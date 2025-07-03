Beim Metzinger Spendenlauf gehen Menschen für Tierheim-Tiere an den Start

Hoffen auf eine hohe Beteiligung und viele Sponsoren beim Spendenlauf am 14. September im Otto-Dipper-Stadion Metzingen: Jacqueline Stoll (links) vom Tierschutzverein Reutlingen und Heidi Renner vom Tierheim Reutlingen mit Susanne Hoppenkamps vom Kulturforum Metzingen als Organisator des Spendenlaufs.

METZINGEN. Es ist durch die Initiative des verstorbenen Metzinger Langstreckenläufers Gerd Schramm zur Tradition geworden, dass am letzten Sonntag in den Sommerferien ein Spendenlauf für einen guten Zweck stattfindet. Dieses Jahr ist der Termin am Sonntag, 14. September, von 14 bis 17 Uhr im Otto-Dipper-Stadion.

Organisator ist seit 2020 das Kulturforum Metzingen, dem Schramm noch zu Lebzeiten das Projekt übergeben hat. Für den damals finanziell notleidenden Verein hatte er den Erlös eines Spendenlaufs bestimmt. Nun bilden die Kulturmacher ein engagiertes ehrenamtliches Helferteam am Aktionstag und legen den jeweiligen Spendenzweck fest. Das Motto »laufend sich und anderen Gutes tun« bleibt, denn es geht bei dem Benefiz-Lauf auch um den gesundheitlichen Aspekt, mehr Bewegung ins Leben zu bringen.

Sponsoren und Helfer gesucht

Jeder kann teilnehmen. Niemand muss durchtrainiert sein und Höchstleistung bringen. Eine Runde mit Rollator, im Rollstuhl oder mit Kinderwagen ist genauso wertvoll wie die eines passionierten Langstreckenläufers, Gruppenteilnahme von Firmen und Vereinen ebenso wie Einzelläufer. Sponsoren können entscheiden, ob sie einen festen Betrag oder nach Anzahl der Runden spenden möchten.

7.482 Runden von rund 400 Teilnehmern in 17 Gruppen im letzten Jahr sollen noch übertroffen werden. »Wir hoffen, 8.000 Runden zu erreichen«, so Susanne Hoppenkamps, Vorstandsmitglied des Metzinger Kulturforums. Dafür sucht sie noch Sponsoren, die das Projekt unterstützen. Außerdem werden noch mehr Läufer gesucht , die Schritt für Schritt zum Erreichen des Zieles beitragen. Das Registrierungsformular kann bereits vor der Veranstaltung online ausgefüllt werden. Auch Helfer am Aktionstag und Kuchenspenden sind willkommen.

Mit jeder Runde können in diesem Jahr Zweibeiner etwas für Vierbeiner im Tierheim Reutlingen tun, denn die Kostenpauschale für Fundtiere reicht bei Weitem nicht für die Finanzierung aus. »Die 245.000 Euro sind nur ein Teilbeitrag, denn wir haben Kosten von 1,4 Millionen Euro jährlich«, erklärt dazu Heidi Renner vom Tierheim-Team Reutlingen. »Wir hatten bisher etwa 1.500 bis 1.600 Tiere pro Jahr, was sich auf 1.900 gesteigert hat. Aktuell leben bei uns 80 Hunde, 60 Katzen und 150 Kleintiere. Das Heim finanziert sich vorwiegend durch Mitgliedsbeiträge, Spenden, Veranstaltungen und Erbschaften.« Darum sei die Freude über die Zuwendung durch den Spendenlauf groß.

Tierheim braucht dringend Geld

»Es sind nicht die großen Zahlen allein«, so Renner, denn besonders auch die Mithilfe der 80 bis 100 Ehrenamtlichen ist unverzichtbar für das Tierheim. »Die tatkräftige Hilfe der ehrenamtlichen Tierfreunde ist es, die neben der finanziellen Unterstützung das Heim am Laufen hält«, so Jacqueline Stoll, zweite Vorsitzende des Tierschutzvereins Reutlingen. Der feiert am 5. und 6. Juli sein 70-jähriges Bestehen mit einem Jubiläumsfest, bei dem jeder der möglichst vielen Besucher sich vor Ort informieren kann, wofür der Erlös des Spendenlaufs verwendet wird.

Viele Zuschauer sind außerdem beim Spendenlauf für das Tierheim erwünscht, den am Sonntag, 14. September, um 14 Uhr im Metzinger Otto-Dipper-Stadion »voraussichtlich Oberbürgermeisterin Carmen Haberstroh eröffnet«, so Hoppenkamps. Beifall für die Läufer, deren Runden bis 17 Uhr gezählt werden, ist dabei ein Motivationsfaktor und sehr gut möglich beim Rahmenprogramm mit Kaffee und Kuchen, Live-Musik und Aktivitäten für Kinder. (GEA)

