Bahnhof Metzingen den ganzen August gesperrt

METZINGEN. Wieder müssen tausende Pendler Geduld haben und Freizeitreisende mit Fahrrad ihre Bahnreise canceln: Der Bahnhof Metzingen wird vom 1. bis 29. August wegen Bauarbeiten gesperrt. Damit ist der Zugverkehr auf der Neckar-Alb-Bahn Stuttgart - Tübingen unterbrochen und auf der Ermstalbahn Metzingen - Bad Urach gar keiner möglich. Mit umfangreichen Bauarbeiten wird die stark befahrende Zugstation Metzingen während der Sommerferien für den Halbstundentakt auf der Ermstalbahn Metzingen - Bad Urach fitgemacht.

Die letzte längerdauernde Sperrung auf der stark frequentierten Neckar-Alb-Bahn liegt gerade mal ein Jahr zurück: In den vergangenen Sommerferien wurde bei Kirchentellinsfurt eine Eisenbahnbrücke über die Blaulach eingeschoben, bei Wannweil an einer neuen Brücke gearbeitet, bei Reutlingen eine Schwergewichtmauer errichtet und zwischen Metzingen und Nürtingen an der Oberleitung gearbeitet. Dafür war die Verbindung Tübingen - Reutlingen sechs Wochen lang zu, die Verlängerung nach Metzingen vier Wochen.

Was steht jetzt genau an?

Im August werden im Bahnhof Metzingen über alle vier Gleise, also den kompletten Bahnhofsbereich hinweg, insgesamt sieben neue Weichen eingebaut. Der sogenannte Spurplan des Bahnhofs Metzingen, also das Gleis-Weichen-Geflecht, wird verändert. Das ist nötig, weil das vierte Gleis mit Außenbahnsteig an der Noyon-Allee in das bisher nur dreigleisige Schienennetz eingebunden werden muss.

Die Hüllen für das Elektronische Stellwerk im Bahnhof Metzingen stehen bereits, die Technik muss größtenteils noch installiert werden. Rechts die Neckar-Alb-Bahn von und nach Reutlingen, in der Mitte die Ermstalbahn von und nach Bad Urach. Foto: Markus Pfisterer

Gleis vier ist wiederum nötig, damit ab Mitte Dezember auf der Ermstalbahn halbstündlich Züge in beide Richtungen fahren können. Insbesondere können dann Züge aus dem Ermstal in Richtung Reutlingen und umgekehrt gleichzeitig ein- und ausfahren. Für den Bau von Gleis 4 und seine Einbindung ins bestehende Gleisnetz ist die Regional-Stadtbahn Neckar-Alb Erms-Neckar Bahn Schieneninfrastruktur GmbH (RSBNA SI GmbH) zuständig, die frühere Erms-Neckar-Bahn AG, die im Zweckverband Regional-Stadtbahn Neckar-Alb aufgegangen ist.

Die Oberleitung, aus der die Elektrotriebzüge ihren Strom bekommen, wird dem neuen Spurplan angepasst. Auch deshalb muss die Leitung mit ihren 15.000 Volt Spannung im gesamten Bahnhof abgeschaltet werden. Ferner wird am Mittelbahnsteig mit den Gleisen 2 und 3 mit den Arbeiten für ein neues Dach begonnen. An der Dachkonstruktion werden die für den Zugbetrieb notwendigen Signale befestigt. Das Bahnsteigdach wird erst 2026 fertig.

Parallel zu den umfangreichen Arbeiten im Bahnhof Metzingen schafft die DB InfraGo, die für die Strecken-Infrastruktur zuständige Tochter der Deutschen Bahn, an einer sogenannten Blockverdichtung auf der Neckar-Alb-Bahn bei Bempflingen. Diese wird künftig zwischen Metzingen und Nürtingen Züge in engerem zeitlichen Abstand ermöglichen.

Wie kommen die Reisenden auf der Neckar-Alb-Bahn und während der Bauzeit an ihr Ziel?

Zwischen Tübingen und Nürtingen/Bad Urach fahren Ersatzbusse im sogenannten Schienenersatzverkehr (SEV). In vergangenen Bauphasen gab es mehrere SEV-Linien mit unterschiedlich vielen Zwischenhalten, auch immer schnelle Direktbusse zwischen Tübingen und Stuttgart über die B 27. In den Bussen ist weniger Platz als in den Zügen, sie brauchen länger, und es dürfen keine Fahrräder mitgenommen werden. Zwischen Nürtingen und Stuttgart/Heilbronn fahren Züge.

Wann wird das für den Halbstundentakt im Ermstal nötige Elektronische Stellwerk installiert?

Nach und nach bis Dezember. Die Installation der Technik in die Fertigbau-Hüllen an der Noyon-Allee und die Verkabelung im Gleisfeld hat schon begonnen. »Viele Komponenten sind bereits geliefert und können im laufenden Zugbetrieb eingebaut werden«, erläutert Andrea Müller, Pressesprecherin des Zweckverbands RSB NA, auf GEA-Anfrage.

Das Elektronische Stellwerk (ESTW) ist für den Halbstundentakt auf der Ermstalbahn genauso nötig wie das Gleis 4. Größere Arbeiten (in den Sommerferien) und die Inbetriebnahme des ESTW (im Dezember) können jedoch nur in Sperrpausen ausgeführt werden.

Wird es bis zum Fahrplanwechsel Mitte Dezember eine weitere Sperrung des Bahnhofs Metzingen geben?

Ja. »Für abschließende Arbeiten im Dezember wird eine weitere Streckensperrung erforderlich sein«, kündigt Müller an: »Hierfür ist der Zeitraum 1. bis 14. Dezember vorgesehen.« Am Sonntag, 15. Dezember, ist Fahrplanwechsel, dann können sich Änderungen im Zugangebot und bei den Fahrzeiten ergeben. Im Ermstal werden diese mit dem Halbstundentakt zwischen Metzingen und Bad Urach wesentlich sein. Begegnen und ausweichen werden sich die Züge in Metzingen und in Dettingen-Gsaidt, ist die zehn Kilometer lange Strecke doch eingleisig.

Wie lange sitzen noch Fahrdienstleiter in Metzingen?

Bis zum Fahrplanwechsel Mitte Dezember. Anschließend ziehen sie in den Bahnhof Reutlingen um. Von dort aus steuern sie dann Signale und Weichen im Bahnhof Metzingen fern. Der Betrieb auf der Ermstalbahn Metzingen - Bad Urach wird ab demselben Zeitpunkt vom Stellwerk Dettingen-Gsaidt des Zweckverbands RSB NA SI gesteuert, dessen Fahrdienstleiter schon seit drei Jahren den Zugbetrieb auf der Ammertalbahn Tübingen - Herrenberg lenken. Für die Steuerung im Ermstal wird das neue ESTW Metzingen benötigt. (GEA)