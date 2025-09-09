AfD-Chef Tino Chrupalla spricht bei Metzinger Bürgerdialog

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Am Samstag, 27. September, kommt Tino Chrupalla - zusammen mit Alice Weidel Vorsitzender der AfD - nach Metzingen. Dort wird er, auf Einladung des Reutlinger AfD-Kreisverbands, bei einem Bürgerdialog sprechen. Das hat der AfD-Kreissprecher Maximilian Gerner auf GEA-Anfrage bestätigt. In der Stadthalle Metzingen werden laut Plan nicht nur Chrupalla, sondern auch die AfD-Bundestagsabgeordneten Martin Heß und Marc Bernhard sprechen. Letzterer ist Sprecher der Landesgruppe Baden-Württemberg der AfD-Fraktion. »Der Bürgerdialog ist eine öffentliche Veranstaltung«, sagt Gerner. Der Raum fasst nach Stadtangaben bei Reihenbestuhlung 556 Zuhörer. »Es wird vor allem um die Bundespolitik gehen, wird aber wohl auch den einen oder anderen Schwenk in die Landespolitik geben.« Gerner kündigt an, dass Chrupalla mehr als eine halbe Stunde sprechen wird. Später könnten Bürger Fragen stellen.

Susanne Berger als Sprecherin der Stadt Metzingen bestätigt die Buchung der Stadthalle durch die AfD. Für den Tag sei eine Art Gegenveranstaltung geplant, sagt sie weiter. »Wir können bestätigen, dass Initiatoren auf die Stadt zugekommen sind, die eine Versammlung in Metzingen veranstalten wollen, deren Fokus sich auf die Wertschätzung und den Erhalt unserer demokratischen Grundordnung richten soll«, sagt Berger. Wer konkret als Veranstalter auftritt, teilt sie nicht mit. »Die Initiatoren haben ihre Planungen noch nicht final abgeschlossen, so dass wir weder zum genauen Zeitpunkt noch zum potenziellen Veranstaltungsort zum heutigen Tage Auskünfte geben können.«

Haberstroh bezieht Stellung

Metzingens Oberbürgermeisterin Carmen Haberstroh bezieht auf GEA-Anfrage zum Besuch des AfD-Spitzenpolitikers Stellung: »Tino Chrupalla kommt in eine Stadt, die auf einem starken Fundament steht: Denn Metzingen steht für Internationalität, für wirtschaftliche Stärke durch Vielfalt, für ein Miteinander gesellschaftlicher Gruppen. In Metzingen packt man Aufgaben gemeinsam an – und spaltet nicht.«

Behinderungen des Einzelhandels und der Outletcity könne man nicht grundsätzlich ausschließen, sagt Sprecherin Berger. Aber: »Die Erfahrung aus vergleichbaren Situationen in anderen Städten ist, dass es zu keinen signifikanten Einschränkungen kommen dürfte.« Von der Besucherfrequenz des AfD-Bürgerdialogs erwartet sich die Stadt keine Auswirkungen auf den Verkehr. Weitere Gegendemos seien - Stand Dienstag - bei der Stadt noch nicht angemeldet worden. Die Stadt sei im Gespräch mit Sicherheitsbehörden und orientiere sich an ähnlichen Veranstaltungen. (GEA)