Bald Luxusautos am Ortsrand von Grafenberg

Bitte aktivieren Sie Javascript

GRAFENBERG. Nach Aldi und einer Tankstelle kommt ein Autohaus an den Grafenberger Ortsrand: Der Gemeinderat hat am Dienstag beschlossen, den dritten Bauplatz im Gewerbegebiet »Trieb« an den Bieter ISIDI Automobile zu verkaufen mit einem Kaufpreis von 220 Euro pro Quadratmeter. Die Gewerbefläche für den Großhandel hat eine Größe von 3.472 Quadratmetern. Das Gremium beauftragte die Gemeindeverwaltung, zeitnah einen verbindlichen Kaufvertrag analog zu den bereits erfolgten Kaufverträgen abzuschließen.

Ursprünglich war das Gewerbegebiet nur zur Ansiedlung oder Erweiterung von Grafenberger Unternehmen geplant, aber es ergaben sich Veränderungen durch Absage von Interessenten. Jetzt eröffnet Öl-Ankele im nächsten Monat die Tankstelle neben der bereits bestehenden Aldi-Filiale, und der dritte Betrieb wird sobald wie möglich mit dem Bau beginnen.

Inhaber Burak Isidi stellte dem Gemeinderat die Pläne vor. Seine Firma, die derzeit in Mittelstadt Räumlichkeiten gemietet hat, wird sobald wie möglich nach Grafenberg in eigene Räume umziehen. Nach Mittelstadt war sie gezogen, weil das Autohaus in Metzingen, das bestehen bleibt, mehr Platz benötigte.

Das Autohaus hat sich spezialisiert auf besondere Fahrzeuge der oberen Luxusklasse, schnelle Sportwagen, »Exoten« und »Classic Cars« und handelt damit auch international. Der Jahresumsatz betrug rund 16 Millionen Euro im Jahr 2024. Zur Belegschaft gehören vier Vollzeit- und zwei Teilzeitmitarbeiter.

Die Anlieferung der Fahrzeuge soll über eine eigene Zufahrt erfolgen. (mar)