Bandendiebstahl in Metzinger Outlets: Bewährungsstrafen für drei Männer

Das Reutlinger Schöffengericht befasste sich mit einem schweren Bandendiebstahl in den Metzinger Outlets - die Täter kamen mit Bewährungsstrafen davon.

METZINGEN/REUTLINGEN. Bekanntlich kommt die ganze Welt nach Metzingen, um in den Outlets einzukaufen. Natürlich kommen da nicht nur Engel, sondern auch so manche »Kunden«, die denken, sie könnten sich bedienen – ohne zu bezahlen. So auch am 22. Februar dieses Jahres, als drei junge Männer munter durch die Läden zogen und überall mit der gleichen Methode hochwertige Klamotten, Taschen und mehr mitgehen ließen.

Dazu ging einer aus dem Trio in den Laden, nahm so manches Kleidungsstück mit in eine Umkleidekabine, ließ die Dinge dort liegen und sehr kurz danach kam ein Mittäter, packte das vorbereitete Diebesgut in einen präparierten Rucksack, sodass beim Verlassen des Stores kein Alarmsignal ertönte.

So einfach, so effektiv. Das taten sie in insgesamt 13 Läden. Der Gesamtschaden belief sich auf über 18.000 Euro. Aber: Irgendwo hatte ein Security-Mitarbeiter Lunte gerochen, er kam dem Trio auf die Spur, verfolgte sie und fand schließlich in einem Pkw sowohl die geklauten Klamotten als auch das Trio. Die drei Männer wurden festgenommen. Seit diesem Tag saßen sie nun fast ein halbes Jahr in Haft.

Der älteste der drei russischstämmigen Männer hatte sich in Deutschland schon mehrfach auffällig verhalten, er war einschlägig vorbestraft wegen Diebstahls, Urkundenfälschung oder Fahrens ohne Führerschein. Bisher war er jeweils mit Geldstrafen davongekommen. Nach Deutschland sei er gekommen, weil er vor der Mobilisierung zum Ukrainekrieg geflohen sei. »Ich musste hierherkommen«, sagte der 37-Jährige.

Klauen musste er allerdings nicht – getan hat er es aber trotzdem und dazu die beiden Jüngeren mitgenommen. Wann sie sich verabredet hatten, nach Metzingen zu fahren, um da in größerem Stil zu stehlen, war nach den Worten von Staatsanwalt Lukas Bleier nicht nachzuvollziehen. Der 30-jährige Angeklagte hatte sich am Verhandlungstag vielmals entschuldigt, ihm tue es leid, was er gemacht habe, seine Freundin warte auf ihn, dass sie heiraten könnten. Und arbeiten, also ganz legal, wolle der Mann auch, wie er betonte.

Der Jüngste der Truppe studiere gerade in Berlin, eigentlich. Allerdings sitzt er ja seit dem 22. Februar in Untersuchungshaft in Schwäbisch Gmünd. Aber: Er habe die Möglichkeit, ab September wieder einzusteigen, Informatik sei sein Fach, das wolle er auch weitermachen.

Der Älteste des Trios wolle hingegen so schnell wie möglich zurück nach Russland – obwohl er hier einen Asylantrag gestellt hatte. Als sein Vater von seinem Gefängnisaufenthalt in Deutschland erfahren hatte, habe er einen Schlaganfall erlitten. Mittlerweile liege er im Koma. »Ich will zu meinem Vater, solange er noch lebt«, sagte der Angeklagte. Verheiratet sei der Angeklagte auch und er habe drei Kinder. Und ein abgeschlossenes Studium zum Betriebswirt.

Das Reutlinger Schöffengericht hat die drei Männer jeweils zu Bewährungsstrafen verurteilt, den Ältesten wegen 13 Taten und aufgrund seiner Vorstrafen zu zwei Jahren. Der Mittlere erhielt die Quittung von einem Jahr und sieben Monaten, weil er zehn Taten beging. Der Jüngste wurde wegen elffachen schweren Bandendiebstahls zu einem Jahr und acht Monaten Haftstrafe verurteilt. Allerdings wurden alle Strafen zur Bewährung ausgesetzt.

»Es sind keine bleibenden Schäden entstanden«, hielt Richter Eberhard Hausch dem Trio ebenso zugute wie die umfassenden Geständnisse. Die Beute konnte allen Händlern zurückgegeben »und wieder dem Verkauf zugeführt werden«. Negativ wirkte sich beim Urteil aus, dass das Trio – mit den präparierten Rucksäcken – mindestens semiprofessionell vorgegangen sei.

Den mahnenden Zeigefinger hielt Hausch den drei russischstämmigen Männern aber deutlich vor Augen: »Sie erhalten heute die Gelbe Karte, wenn Sie während des Spiels innerhalb der Bewährungsfrist nochmals straffällig werden, gibts die Rote Karte – dann schepperts kräftig.« Arbeitsauflagen erhielten die Täter obendrein: Zwischen 200 und 300 Stunden müssen sie ableisten – sofern sie in Deutschland bleiben. (GEA)