bewerber, die allesamt »hochinteressant« gewesen seien, letztlich aber auf 100 eingedampft wurden. Die Auswahl basiert auf Authentizität, Rennhistorie oder einem Bezug zum Neuffener Bergrennen.

Fahrzeuge aus der Epoche 1960 bis 1985 sind bevorzugt, doch auch eine Reihe von Vorkriegs-Rennern ist dabei. Und Autos wie der blaue Ford Capri von Walter Rothweiler, ein Urgestein mit lebenslangem Bezug zum Rennen. Vier Mal jagte er den Ford die Steige hoch. Das Auto ist heute 55 Jahre alt und erstrahlt in vollem Glanz.

Damit der Normalbürger sie alle erkennt, helfen drei ausgesprochen talentierte Moderatoren auf die Sprünge: Rainer Klink, wandelndes Rennlexikon und Betreiber des Tübinger Spielzeug- und Automuseums Boxenstop, sowie André Kuder, Sohn vom rüstigem Walter Kuder aus Hülben, der fünf Mal erfolgreich an der Ur-Veranstaltung teilnahm, und Fachfrau Angela Söhngen. Neu ist, dass an drei verschiedenen Stellen moderiert wird, im Stadtkern, wo die vier Fahrerlager sind, am Ortsende, wo’s auf die Strecke geht und auf der Albhochfläche. Die Läufe beginnen um 10, 14 und 16 Uhr.

Über 180 Stundenkilometer

Neu ist auch ein »Oldtimer-Parkplatz für 120 tolle Kisten«. Er ist für Besucher gedacht, die im historischen Fahrzeug anreisen, also mit einem Auto, das 30 Jahre alt und H-Kennzeichen-fähig ist. Diesen Parkplatz hat Mitorganisator Stephan Allgöwer ins Leben gerufen, um eine weitere Attraktion in die Stadt zu holen.

Während der Originalrennen bis 1983 wurde die berühmte 4,2 Kilometer lange Strecke mit 18 Kurven und 280 Metern Höhenunterschied unter Vollast befahren, bei Spitzen-Geschwindigkeiten von über 180 Stundenkilometer.

Die gesamte Altstadt diente damals als Fahrerlager, es kamen bis zu 30.000 Zuschauer und 500 Teilnehmer. Ganz so viele sind es dieses Mal nicht, dafür öffnet sich dem Besucher eine Zeitkapsel: Vor jedem Haus stehen Rennautos, jede Garage ist offen und voll mit geschichtsträchtigen Rennsemmeln aus den Anfangsjahren. Die stolzen Besitzer sind stets gesprächsbereit.

Die Legendenbildung blüht. Nicht nur die Buben aus der Umgebung waren damals am Start, sondern die gesammelte Münchner Playboy-Szene. So gibt es vergilbte Fotos von einem gewissen James Grasser, eine der schillerndsten Figuren der bayerischen Schampus-Schlürfer mit rotem Ferrari und stets einer Puppe im Arm (blond). Er hatte sein Geld nach dem Krieg auf den damals üblichen Märkten gemacht und gab als Beruf Playboy an. Er und seine Kumpel fuhren jedes Jahr mit, um mit oder ohne Pokal in die bayerische Metropole zurückzukehren. Spaß musste sein.

Die wilden Zeiten der 60er-Jahre sind vorbei. 1983 endeten die Rennen. Es geht gesitteter und umweltfreundlicher zu. Der 7. September beginnt um 9 Uhr in den vier frei zugänglichen Fahrerlagern in der Altstadt und mit einem Gottesdienst in der Martinskirche. Ganz verzichtet wird auf die Zweiräder, die damals einen gewichtigen Anteil an der Faszination ausmachten.

Um 10 Uhr rollen die Wagen in moderatem Tempo zunächst durch die Altstadt zur Neuffener Steige, begleitet von einem Pace Car (mit dem Bürgermeister Matthias Bäcker am Steuer vorneweg), bevor sie den Berg hochfahren. Das Ereignis wird begleitet von einem Stadtfest, das sich Eselhock nennt.

Umweltschutz im Rennsport

Aber nicht nur in Neuffen spielt die Musik: Auch im Zielbereich auf der Albhochfläche unweit vom Heidengrabenzentrum, wo die Fahrer sich sammeln und auf die gemeinsame Rückführung warten, ist ein attraktiver Standort für die Zuschauer samt Bewirtung. Tags zuvor, am Samstag, geht es nach der Eröffnung des Eselshocks um 18.30 Uhr intellektuell zur Sache: Eine Podiumsdiskussion dreht sich ums Thema Umweltschutz im Rennsport. Wie sagte Bürgermeister Bäcker bei der Pressekonferenz: »Hier wird kein einziger Halm umgetreten.« (GEA)