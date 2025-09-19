Alte Spinnerei Wannweil: »Wollen dieses Jahr noch mit Bauen beginnen«

Die Alten Spinnerei in Wannweil steht unmittelbar vor einer zukunftsweisenden Entwicklung. Im Gemeinderat legte Jannis Rotar, Geschäftsführer und Projektentwickler von Fiedler Gewerbeimmobilien, jetzt ganz konkrete Pläne vor.

WANNWEIL. Es bewegt sich was in der Alten Spinnerei. Sehr viel sogar, wie in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats deutlich geworden ist. Da legte Jannis Rotar, Geschäftsführer und Projektentwickler der Fiedler Gewerbeimmobilien, die aktuellen Pläne vor. Das Reutlinger Unternehmen hat das rund sechs Hektar große Areal im Mai 2024 von der Holy AG (Metzingen) abgekauft. Seither geht was. »Wir freuen uns sehr, dass so viel Belebung in das Areal gekommen ist«, führte denn auch Bürgermeister Dr. Christian Majer strahlend ins Thema ein.

Jannis Rotar ließ gleich die Katze aus dem Sack: "Seit heute sind drei Bauanträge da", so der Projektentwickler, das freut mich außerordentlich." Bauanträge fürs Ballenlager-Gebäude, fürs Batteur-Gebäude und fürs Verwaltungsgebäude. Weil jetzt alle an einem Strang ziehen, sollte es zügig vorangehen: »Wir wollen dieses Jahr noch mit Bauen beginnen«, sagte Rotar.

Bauen heißt in diesem Fall vor allem Sanieren und Umbauen: Auf dem sechs Hektar großen Areal werden keine neuen Gebäude aus dem Boden gestampft - im Gegenteil: Die Industriearchitektur aus der Gründerzeit bleibt grundsätzlich erhalten. Hier und da entstehen neue Türen und Fenster, dort ein barrierefreier Eingang oder ein kleiner Anbau oder eine Laderampe für einen neuen Betrieb. »Das äußere Erscheinungsbild wird nicht grundlegend verändert«, bestätigte Ortsbaumeister Carsten Göhner mehrfach.

Die neuen Betriebe: Fiedler hat die 800 Quadratmeter Büro- und Lagerfläche im Batteurgebäude an einen Vertrieb für Medikamente und medizinische Produkte vermietet. Im Ballenmagazin hat sich eine Physio- und Ergotherapie-Praxis mit Fitnessstudio und Wellness auf 910 Quadratmetern eingemietet. Vermietet sind im Verwaltungsgebäude rund 1.600 Quadratmeter an ein Café mit Veranstaltungsfläche und ein Fotostudio mit Büro. Noch viel Platz zu haben ist in der riesigen Produktions- und Lagerhalle aus dem Jahr 1868 - insgesamt rund 7.500 Quadratmeter, die es auch zu Einheiten ab 1.300 Quadratmetern gibt. »Zur Miete oder zum Kauf, grundsaniert, voraussichtlich beziehbar ab Ende 2026«, wie man im Exposé von Fiedler lesen kann. Grundsätzlich könne man alle Objekte kaufen, sagte Jannis Rotar dem GEA im April, »wir sind nicht da, um Objekte zu horten, sondern um Flächen nutzbar zu machen und Gewerbetreibenden zur Verfügung zu stellen.«

Auch das Energiekonzept, das Rotar im Frühjahr ankündigte, ist jetzt da. Die Alte Spinnerei soll ein ökologisches Vorzeigeprojekt werden. Vorzeigeprojekt deshalb, weil die Alte Spinnerei nach dem Umbau CO2-neutral dastehen soll. Das geht durch die Nutzung von Photovoltaik und Wasserkraft zur Stromerzeugung, durch die Verwendung von Echazwasser zur Wärmegewinnung durch Wärmepumpen zur Heizung und Kühlung. Sollten die beiden Wasser-Wasser-Wärmepumpen mal versagen, steht ein Heizkessel zur Verfügung, der mit Biogas betrieben wird.

Jannis Rotar ging auf sämtliche Bedenken zur Echazwasser-Nutzung ein: Wenn das Wasser entnommen werde, blieben die Fische dank feiner Rechen draußen. Und selbst in extrem trockenen Jahrhundertsommern werde mit hundert Litern in der Sekunde so wenig Wasser entnommen, dass das Gewässer nicht darunter leide. Das werde die Echaz auch nicht durch die Zurückführung des abgeheizten beziehungsweise gekühlten Wassers.

Ins Erdgeschoss des Verwaltungsgebäudes kommt ein 273 Quadratmeter großer Veranstaltungsraum mit angeschlossenem, 72 Quadratmeter großen Café. Was den skeptischen FL-Rat Ulrich Joos auf den Plan rief, der »Großhochzeiten mit Pyrotechnik und Bumbummusik jedes Wochenende« fürchtet. Klar dürfen sich Hochzeitsgesellschaften hier einmieten, machte Fiedler-Projektentwickler Jannis Rotar klar, »die müssen sich aber wie andere auch an Regeln halten«.

SPD-Rätin Katharina Härtter wies auf die öffentlichen Fuß- und Radwege hin, die durch das Alte-Spinnerei-Areal führen. Man müsse während der Bauzeit auf die Sicherheit vor allem der »kleinen Menschen« achten. Jannis Rotar hat (nicht nur) Kinder im Blick: »Unter Umständen kommt es während der Bauzeit aus Sicherheitsgründen zu Einschränkungen.«

Die abschließende Bemerkung von Grünen-Rat Joachim Hespeler machte die positive Grundstimmung im Wannweiler Gemeinderat zu den neuen Plänen in der Alten Spinnerei deutlich: »Wir haben heute etwas gelernt: Bis jetzt wussten wir nur, dass es Win-Win-Situationen gibt. Jetzt wissen wir, dass es auch Win-Win-Win-Situationen gibt.« Hier profitierten ganz viele: nicht nur die Gemeinde und das Gewerbe, sondern auch die Umwelt. (GEA)