Bad Uracher Höhenfreibad ist vom Kneippbund mit Premiumsiegel zertifiziert

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Die Lage ist einzigartig, die Rutsche der Renner und der Kleinkinderbereich grundlegend saniert. Nun kann das über die Region hinaus beliebte Höhenfreibad mit einer offiziellen Auszeichnung bei der Werbung um Gäste punkten: Als erste Freizeiteinrichtung im Bereich Bäder und Saunen in Baden-Württemberg und als vierte in ganz Deutschland hat das Bad Uracher Freibad das Kneippsche Premiumsiegel erhalten, das in drei Stufen von Bronze bis Gold verliehen wird – das Höhenfreibad ist gleich mit einer silbernen Zertifizierung eingestiegen.

Seit vielen Jahren zertifiziert der Kneippbund Kindergärten und Schulen, Hotels und Seniorenheime, Gästehäuser und vieles mehr mit einem Gütesiegel. Neu ist dagegen das Premiumsiegel für Einrichtungen im Freizeitbereich, das Bad Urach beantragt und auch erhalten hat. Gewürdigt werde damit, so Nicole Fritsch, dass die Kneippsche Lehre unter die Menschen gebracht werde. Die Mitarbeiterin des Kneippbunds und ihre Kollegin Pauline Neugebauer waren eigens aus Bad Wörishofen nach Bad Urach gekommen, um die Zertifizierungsplakette zu überbringen. Sie signalisiert künftig im Eingangsbereich zum einen, dass im Höhenfreibad Aktivitäten rund um die Lehre von Sebastian Kneipp angeboten werden. Und wer seinen Kneippverein-Mitgliedsausweis vorzeigt, erhält einen reduzierten Eintritt.

Mit ins Boot genommen bei der Umsetzung hat die Stadt Bad Urach den örtlichen Kneippverein, dessen Kneippanlage im Maisental gerne besucht wird und übrigens auch schon wieder geöffnet hat. Dabei werde der Verein, so Vorsitzende Edeltraud Fritz, von der Stadt unterstützt und man habe quasi als Dankeschön zugesagt, zu helfen: »Auch wenn wir alle schon etwas älter sind«, wie sie augenzwinkernd meinte. So wird ab Montag, 23. Juni für acht Wochen ab 16 Uhr zum Qi Gong unter freiem Himmel eingeladen, anmelden können sich Interessierte bei Edetraud Fritz unter Telefon 07125/ 963 5990 oder per E-Mail unter edeltraud-fritz@t-online.de. Außerdem werde sie und andere Mitglieder des Bad Uracher Kneippvereins ab Donnerstag, 12. Juni jeweils ab 16 Uhr im Höhenfreibad präsent sein und zwanglos über die Kneippsche Lehre informieren: »Man tut sich dabei etwas Gutes ohne viel Geld dafür ausgeben zu müssen«, erklärte Edeltraud Fritz.

In den vergangenen Jahren habe die Stadt im Höhenfreibad sehr viel für Kinder und Jugendliche getan, erklärte Frank Kammerer, bei der Stadt verantwortlich fürs Höhenfreibad. Kaum berücksichtigt habe man bislang die Belange der gesundheitsbewussten Erwachsenen. Er sei im Zuge der Überlegungen auf das Premiumsiegel des Kneippbunds aufmerksam geworden und man habe sich an die Umsetzung gemacht. Unzählige Schilder weisen nun den Weg zu den verschiedenen Kneipp-Stationen: So wurde ein Barfußlehrpfad eingerichtet, ein Kräuterbeet angelegt und ein Kneippgießschlauch installiert. Für Ruhesuchende ist ein Bereich ausgewiesen und selbst der Kioskbetreiber möchte Wellnesskost anbieten.

Es gibt auch eine Yogawiese, denn die Stadt hat sich mit der Volkshochschule Bad Urach-Münsingen einen weiteren Partner mit ins Boot genommen. Es werden zwei Yogakurse im Freibad angeboten, eine Anmeldung ist über die VHS möglich. In die Reihe der Gesundheitsangebote passt auch die Aquafitness, die Claudia Rabuser bereits seit unzähligen Jahren montags anbietet. Los geht’s schon am 19. Mai um 18.30 Uhr, letzter Termin ist der 14. Juli. Zum Ende des Freibadjahres wird zudem wieder eine mobile Sauna aufgestellt, verbunden mit weiteren Angeboten. Doch daran möchte noch niemand denken, zunächst hofft das Team um Betriebsleiter Uwe Tänzel auf einen schönen Sommer. Der Start in die Saison vor rund zwei Wochen verlief schon mal hervorragend. (GEA)