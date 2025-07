Aus Feldern wird in Häslach ein neues Wohngebiet

Noch wächst auf dem Feld auf der Nordwestseite der Brunnfeldstraße Korn. Dort sollen demnächst in einem Baugebiet Häuser entstehen.

WALDDORFHÄSLACH. Am Donnerstagabend stehen zwei Männer auf der Brunnfeldstraße am Rande von Häslach und reden über die Zukunft. Sie wissen bereits, dass sich hier einiges verändern wird. Denn der eine von ihnen kommt gerade aus der Gemeinderatssitzung von Walddorfhäslach. »Hier wird das neue Baugebiet entstehen«, sagt der eine und zeigt auf einen Acker, auf dem Kornhalme dicht an dicht wachsen. Im Hintergrund steht die Sonne tief und verschwindet teils hinter Bäumen der Streuobstwiese. Die Bäume werden bleiben, doch auf beiden Seiten davon sollen Mehrfamilien-, Einfamilien- und Reihenhäuser entstehen.

Dass auf den Feldern an der Brunnfeldstraße gebaut werden soll, ist schon länger im Gespräch. Als es möglich wurde, innerhalb einer begrenzten Frist Wohnraum zu schaffen, ohne dass eine sonst verpflichtende Umweltprüfung und ein Umweltbericht nötig sind, prüfte die Gemeinde Walddorfhäslach 17 mögliche Baugebiete. Nun wird nur das an der Brunnfeldstraße umgesetzt. Weil nun etwas verdichteter gebaut werden soll, ist eine Änderung des bereits rechtskräftigen Bebauungsplans Brunnfeldstraße nötig. Darum ging es am Donnerstag.

Platz für den Müllwagen

Mareike Fetzner, Projektleiterin der LBBW Immobilien Kommunalentwicklung, erläuterte, was anders wird: »Es gibt künftig verdichtete Wohnformen, die Baufenster werden anders angeordnet, es gibt einen Reihenhausbereich und die Verkehrsfläche wurde so optimiert, dass ein dreiachsiger Müllwagen dort wenden kann.« Für die Änderung des Bebauungsplans stimmte am Donnerstag die Mehrheit der Gemeinderäte bei zwei Enthaltungen.

Deutlich unterschiedliche Meinungen gab es im Gremium zur Frage, wie breit die beiden neuen Erschließungsstraßen von der Brunnfeldstraße aus sein sollen. Vier Gemeinderäte hatten sich im Vorfeld an der geplanten Breite von sechs Meter gestört und gebeten, diese deutlich zu reduzieren. Letztlich stimmte aber die Mehrheit von acht Räten bei fünf Gegenstimmen für die Erschließungsplanung mit sechs Meter breiten Straßen inklusive der Randsteine.

Schmalere Straße soll Geld sparen

Roswita Decker-Röckel (FWV) sprach sich vehement für schmalere Straßen aus: »Es reichen 5,10 Meter völlig aus. Wenn wir sechs Meter Straße versiegeln, geht uns Fläche verloren.« Die Differenz könne Grundstücken zugeschlagen werden, außerdem spare die Gemeinde Baukosten: »Als Gemeinderätin kann ich es nicht verantworten, dass die Gemeinde Geld liegen lässt.« Höflinger argumentierte: »Wenn wir die Breite so stark reduzieren, wie Sie vorschlagen, kann es zu technischen Problemen führen.« Franz Kapfer vom Planungsbüro Hermann und Mang sah ebenfalls Probleme, die Leitungen und Kanäle alle unterzubringen. Höflinger sagte: »Man kann nicht etwa Leerrohre für die Telekommunikation über den Leitungen der Fairnetz anordnen.«

Fetzner kündigte das weitere Vorgehen an: Von Juli bis September werden die Behörden und die Öffentlichkeit beteiligt. Die Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen folgt ab September, der Satzungsbeschluss des Flächennutzungsplans ist dann für Oktober oder November geplant. Höflinger ergänzte: »Eventuell kann schon 2026 mit den Erschließungsarbeiten begonnen werden.« Dann wird aus den jetzigen Feldern ein neues Baugebiet. (GEA)