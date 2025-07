Autoren-Duo verbreitet packendes True-Crime-Feeling in Walddorfhäslach

Bitte aktivieren Sie Javascript

WALDDORFHÄSLACH. Tiefe Einblicke in ihre kriminalistische Arbeit gewährten die beiden Krimiautoren Frank Schröder und Veit Müller mit ihrem Programm »Krimi – Dichtung und Wahrheit« jetzt dem Publikum in der Aula der Gustav-Werner-Gemeinschaftsschule in Walddorfhäslach. Schröder war Kriminalhauptkommissar bei der Reutlinger Kriminalpolizei. In einer Art Live-Podcast, bei dem sich die Autoren gegenseitig »verhören«, erzählte er von seinem krassesten Fall, bei dem er, als junger Polizeibeamter, einmal seine Dienstpistole als Drohmittel gegen einen gesuchten Verbrecher einsetzen musste.

Mit viel Interesse nahm das Publikum auch seinen Bericht zu den Veränderungen in der Polizeiarbeit auf. So setzen die Ermittler laut Schröder heute bereits Künstliche Intelligenz zum Beispiel bei der Suche nach möglichen Einbruchstatorten ein.

Diskussion um Internet-Verbot für Jugendliche

Sein Counterpart in dem Interview ist Veit Müller, der unter anderem als erfahrener Reporter in den Gerichtssälen in der Region unterwegs ist. Er schilderte dem Publikum die neuesten Fälle, die er gerade für Presse begleitet. Dabei handelt es sich um Verfahren, in denen es um sexuellen Missbrauch von Kindern geht. Die Täter fanden und manipulierten ihre minderjährigen Opfer mithilfe von sozialen Medien, wie Müller erklärte. Er sprach dabei auch die gegenwärtige Diskussion um ein mögliches Internet-Verbot für Jugendliche unter 16 Jahren an.

Der Live-Podcast war aber nur ein Teil des sehr abwechslungsreichen Programms. Die Autoren gaben auch packende Kostproben aus ihren Romanen. Schröder las den atemraubenden Prolog aus seinem Krimi »Eiskalte Gnade« vor. Um danach die Stimmung wieder etwas aufzuheitern, stellte er zudem seine Satire vor, die die Tücken einer Reha-Maßnahme (»Der kleine Kur-Report«) aufs Korn nimmt.

Ausdrucksstarke Stimmen

Veit Müller hatte seinen Roman »Tod im Schönbuch« mitgebracht. Er spielt zu großen Teilen in Walddorfhäslach. Auch die örtliche Schule taucht in dem Roman auf. Müller begleitet seit vielen Jahren journalistisch Walddorfhäslach. Der Ausschnitt aus seinem Buch sollte deshalb auch die Verbindung zum Rektor der Schule, Ralf Michael Röckel, herstellen, der diese Woche am Donnerstag in der Gemeindehalle seinen Abschied aus seinem Amt feiert.

Neben der literarischen Unterhaltung stellten die Autoren auch ihr musikalisches Talent unter Beweis: mit Gitarren, Mundharmonika und ausdrucksstarken Stimme. Die Songs, teilweise von Müller ins Deutsche übersetzt, beinhalteten weitere Kriminalfälle. Zu Beginn der Veranstaltung stellte Bürgermeisterin Silke Höflinger die beiden Autoren vor und beschrieb deren bisherige Schriftsteller-Karriere, die sie bereits auf eine Krimi-Kruise zusammen mit Tatort-Kommissar Dietmar Bär rund um Großbritannien und Irland führte. Rektor Röckel ging sehr unterhaltsam auf die Gemeinsamkeiten des Autoren-Duos ein. Das Publikum bedachte das unterhaltsame Programm »Krimi - Dichtung und Wahrheit« mit viel Applaus. (GEA)