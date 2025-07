Bahnhof Metzingen doch auch im August mit Zügen

Am neuen Gleis 4 des Metzinger Bahnhofs (im Vordergrund) halten noch keine Züge. Es muss erst ans dortige Schienennetz angebunden werden. In der Mitte und rechts halten Regionalzüge auf den Gleisen 2 und 3.

METZINGEN. Die Meldung las sich glasklar. »Die Deutsche Bahn nutzt die Sommerferien (01-29.08.2025) für verschiedene Baumaßnahmen auf der Neckar-Alb-Bahn zwischen Nürtingen und Tübingen «, teilte Andrea Müller, Pressesprecherin des Zweckverbands Regional-Stadtbahn Neckar-Alb (RSB NA), am Montag auf GEA-Anfrage mit, »während dieser Zeit wird der Bahnhof Metzingen komplett für den Zugverkehr gesperrt sein.« Weshalb Ersatzbusse eingesetzt würden. Details zu den im Bahnhof geplanten umfassenden Bauarbeiten lieferte Müller mit, sie ließen an der Richtigkeit der Informationen keinen Zweifel aufkommen.

Eine GEA-Leserin hatte dennoch Zweifel. »Meine App DB Navigator zeigt auch für August durchgehende Züge von Reutlingen nach Stuttgart an«, machte sie die Metzinger GEA-Redaktion am Donnerstag telefonisch auf einen Widerspruch aufmerksam. Diese nahm daraufhin Kontakt zur Deutschen Bahn auf, die die Gleise, Signale und Bahnhöfe auf der Neckar-Alb-Bahn Stuttgart - Tübingen verantwortet und unterhält. Ergebnis: Der Bahnhof Metzingen bleibt Stand Freitagnachmittag die ganzen Ferien über befahrbar, zumindest auf zwei der drei bereits betriebenen Gleise. »Die Züge der Regionalverkehrslinien MEX 12 und MEX 18 beginnen und enden in Reutlingen «, informierte ein Stuttgarter Bahnsprecher den GEA für den Zeitraum 4. bis 30. August. Der Zweckverband lag mit seiner Aussage zur Komplettsperrung des Bahnhofs also daneben.

Leserin kommt der Wahrheit per App auf die Spur

Wohl aber gibt es offenbar eine Teilsperrung im Bereich von Gleis 3 und des neuen Gleises 4 in Metzingen. Denn auf der Ermstalbahn fährt die ganzen Sommerferien über kein Zug. Gleis 4 muss über Weichen und neue Oberleitung samt zugehörigen Masten an das übrige Schienennetz angebunden werden, um - so das Ziel - ab Mitte Dezember endlich den Halbstundentakt auf der Ermstalbahn Metzingen - Bad Urach zu ermöglichen. Dieser hat dann drei Jahre Verspätung. Verzwickt: Für diese Bauarbeiten, die auch ein neues Elektronisches Stellwerk umfassen, ist maßgeblich die Erms-Neckar-Bahn Schieneninfrastruktur GmbH im Zweckverband RSB NA zuständig.

Dort sollte man sich also eigentlich über das Ob, wann und wie von Bauarbeiten und Bahnhofsperrungen auskennen, die zu einer Unterbrechung der stark befahrener Neckar-Alb-Bahn führen. Zweckverbands-Pressesprecherin Müller verwies aber darauf, dass die Deutsche Bahn für Strecken(teil)sperrungen zuständig sei. Die DB ihrerseits hat am Dienstag gegen Abend eine Pressemitteilung mit viel Kleingedrucktem herausgegeben, das nur auf eine Teilsperrung des Metzinger Bahnhofs hindeutet.

Weiter Regionalzüge zwischen Reutlingen und Stuttgart

Aber wann wird dieser tatsächlich mit großem Bauaufwand für den Halbstundentakt im Ermstal fit gemacht? Das wusste Stand Freitagnachmittag noch nicht mal die Bahn zu berichten. »Zu den Terminen der weiteren notwendigen Arbeiten im Bahnhof Metzingen dauert unsere interne Recherche leider noch an«, führt der Stuttgarter Sprecher weiter aus, »wir melden uns, sobald wir die Informationen haben.«

Damit gilt vorläufig dieser Stand der Dinge: In der ersten und dritten Bauphase vom 25. Juli (20 Uhr) bis 4. August (2 Uhr) sowie vom 30. August (4 Uhr) bis 15. September (1.30 Uhr) fallen die Regionalzuglinien MEX 12 und MEX 18 zwischen Tübingen und Reutlingen und die Linie RE 6 zwischen Tübingen und Stuttgart aus, außerdem die Linie RB 63 Tübingen - Bad Urach; für Letztere werden Ersatzbusse eingesetzt. Da auf dem Streckenabschnitt Tübingen - Reutlingen eingleisiger Zugverkehr möglich ist, gibt es dort Zusatzzüge der Linie RE 63 ohne Unterwegshalt. Sie haben in der Achalmstadt Anschluss an die Linien MEX 12 und MEX 18, die über Metzingen nach Stuttgart/Heilbronn fahren.

Nur per Bus zum Schäferlauf

In der zweiten Bauphase zwischen dem 4. August (2 Uhr) und dem 30. August (4 Uhr) ist zwischen Tübingen und Reutlingen wegen umfangreicher Bauarbeiten der DB kein Zugverkehr mehr möglich. Ersatzweise verkehrt eine Buslinie ohne Unterwegshalt und eine mit zahlreichen Halten, außerdem eine Schnellbuslinie zwischen Tübingen Hbf und Stuttgart (Haltestelle Pariser Platz) über die B 27. Die Zuglinien MEX 12 und MEX 18 verkehren zwischen Reutlingen, Metzingen und Stuttgart, die Linien RE 6 und RB 63 fallen weiter aus.

Im Ermstal zwischen Metzingen und Bad Urach fahren also während der gesamten Sommerferien Busse statt Zügen. »Zum Uracher Schäferlauf am 27. Juli werden zusätzliche Busse zwischen Metzingen und Bad Urach eingesetzt«, kündigt Michaela Hönle vom Baustellen-Management der DB an. Um das Fassungsvermögen der geräumigen Elektrotriebzüge zu erreichen, müssen sie allerdings sehr oft über die ohnehin schon volle B 28 und durch Metzingen und Dettingen pendeln.

Zweckverband bittet um Entschuldigung

Wie es zu der Fehlinformation seitens des Zweckverbands RSB NA kommen konnte, ist nicht abschließend geklärt. Ebenso wenig zeigte der Verband am Freitag auf, wann die für den Halbstundentakt im Ermstal wesentlichen Bauarbeiten im Bahnhof Metzingen laufen werden. Andrea Müller wies lediglich auf das formale Vorgehen hin: »Wir legen in Abstimmung mit den ausführenden Unternehmen fest, wann und wo genau welche für die RSBNA nötigen Arbeiten erfolgen sollen.«

Diese Zeiträume würden an die DB InfraGo als zuständiges Eisenbahninfrastrukturunternehmen gemeldet, das daraus ein sogenanntes Sperrpausenkonzept entwickele, in dieses aber auch andere Arbeiten aufnehme, die an einer Strecke oder in einem Bahnhof anfielen. Für die durch die unzutreffenden Infos entstandene Verwirrung hat die Zweckverbands-Pressesprecherin beim GEA am Freitagnachmittag um Entschuldigung gebeten. (GEA)