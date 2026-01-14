Bad Uracher Mobilitätskonzept droht am Widerstand der CDU und der FWV zu scheitern

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Im Jahr 2019 hat Bad Urach mit der Entwicklung eines Mobilitätskonzepts begonnen. Die Stadt ließ sich von Verkehrsexperten beraten, der Gemeinderat setzte sich in vielen Sitzungen und einer Klausurtagung mit dem Thema auseinander, die Bevölkerung kam in einem Bürgerworkshop, in Postkarten und online zu Wort. Jetzt stand das Thema auf der Tagesordnung des Technischen Ausschusses im Uracher Gemeinderats.

Ein zentraler Baustein ist die Mobilitätsdrehscheibe auf dem Gelände des Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB). Durch eine Verlegung des Bahnverkehrs dahin soll ein barrierefreier Umstieg von Bus und Bahn ermöglicht und damit ihre Attraktivität erhöht werden. Der Clou dabei: Die Ermstalbahn müsste die B 28 überqueren. Eine Vorstellung, die im Gemeinderat von Anfang an auf heftigen Widerstand aus den Reihen der CDU- und FWV-Fraktion gestoßen ist. Jetzt machte sie erneut klar, dass mit ihr die Mobilitätsdrehscheibe nicht zu machen ist. Vorgestellt haben die Pläne Steffen Thomma vom Zweckverband Regional-Stadtbahn und Lucas Philippi vom Verkehrswissenschaftliches Institut Stuttgart GmbH.

»Grundsätzlich geht es um die Frage, ob wir den ÖPNV fördern wollen oder nicht«

Die Ziele der Mobilitätsdrehscheibe: eine bessere Verknüpfung von Bus und Bahn - bequemere Umstiegszeiten also -, ein attraktiverer Zugang zur Innenstadt für Menschen, die mit dem ÖPNV kommen, eine höhere betriebliche Flexibilität durch zwei Bahnsteigkanten und die Entschärfung des »Angstraums«, der versifften Fußgängerunterführung. Die vorhandenen Gleise die Endbahnhofs bleiben in dem Modell erhalten. Hier könnten - beim Schäferlauf etwa - Sonderzüge halten. Busse würden in diesem Modell bei der Tiergartenkreuzung eine neue Zufahrt zum ZOB bekommen.

Der Zug (genauer: der Tram-Train, der wie eine Straßenbahn engere Kurvenradien und kürzere Bremswege hat) könnte die B 28 an zwei Punkten überqueren: auf Höhe des Bahnhofs und - diese Variante haben die Verkehrsplaner jetzt neu vorgestellt - schon auf Höhe der Schwimmbadkreuzung. In einer dritten Variante quert der Zug schon auf Höhe des Metzinger Wegs die Straße. Die Verkehrsexperten haben errechnet, ob und wenn ja wie lange der Verkehr auf der B 28 zu den morgendlichen und abendlichen Stoßzeiten länger warten müsste, wenn der Zug vier Mal in der Stunde die Straße überquert und wie lange eventuelle Rückstaus wären.

»Ich sehe die Relation nicht - der ZOB funktioniert doch einwandfrei«

Das Ergebnis: Es würde sich wenig bis gar nichts ändern. Mit einer optimierten Variante bei der Schwimmbadkreuzung würde sich der Verkehrsfluss sogar verbessern. Bei einer Zunahme um zehn Prozent des Verkehrs würde sich daran nichts Wesentliches ändern. Selbst ein 15-Minuten-Takt der Regional-Stadtbahn in ferner Zukunft würde die Mobilitätsdrehscheibe packen, sind Lucas Philippi und Steffen Thomma überzeugt. Ihr Fazit: »Die ermittelten Fahrzeitenunterschiede liegen im Bereich von maximal fünf Sekunden pro Auto im Vergleich zum Ist-Zustand.«

