Bad Urach: Der Bauplan von Amazon ist da

Das Transparent »AMAZON hier???« hängt mittlerweile an Hermann Kiefers Haus. Zunächst habe jemand klein »Nein danke« darunter geschrieben, sagte Kiefer dem GEA, am 1. Mai dann jemand anderes groß »JA!«. Das hat er lange stehen lassen. Jetzt ist das »JA!« weg

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH-HENGEN. Es gibt gerade in Urach fast nur ein Thema - außer dem Schäferlauf natürlich, aber der ist erst in zwei Wochen: Amazon. Der Handelsgigant will bekanntlich im Hengener Industriegebiet Rübteile II ein Verteilzentrum hochziehen. Seit die Pläne bekannt sind, läuft ein Teil der Hengener Sturm, aber auch die Befürworter reden plötzlich häufiger als sonst übers Einkaufen im Internet. Man hat bei diversen Veranstaltungen - Ortschaftsrat, Gemeinderat, Amazon-Info in Wittlingen - immer wieder Zahlen über die Größe des Verteilzentrums gehört. Jetzt hat Tim Wilhelm, der im Rathaus den Fachbereich Bau und Technik, Bauverwaltung und Stadtplanung verantwortet, im Hengener Ortschaftsrat zum ersten Mal den Bauplan mit Zahlen, Daten und Fakten von Amazon vorgelegt.

Das überplante Baugrundstück hat eine Gesamtgröße von 40.600 Quadratmetern. Amazon plant zwei große und mehrere kleine untergeordnete Baukörper. Zentraler Teil ist die große Logistikhalle, sie ist 127 Meter lang und 73 Meter breit. Der höchste sichtbare Punkt des Flachdachs liegt auf 12,92 Metern. Im südlichen Teil der Halle werden elf Tore errichtet, die zur Entladung von LKWs und Kleintransportern genutzt werden. Im Osten der Halle gibt es ein 102 auf 24 Meter großes Vordach, unter dem die Elektro-Vans beladen werden. Dort haben insgesamt 60 Platz. Die lichte Höhe des Vordachs beträgt vier Meter, die Oberkante sieben Meter.

Höchster Punkt: 19,75 Meter

Das Parkhaus nebenan ist 121 Meter lang und 43 Meter breit. Es gibt fünf Parkdecks - das Erdgeschoss plus vier Obergeschosse. Die maximale Höhe des Obergeschosses beträgt 16,08 Meter - überragt um 3,67 Meter vom Treppenhausturm sodass die maximale Höhe 19,75 Meter beträgt. Das Parkhaus hat Platz für 548 Vans. »Die Konstruktion besteht aus einem Tragwerk aus Stahl«, erklärt Stadtbaumeister Tim Wilhelm, »es ist vollständig offen. Zwischen den Stützen und den Stellplätzen wird eine Absturzsicherung aus Metall angebracht.«

Weitere Gebäude: eine 5,40 auf 2,60 Meter große und 2,28 Meter hohe Technik-Übergabestation, die aus Fertigteilen errichtet wird. Für die Mitarbeiter werden drei Pausenunterstände und sechs Fahrradunterstände gebaut. Auf dem Grundstück müssen 46 Fahrradabstellplätze für Mitarbeiter nachgewiesen werden, so Tim Wilhelm. Wie im Verteilzentrum in Sindelfingen-Darmsheim gibt es eine Sprinklerzentrale mit Technikräumen und einem großen Sprinklertank.

PV und Grün aufs Dach

Das Dach ist groß genug, die Vorgaben der baden-württembergischen PV-Pflicht zu erfüllen (hier: 5.000 Quadratmeter), so Tim Wilhelm - auch nach dem jüngsten Beschluss des Uracher Gemeinderats für eine verpflichtende Dachbegrünung.

Gerhard Stooß berichtete von einem Bürger, der irgendwo gehört haben will, dass - pro Nacht - 4.500 LKWs nach Hengen führen. Was natürlich Unsinn ist, wie der Ortsvorsteher klarstellte: Zwischen 22 und 6 Uhr kommen 25 bis 35 Brummis, in Spitzenzeiten vielleicht auch mal 40.

Die Stimmung bleibt gereizt

Dass das Thema Amazon in Hengen nach wie vor ein sehr emotionales ist, zeigte ein »Zwischenfall« in der Sitzung. In Zusammenhang mit den LKW-Stellplätzen grätschte Bürgermeister Elmar Rebmann - sichtlich sauer - plötzlich ins Gespräch, nachdem im Zuhörer-Bereich Unruhe aufgekommen war. »Man hört hier vorne solche Kommentare, ich will so was nicht hören«, so der Vewaltungs-Chef, »es gibt WCs für die Trucker, da wird keinem Nachbar aufs Grundstück geschissen!« Danach war es sehr ruhig.

Tiefbauamtsleiter Andreas Streble hatte in der Sitzung zuvor die Erschließungsplanung vorgestellt. Das 8,8 Hektar große Industriegebiet Rübteile II wird mit einer 6,50 Meter breiten Straße erschlossen, am Rand gibt's einen 1,80 Meter breiten Gehweg. Der Straßenbau ist das eine, der Untergrund das andere: Neben den Wasserver- und -entsorgungsleitungen werden die Stromleitungen eingebaut, dazu kommen Breitbandanschlüsse und natürlich die Leitungen für die Straßenbeleuchtung. Kompliziert - und teuer - wird das Ganze, weil hier eine pneumatische Wasserhebeanlage eingebaut werden muss, um das Wasser ins höhergelegene Kanalnetz zu schaffen. Um's abzukürzen: Das Ganze wird rund 2,55 Millionen Euro teuer.

Teure Erschließung, teure Bauplätze

Ortschafts- und Gemeinderätin Steffi Hummel reagierte dementsprechend: »Was mich schockt, sind die Preise - was kostet da am Ende ein Quadratmeter?« Bürgermeister Elmar Rebmann: »Wir sind bei Weitem nicht mehr im zweistelligen Bereich, sondern im dreistelligen - das ist die Zeit.« Die Erschließung von Rübteile I ist schon eine ganze Zeit her und wurde noch mit ELR-Mitteln (Entwicklung ländlicher Raum) gefördert. Diese Zeiten sind vorbei, auch auf der Alb.

Von den acht Mitgliedern des Gremiums unter Ortsvorsteher Gerhard Stooß haben der Erschließungsplanung fünf zugestimmt, drei stimmten dagegen. Ein fast gleiches Bild wie bei der Vorlage des Bebauungsplans Anfang Juni: Der wurde bei einer Gegenstimme und zwei Enthaltungen auf den Weg gebracht. (GEA)