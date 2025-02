»Winterfreud und Winterleid« gibt auf einem Quadratmeter Einblicke in das winterliche Leben vergangener Zeiten. Was die Macher von der Geschichtswerkstatt dazu alles zusammengetragen haben.

Frühe Wintervergnügen: Das Bild zeigt eine Gruppe acht- bis zehnjähriger Kinder beim Schlittenfahrer. Eine Mutter mit Schürze schaut - mit kalten Händen, ansonsten aber sichtlich entspannt - nach dem Rechten. Das dritte Kind von links sitzt auf einem Schlittengaul, die anderen auf moderneren Rodelschlitten. Der Bub links hat Schittschuhe an. Beim Bergabfahren auf der vereisten Richard-Burkhard-Straße konnte er damit besser lenken. Foto: Sammlung Walter Ott Frühe Wintervergnügen: Das Bild zeigt eine Gruppe acht- bis zehnjähriger Kinder beim Schlittenfahrer. Eine Mutter mit Schürze schaut - mit kalten Händen, ansonsten aber sichtlich entspannt - nach dem Rechten. Das dritte Kind von links sitzt auf einem Schlittengaul, die anderen auf moderneren Rodelschlitten. Der Bub links hat Schittschuhe an. Beim Bergabfahren auf der vereisten Richard-Burkhard-Straße konnte er damit besser lenken. Foto: Sammlung Walter Ott

