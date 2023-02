Elisabeth Golz war für die Dauer von drei Dekaden Stadtführerin in Bad Urach. Mit 90 Jahren hat die rüstige Seniorin dieses Ehrenamt niedergelegt. Das Foto zeigt sie mit Erinnerungen, die ihr Teilnehmer der Stadtführungen zukommen ließen. Foto: Kirsten Oechsner Elisabeth Golz war für die Dauer von drei Dekaden Stadtführerin in Bad Urach. Mit 90 Jahren hat die rüstige Seniorin dieses Ehrenamt niedergelegt. Das Foto zeigt sie mit Erinnerungen, die ihr Teilnehmer der Stadtführungen zukommen ließen. Foto: Kirsten Oechsner