»Ich bin diese ganze Diskussion leid - wir müssen doch in die Zukunft denken«

CDU-Chef Michael Schweizer zeigte sich beeindruckt von der Präsentation der Verkehrsleute, »Sie überzeugen mich damit aber nicht«. Der Grund: Wenn schon die Zahlen des Ist-Zustands nicht stimmten, könnten die Folge-Berechnungen erst recht nicht richtig sein. »Die Autos stehen jetzt schon viel länger«, so Schweizer. Auch Stefan Reichenecker von den Freien Wählern schenkt den Verkehrsexperten keinen Glauben, »weil ich da jeden Tag fahre - die Rückstaus sind viel länger«. Bürgermeister Elmar Rebmann betonte dagegen, dass die Berechnungen auf real gezählten Verkehrszahlen von 2023 beruhten. »Lassen wir uns von den Zahlen überzeugen«, appellierte er. Grundsätzlich gehe es um die Frage, »ob wir den ÖPNV fördern wollen oder nicht«.

»Mir stellt sich die Sinnhaftigkeit des Ganzen nicht dar«, sagte FWV-Rat Bernd Mayer (FWV), »mehr als fünf Prozent werden es nicht sein, die umsteigen. Ich sehe die Relation nicht - der ZOB funktioniert doch einwandfrei.« Sein Fraktionskollege Axel Steinhart zweifelte zunächst ganz grundsätzlich an den Richtlinien der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen und fragte die Verkehrsexperten dann mehrfach, ob er sie auf ihre Ergebnisse »festnageln« könne. Axel Walcher (CDU) ist überzeugt, dass sich für Urach wenig ändern würde: »Wir hätten außer den Kosten nichts gewonnen.« Was den Zug auf der Straße betrifft: Man könne Bad Urach nicht mit Bad Wildbad vergleichen, weil dort ein großer Teil des Verkehrs durch einen Tunnel fährt. Und Karlsruhe? »Dort fährt man eh außenrum.« Ganz anders die Grünen-Fraktionsvorsitzende Gesine Kerschbaumer: »Ich bin diese ganze Diskussion leid - wir müssen doch in die Zukunft denken. Es ist unabdingbar, dass der Schienenverkehr zentrumsnaher verlegt wird.«

»Ein Konzept heißt nicht, dass das so kommen muss«

Die verhärteten Fronten zogen in den nächsten Tagesordnungspunkt, bei dem das Mobilitätskonzept als Ganzes verabschiedet werden sollte. »Ich würde gern grundsätzlich zustimmen«, so Michael Schweizer, »der Mobilitätsdrehscheibe will ich aber nicht zustimmen.« Konsequent stellte er den Antrag, diesen Punkt auszugliedern und darüber getrennt abzustimmen.

»Ich will keinen Planungsauftrag von Ihnen - davon war nie die Rede«, versuchte Bürgermeister Rebmann den Punkt zu retten, »ein Konzept heißt nicht, dass das so kommen muss. Es geht darum, jetzt ein paar Dinge festzuklopfen, die wir auch mit den Bürgern erarbeitet haben, und in den folgenden Jahren regelmäßig draufzuschauen.« Was ihm die CDU-FWV-Mehrheit nicht abnahm: Sie behauptete, der Bürgermeister habe in der Vergangenheit schon mehrfach die Zustimmung zu einem Konzept als Zustimmung zu konkreten Baumaßnahmen gewertet und bei Abstimmungen eingefordert.

»Mit der Zustimmung zu diesem Konzept sende ich ein Signal aus«, so Rebmann. Würde die Mobilitätsdrehscheibe aus dem Mobilitätskonzept rausfallen, »ist das Thema ÖPNV hier erledigt«. Vielleicht ein paar Eimer Farbe für die Unterführung und ein Toilettenhäuschen auf der anderen Seite, das war's dann aber auch schon. Für die CDU-FWV-Mehrheit ist dagegen klar: Mobilitätskonzept ja, Mobilitätsdrehscheibe nein. Am 27. Januar steht das Thema auf der Tagesordnung des Gesamt-Gemeinderats, der dann Nägel mit Köpfen macht. (GEA)