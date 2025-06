Amazon in Hengen: Mehrheit für den Bebauungsplan

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Am Ende zieht überraschend der Architekt Markus Haug aus Metzingen eine Bilanz der Amazon-Debatte im Bad Uracher Gemeinderat: »Das war ja kurzweilig!« Zuvor hatte Bad Urachs Bürgermeister Elmar Rebmann ihn um Entschuldigung gebeten, dass er während der Sitzung am Dienstagabend so lange warten musste. Haug wollte über den Umbau des Alten Schulhauses in Hengen zum Dorfgemeinschaftshaus sprechen. Vorher ging es stundenlang um ein kontroverses Thema im selben Bad Uracher Stadtteil: die geplante Ansiedlung eines Verteilzentrums des Versandunternehmens Amazon. Dieses soll im Gewerbegebiet Rübteile II entstehen. Wie berichtet, hat das Unternehmen bereits ein Baugesuch eingereicht.

In Bad Urach und im betroffenen Stadtteil Hengen gibt es teils deutliche Kritik daran. Und so war das Interesse der Bürger und der Redebedarf groß. Rebmann schritt mehrmals in der Sitzung ein, etwa als nach einem Rats-Statement Applaus aufbrandete. Reaktionen des Publikums seien in der Ratssitzung nicht erwünscht. Schließlich gebe es dabei Regeln. Als ein Bürger in der Fragestunde zu einem Statement ansetzte und später eine Zuschauerin während der Diskussion über den Bebauungsplan aufstand und mit einem Rat oder einer Rätin sprechen wollte, schritt Rebmann erneut ein. »Jetzt werde ich stinkig«, sagte er. Räte sollten auf solche Versuche nicht eingehen. Rebmann machte deutlich, dass er von seinem Hausrecht Gebrauch machen werde, wenn dies noch einmal vorkomme. Dann hätte die Frau die Sitzung verlassen müssen.

Kritik an der Ausgleichsfläche

Später stimmten 18 Gemeinderäte für den Satzungsbeschluss des Bebauungsplans und die Abwägung der öffentlichen und privaten Stellungnahmen. Acht votierten dagegen. Die Räte hatten 2018 über den Flächennutzungsplan bereits abgestimmt. Nun musste dieser an Amazons Wünsche angepasst werden. Auf der Karte des Plans ist zu sehen, dass das Verteilzentrum auf einem großen Grundstück am Ende der Erschließungsstraße im Gebiet Rübteile II entstehen soll. Zunächst hatte die SPD-/AB-Fraktion beantragt, den Bebauungsplanbeschluss abzusetzen und zu einem späteren Zeitpunkt darüber zu beraten. Simone Holder erläuterte: »Die Ausgleichsmaßnahme ist nicht geeignet. Es muss eine Alternativmaßnahme geben.« Damit sprach Holder die Feldlerche an. Die habe - wenn es nach der Ausgleichsmaßnahme geht - nämlich an der Stelle beim Brüten zu wenig Abstand zur B 28. Es seien 500 Meter vorgesehen.

Rebmann entgegnete, die Stadtverwaltung und das beauftragte Planungsbüro hätten sich damit auseinandergesetzt. Zwar sei an einer Stelle der Abstand unterschritten. »Aktuell brütet sie ja 280 Meter von der Straße entfernt. Wir haben es mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt. Es ist so in Ordnung.« Holder hielt an dem Antrag fest, dem allerdings nur sechs Räte zustimmten. Somit blieb das Thema auf der Tagesordnung.

Intensive Diskussion

Die Politiker der einzelnen Fraktionen begründeten vor der Abstimmung ihre Positionen. Simone Holder (SPD/AB) sagte, es gehe um die beste Lösung für die Gesamtstadt Bad Urach und eine positive Entwicklung. Für ein Verteilzentrum sprächen Arbeitsplätze und Erlöse aus dem Flächenverlauf, dagegen spräche die Verkehrszunahme. »Die Gegenargumente überwiegen. Der Preis für den Flächenverkauf ist zu groß. Wir können jetzt noch Fehler vermeiden.«

Michael Schweizer (CDU) kündigte an, dass ein Teil der Räte seiner Fraktion für, andere aber gegen den wegen Amazon geänderten Bebauungsplan stimmen werden. Er befürchte, dass der Schleichverkehr zunehmen werde. Der beauftragte Verkehrsplaner Andreas Weber hatte das mit Verweis auf die Leistungsfähigkeit der Hauptstraßen als unwahrscheinlich bezeichnet. »Es gibt dort keine Wartezeiten und darum auch keinen Grund, Umwege zu fahren«, hatte Weber gesagt. CDU-Mann Schweizer sagte, er werde dem Bebauungsplan nicht zustimmen, weil dieser nicht generationengerecht sei. »Wir brauchen Flächen, die wir kurzfristig Betrieben als Bauland anbieten können.« Wenn Amazon baue, sei das nicht mehr möglich.

Antrag auf geheime Abstimmung

Axel Walcher (CDU) befürwortete das Verteilzentrum. »Das macht Hengen zwar nicht schöner, es wird aber am äußersten Rand gebaut.« Die Ansiedlung von Amazon biete auch eine Chance, und der Verkehr würde nicht so zunehmen, dass die Straßen diesen nicht aufnehmen könnten. Dr. Susanne Scheu (CDU) bat um eine geheime Abstimmung, »damit wir ein tatsächliches Meinungsbild bekommen«. Rebmann unterbrach die Sitzung und sagte, dass die Gemeindeordnung das »unter besonderen Umständen zulässt«. Einen Rechtsanspruch darauf gebe es nicht. Die große Mehrheit lehnte Scheus Antrag bei einer Ja-Stimme ab.

Gesine Kerschbaumer (Grüne) beantragte eine verpflichtende Dachbegrünung auf Gebäuden im Bebauungsplan, so auch auf dem Amazon-Dach. Bisher war dies nicht verpflichtend, aber möglich. So hätte Regenwasser etwa auch woanders auf dem Grundstück oder unterirdisch behandelt werden können, sagte Rebmann. Kerschbaumers Antrag bekam eine große Mehrheit von 23 Stimmen bei drei Gegenstimmen. So und mit Photovoltaikanlagen auf dem Dach könne die ökologische Auswirkung reduziert werden. Sie distanzierte sich klar von Unwahrheiten, die verbreitet worden seien. »Das ist die falsche Vorgehensweise.«

Kritik an der Kritik

Axel Steinhart (FWV) kündigte an, dass seine Fraktion einstimmig für den Satzungsbeschluss sei. »Das ist eine wichtige Weichenstellung.« Er ging auf verbale Angriffe von Bürgern ein: »Das hat mit sachlicher Kritik nichts zu tun. Wir lassen uns nicht einschüchtern. Wer das tut, verlässt den Boden der Demokratie.«

Bürgermeister Rebmann kündigte die nächsten Termine auf dem Weg zum geplanten Amazon-Bauvorhaben an. Am Dienstag, 8. Juli, wird im Technischen Ausschuss über Verkehr gesprochen. Drei Wochen später, am 29. Juli, wird die Erschließungsplanung im Rat vorgestellt. Über das bereits eingereichte Baugesuch muss das Landratsamt entscheiden. Zudem habe Amazon Grund und Boden noch nicht gekauft, wie Rebmann neulich im Ortschaftsrat Hengen gesagt hatte. (GEA)