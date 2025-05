Auf der Suche nach den ENAG-Eigentümern

Harald Fechter, Martin Uhlig, Michael Donth und Heino Seeger (von links) haben sich in Bad Urach getroffen, damit Donth seine bisherige Inhaberaktie der ENAG in eine Namensaktie umtauschen kann.

BAD URACH. Der Besitz der ENAG, also der Erms-Neckar-Bahn AG, ist auf 7.771 Aktien aufgeteilt. Das ist nicht die Zahl der Besitzer, denn manche haben auch mehrere Aktien. Doch wer das im Einzelnen ist, wissen der Vorstandsvorsitzende Heino Seeger, sein Kollege Harald Fechter und der Aufsichtsratsvorsitzende Martin Uhlig nicht. Früher war das nämlich nicht wichtig. »Damals wurden Zeichnungsscheine unterschrieben, aber die Aktien waren frei übertragbar. Sie konnten einfach weitergegeben werden«, berichtet Uhlig am Dienstag in der Geschäftsstelle der ENAG in Bad Urach. Die Gesellschaft ist zwar als Aktiengesellschaft organisiert, allerdings werden die Papiere nicht an der Börse gehandelt. Der Gesetzgeber erlaubt die Form der Inhaberaktien allerdings nach dem Geldwäschegesetz nicht mehr, sodass die umgetauscht werden müssen, sagt Uhlig. »Mit diesen könnte man beliebig Geld waschen, darum sind jetzt nur noch Namensaktien erlaubt.«

Die Aktien sind ab dem Jahr 1993 ausgegeben worden zu 50 DM pro Stück. »Das war ein Ja zum Erhalt der Ermstalbahn«, sagt der ENAG-Pressesprecher Wolfgang Schulz-Braunschmidt. Er geht davon aus, dass sich ein Großteil der Wertpapiere noch im Ermstal befinden - womöglich in irgendwelchen Kisten. Uhlig erinnert sich noch an die Zeit, als am Tag nur noch ein Zug auf der Strecke fuhr. »Das war völliger Unfug.« Letztlich wurde der Personenverkehr 1976 eingestellt. Mit den Aktien hätten die Bürger im Ermstal gezeigt, dass sie ein Interesse daran haben, dass auf der Strecke wieder Personenzüge fahren. »Es war ein Abstimmen mit Aktien.« Schließlich hätten pro Aktie und Haushalt noch weitere Wähler ebenfalls ein Interesse an der Reaktivierung der Bahn gehabt. Die ENAG hat letztlich die Infrastruktur von der Deutschen Bahn übernommen, die Strecke ertüchtigt und weitere Haltpunkte eingerichtet.

Donth tauscht Aktie um

Nach dem Gespräch mit den Vorständen und dem Aufsichtsrat der Ermstalbahn tauscht der lokale CDU-Bundestagsabgeordnete und Mitglied im dortigen Verkehrsausschuss Michael Donth seine Inhaberaktie in eine Namensaktie um. Das geschieht bei Eva-Maria Rabuser, der Leiterin der ENAG-Geschäftsstelle. Kurze Zeit später hat Donth, der seinerzeit die Reaktivierung der Bahn politisch im Kreistag begleitet hatte, zwei ähnlich gestaltete Aktien in der Hand.

Allerdings steht auf der einen, dass sie entwertet ist, und auf der anderen Michael Donths Name. Der hat übrigens noch ein weiteres Wertpapier - als Kopie: »Ich habe in meinem Büro eine Aktie an der Wand hängen.« Aus Donths Sicht hat die Namensaktie auch den Vorteil, dass die ENAG so mit den Aktionären in Kontakt treten kann.

Damit sind nun bisher 1.580 ENAG-Aktien umgetauscht worden. Somit sind nun noch 6.191 weitere alte Wertpapiere im Umlauf. Uhlig ordnet die Zahl ein: »Manche Personen haben 800 Aktien.« Ganz so viel Zeit sollten sich die Aktienbesitzer für ihren Umtausch nicht lassen. »Es ist wichtig, die wirklich umzutauschen, sonst sind sie irgendwann vielleicht nichts mehr wert«, blickt Uhlig in die Zukunft. Noch gehe dies einfach über die Geschäftsstelle, später dann deutlich komplizierter über ein Registergericht. (GEA)