Am besten bio und regional: Wie nachhaltiges Kochen gelingen kann, erfuhren Teilnehmer eines Aktionstags der Biomusterregion Schwäbische Alb bei Elring Klinger in Dettingen.

Regionale Erzeuger zeigen einen Teil ihrer Bio-Produkte. Foto: Markus Pfisterer Regionale Erzeuger zeigen einen Teil ihrer Bio-Produkte. Foto: Markus Pfisterer

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.