Böhringen ist für vier Tage der Nabel der Unimog-Welt

Unimogs in Reih und Glied, rund 600 gab's in Böhringen an vier Tagen zu sehen

RÖMERSTEIN-BÖHRINGEN. Unimogs soweit das Auge blickt: Vorwiegend in orange, grün, rot und blau. So wie sie eben genutzt werden bei den Kommunen oder in der Natur und beim Militär, von der Feuerwehr oder dem Technischen Hilfswerk. Doch dazwischen stehen auch farbliche »Ausrutscher« in knallgelb oder stylischem grau-schwarz. »Es gab auch einmal einen in rosa«, erinnert sich Klaus Lukas lachend. Der Hesse ist stellvertretender Vorsitzender des Unimog-Clubs Gaggenau und seit 2004 Cheforganisator des jährlichen Unimog-Treffens, das aus dem kleinen Böhringen an vier Tagen zum Nabel der Unimog-Welt werden lässt: 428 Unimogs waren im Vorfeld angemeldet, unzählige hatten sich spontan zur Teilnahme entschlossen – so knapp um die 600 waren es letztlich. Bewundert und begutachtet wurden die Kultfahrzeuge von Mercedes Benz von zig-Tausenden Besuchern, die sich zum Teil von weit her auf die Schwäbische Alb gemacht hatten.

Weite Anreisen hatten auch die Teilnehmer, aus ganz Deutschland, der Schweiz, aber auch aus den Niederlanden, Italien und Frankreich waren Unimog-Besitzer nach Böhringen gefahren. Ohne Fahrzeug angereist war dagegen ein Club-Mitglied aus China. Der Gast aus Fernost steht für den rasanten Aufstieg, den der Unimog-Club Gaggenau seit seiner Gründung vor über 30 Jahren durch Mercedes Benz-Mitarbeiter erlebt hat. Schon damals sei, so Lukas, der Unimog nicht nur bei Nutzern, sondern auch bei Sammlern und Schraubern beliebt gewesen – einen Zusammenschluss hatte es bis dahin noch nicht gegeben. Und so wurde aus dem Club in Gaggenau eine Dachorganisation mit inzwischen 8.500 Mitgliedern in 38 Ländern und gegliedert in 60 Regionalgruppen. »70 Prozent sind aus Deutschland«, erklärt Lukas, Mitglied der ersten Stunde. »Wenn man einmal damit infiziert ist, kommt man vom Unimog nicht mehr los«, beschreibt er die Faszination. Mit dem Fahrzeug könne man alles machen, es handele sich um das geländegängige Fahrzeug. Was das Fahrzeug leiste, könne man kaum beschreiben – man müsse es laut Lukas erleben und so kommt die Fahrt mit dem Unimog 5023 über eine 4,5 Meter hohe Rampe mit einer Steigung und einem Gefälle von 45 Grad bei den Besuchern auch bestens an. Zum Programm gehörten auch verschiedene Vorführungen, Vorträge und ein Ersatzteilemarkt sowie Ausfahrten über die Schwäbische Alb.

Unimog zu einem Camper umbaut

Ein Fahrzeug reiche sammelnden Unimog-Liebhabern laut Klaus Lukas kaum. Andere nutzen ihren Unimog noch – auch Waldarbeiter, Gärtner oder Bauleute sind mit ihren blitzblank geputzten Exemplaren vor Ort. Immerhin handelt es sich beim Unimog um einen geländetauglichen Lastwagen mit Pritsche, die Interpretationsmöglichkeiten werden weit ausgelegt. Club-Vize Lukas beispielsweise steht für eine immer größer werdende Gruppe, die einen Unimog zu einem Camper umbaut. Sein Exemplar ist ein fast schon luxuriöses Expeditionsmobil, andere begnügen sich mit einem Holzaufsatz auf der Pritsche und ausgediente Feuerwehrfahrzeuge werden kaum erkennbar zu Wohnmobilen ausgebaut – auch hier gilt: Nichts scheint unmöglich.

Anwälte und Ärzte, IT-ler oder Handwerker und Landwirte: Von Donnerstag bis Sonntag waren sie alle nur eins – Unimog-Liebhaber. Die Gemeinschaft zählte, das Miteinander. So entstand auf den Äckern rund um die Festhalle ein Fahrerlager weit weg vom Formel 1 Schickimicki-Flair, sondern eher im Stil eines Southside-Festivals: Grillduft hing in der Luft, manche Gruppen hatten sich zu kleinen Wagenburgen mit Pavillons zusammengefunden. Wieso Böhringen vier Tage Dreh- und Angelpunkt des Unimog-Kosmos war? Da ist die Regionalgruppe Göppingen verantwortlich, die endlich mal das Jahrestreffen auf die Alb holen wollte und federführend für die Organisation vor Ort war, bei der Bewirtung wurde sie von den Technikfreunden Römerstein unterstützt. »Die Infrastruktur ist einfach klasse«, lobt Klaus Lukas anerkennend. (GEA)