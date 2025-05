Bempflingen sucht neuen Bürgermeister

Bitte aktivieren Sie Javascript

BEMPFLINGEN. Der Fahrplan für die Bürgermeisterwahl steht: Der Nachfolger von Bernd Welser wird am Sonntag, 9. No-vember, gewählt. Die Verwaltung hofft auf Synergieeffekte, denn an diesem Tag findet auch der Martinimarkt statt – die Menschen sind damit sowieso unterwegs. Falls eine Stichwahl erforderlich ist, ist die für Sonntag, 30. November, terminiert.

Hauptamtsleiterin Michelle Duppke hat sich in den vergangenen Wochen intensiv mit den Wahlvorbereitungen beschäftigt: »Es ist uns ein sehr großes Anliegen, auf die Stelle aufmerksam zu machen«, erklärte sie bei der jüngsten Gemeinderatssitzung. Deshalb soll die Anzeige im Staatsanzeiger, die dort am Freitag, 4. Juli, erscheinen wird, auch die maximale Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Statt der meistens üblichen eher tristen Anzeigen mit schwarzem Rand und dem Gemeindewappen, setzt Bempflingen auf Farbe und möchte laut Duppke bewusst auffallen: Blau dominiert, die Schrift ist weiß und ein stilisiertes Ortsschild sticht heraus. Darauf steht: »Herzlich willkommen in der Gemeinde Bempflingen – Landkreis Esslingen.« Und was ebenfalls sofort ins Auge sticht, ist die Info: »Zukunft mit gestalten«. Die geplante Anzeige kostet 2.600 Euro und ist damit deutlich teurer als eine übliche: »Das sollte es uns aber wert sein«, machte Duppke deutlich, das sahen die Gemeinderäte einstimmig auch so.

Schluss aus privaten Gründen

Die Hauptamtsleiterin hat vor, die offizielle Anzeige in einer Kurzversion auch in anderen Medien als dem Staatsanzeiger zu schalten und während der Bauphase in der Bempflinger Ortsdurchfahrt ein entsprechendes Werbebanner aufzuhängen. In der Ausschreibung wird explizit darauf hingewiesen, dass sich der derzeitige Stelleninhaber nicht noch einmal bewirbt. Ab Samstag, 5. Juli, können potenzielle Bewerber ihre Unterlagen einreichen, letzter Tag ist Dienstag, 14. Oktober, um 18 Uhr und sofort danach kommt der Wahlausschuss zusammen.

Nun heißt es warten, wie groß das Interesse an dem Amt des Bürgermeisters in Bempflingen ist. Der Termin der Bewerbervorstellung ist ebenfalls bereits festgestellt, die Kandidaten haben am Dienstag, 22. Oktober, die Chance dazu.

Die Amtszeit von Bürgermeister Bernd Walser endet offiziell am 1. Februar 2026. Seit 24 Jahren in Bempflingen im Amt, hatte er im Januar überraschend erklärt, aus privaten Gründen nicht noch einmal kandidieren zu wollen. (oech)