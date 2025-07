AKtionstag zum französischen Nationalfeiertag in Pliezhausen

Der deutsch-französische Chor »Cantanous« aus Reutlingen machte mit seinen Chansons ein Stück Frankreich in Pliezhausen erlebbar und wird auch im Oktober beim französischen Abend in Neuhausen singen. FOTO: SANDER

PLIEZHAUSEN. Die deutsch-französische Städtepartnerschaft der Gemeinde Pliezhausen mit Pays Mornantais war Anlass für das Partnerschaftskomitee, am französischen Nationalfeiertag in der örtlichen Mediothek und dem Lesehof ein buntes Programm mit französischem Flair zu gestalten. Der Aktionstag wurde dank vieler Ideen und tatkräftigen Einsatzes von Ehrenamtlichen und Mediothek-Team »eine runde Sache«, so Dorothea Vollmer-Jeggle als Vorsitzende des Partnerschaftskomitees. Sowohl die Nachmittagsaktivitäten für Kinder und Jugendliche mit Kasperletheater, Mitmachprogramm und selbstverständlich Crêpes als auch ein Vortrag über die Bedeutung der Freundschaft zwischen Deutschland und Frankreich am Abend waren sehr gut besucht.

Liebesgeschichte nach Noten

Das galt auch für den klingenden Abschluss des Tages mit französischen Chansons und Poesie vom Chor Cantanous aus Reutlingen und Harry & Friends, im Lesehof der Mediothek. Dabei gab es dann Lieder über Schokocroissants und Leidenschaft beispielsweise. Der Chor versetzte das Publikum zum Auftakt auf die Prachtstraße »Les Champs Elysées« mit dem gleichnamigen Hit von Joe Dassin aus dem Jahr 1969. Der komponierte auch »Le petit pain au chocolat«, eine Liebesgeschichte nach Noten. Sie erzählt von einem Mann, der täglich in einer Bäckerei ein Schokocroissant kauft und, weil er kurzsichtig ist, nicht bemerkt, dass ihn die Verkäuferin immer anlächelt. Mit Brille hätte die Liebesgeschichte schon früher beginnen können.

Eine Ballade von Charles Aznavour über die Sehnsucht, dem alten Leben zu entfliehen und mit einem Schiff auf eine ferne Insel in die abenteuerliche Welt der Kinderträume zu fahren sowie ein Lied von Michel Polnareff über seine Liebe und Sehnsucht nach Frankreich als er sich in den USA aufhielt, ließen eine traumhafte Atmosphäre entstehen. Chormitglieder, die sich übrigens über neue Stimmen freuen würden, gaben Informationen zu den Liedern, zum Beispiel über die beiden Seiten von »Graffiti«.

»Für manche ist es nur Schmiererei. Aber für die Künstler ist es mehr. Sie wollen sich mitteilen durch ihre Werke. Sie schreiben ihre Träume, ihre Liebe und ihre Hoffnungen für die Zukunft auf die Mauern«, beschrieb die Vorsitzende die Aussage eines Liedes von Demis Roussos. Auch Harry & Friends gaben Hintergrundinformationen zu ihren Stücken und verstärkten damit den kleinen Frankreich-Urlaub in Pliezhausen.

"Träume, Liebe, Leidenschaft; Freude wurden so regelrecht hörbar. Darum sollen dem ersten Fest am Nationalfeiertag weitere folgen. "Ein deutliches Zeichen auch über den Landkreis hinaus" habe das Partnerschaftskomitee mit dieser Idee gesetzt am französischen Nationalfeiertag die Freundschaft in Bewusstsein zu rufen, so Bürgermeister Christof Dold. Mit Städtepartnerschaften sei es ähnlich wie in einer Ehe, sie würden von den Menschen getragen und seien keine Selbstläufer, sondern man müsse dafür auch etwas tun, sie pflegen. Die Wurzel der Städtepartnerschaft mit Pays Mornantais sei eine "gelebte Partnerschaft".

Viele Ideen und Tatkraft

Auf politischer Ebene gehe zwar viel, »aber ohne Zivilgesellschaft geht’s nicht«, betonte er und würdigte das Engagement der beiden Komitees. Begonnen hat alles schon viel früher vor der offiziellen Städtepartnerschaft, die 1998 in Pays Mornantais und ein Jahr später in Pliezhausen besiegelt wurde, mit einem Schüleraustausch und »verstehen auch ohne Worte«, wenn es Sprachbarrieren gab.

Das Pliezhäuser Partnerschaftskomitee hat noch viele Ideen und die Tatkraft, sie auch umzusetzen. Nächste Möglichkeit, ein wenig französische Lebensart und Humor kennenzulernen und zu genießen, ist am Freitag, 8. August, um 20 Uhr bei einem Filmabend in der Mediothek mit einer französischen Filmkomödie aus dem Jahr 2024. (GEA)