AfD-Bürgerdialog treibt Metzinger in die Innenstadt

Auf dem Marktplatz kamen allerlei Bürger, darunter (vorne rechts) die Oberbürgermeisterin Carmen Haberstroh zusammen, um gegen die AfD Flagge zu zeigen. Im Vordergrund spielten die Stadtkapelle und der Musikverein Neuhausen.

METZINGEN. Am Samstag haben sich viele Menschen in Metzingen so für Politik interessiert, dass sie aktiv wurden. Doch die politischen Überzeugungen waren unterschiedlich. Dass sie sich zeigten und Position bezogen, ging auf den Bürgerdialog der Partei Alternative für Deutschland (AfD) zurück. Die hatte am Samstagabend in die Metzinger Stadthalle eingeladen. Als Reaktion hatten Gegner dieser politischen Richtung über Parteigrenzen hinweg zum Bürgerfest »Metzingen ist bunt« auf den Marktplatz eingeladen. Es gab noch eine zweite Veranstaltung als Reaktion auf die AfD: In der Nähe der Stadthalle kamen auf Einladung des »Bunten Blocks Metzingen« Zuhörer zu einem Konzert gegen Rechts zusammen. Zunächst war die Resonanz überschaubar. Doch am Abend kamen doch mehrere Hundert zusammen. Zu Konfrontationen kam an dem Abend nicht.

Ein Grund für die große Resonanz auf den Bürgerdialog war, dass zwischenzeitlich Tino Chrupalla, zusammen mit Alice Weidel Vorsitzender der AfD, als Redner erwartet wurde. Doch etwa eine Woche später hatte Chrupalla sein Kommen wieder abgesagt. »Tino Chrupalla hat unaufschiebbare private Termine, so dass eine Übernachtung in Metzingen für ihn nicht möglich ist. Er muss am selben Tag wieder zurückfahren«, hatte der bisherige AfD-Kreisvorstand Reutlingen Maximilian Gerner und AfD-Landtagskandidat für Reutlingen gesagt. Der AfD-Chef hätte daher nur am Nachmittag sprechen können. Allerdings sei eine Hallenmiete ab dem Nachmittag laut der Stadtsprecherin Susanne Berger wegen einer anderen Veranstaltung nicht möglich gewesen.

Chrupalla kommt doch nicht

Statt Chrupalla sprach der Landtagsabgeordnete Hans-Peter Hörner aus dem Wahlkreis Balingen. Auf ihn folgten die Bundestagsabgeordneten Marc Bernhard und Martin Heß. Bernhard ist Sprecher der Landesgruppe Baden-Württemberg der AfD-Fraktion.

Der AfD-Landtagskandidat für Reutlingen, Maximilian Gerner, spricht in der Stadthalle in Metzingen beim Bürgerdialog. Foto: Jürgen Meyer Der AfD-Landtagskandidat für Reutlingen, Maximilian Gerner, spricht in der Stadthalle in Metzingen beim Bürgerdialog. Foto: Jürgen Meyer

Bereits am Nachmittag hatte die unter anderem von Alexander Hack organisierte Gegenveranstaltung »Metzingen ist bunt« begonnen, die von der Linken, den Grünen, der SPD, der FDP und der CDU unterstützt und getragen wurde. »Wenn es darauf ankommt, halten alle zusammen. Es gibt hier nicht nur Reden, sondern viele Infostände und Mitmachaktionen«, sagte Hack in seiner Ansprache. So bot die SPD Dosenwerfen an, der Förderverein des Kinos Luna verkaufte Popcorn und Kinder belagerten eine Murmel-Klangbahn. Es waren ganze Familien gekommen. Hack freute sich über die gute Resonanz und formulierte das Ziel der Anwesenden: »Wir sind die, die bunt sind. Die, die sich nicht vorschreiben lassen, dass sie das und das sagen sollen. Uns geht es richtig gut in Metzingen. Jeder, der hier lebt, soll das ohne Angst tun können.«

Internationale Stadt Metzingen

Metzingens Oberbürgermeisterin Carmen Haberstroh dankte den Organisatoren von Metzingen ist bunt: »Sie alle, die sich für diese Veranstaltung engagieren, zeigen mit Ihrer Zeit und mit Ihrer Energie: Demokratie lebt vom Mitmachen.« Wenn es wie nun Krisen gebe, könnten diese aber auch Chancen mit sich bringen und sich gestalten lassen. Haberstroh richtete den Blick auf die Stadt: »Metzingen steht für Internationalität. Für wirtschaftliche Stärke durch Vielfalt. Für ein Miteinander gesellschaftlicher Gruppen. In Metzingen packt man Aufgaben gemeinsam an - und spaltet nicht.«

Auf dem Parkplatz der Sieben-Keltern-Schule kamen abends auf Einladung des Bunten Blocks Metzingen immer mehr Menschen zusammen. Der Tonfall dort war ein anderer als auf dem Marktplatz. »Lebe so, dass die AfD was dagegen hätte« hatte jemand auf den Asphalt geschrieben. Ein paar Meter entfernt stand: »Alle hassen Nazis«. Immer wieder gab es Sprechchöre: »Alerta, alerta, Antifascista« (Achtung, Achtung, Antifaschist) und es lief ein italienisches Lied über Partisanen im Zweiten Weltkrieg. Der Sprecher Sven Ferreli war mit dem Zulauf zum Konzert zufrieden.

Dialog über Energie und Sicherheit

Maximilian Gerner sprach nach dem Ende des Bürgerdialogs von einem Erfolg für die AfD und die Stadt Metzingen. Es seien 150 in die Stadthalle gekommen, um sich über Hans-Peter Hörners Sicht auf die Bildungspolitik, Marc Bernhards Ansichten über die Energiewende und Martin Heß' Perspektive auf die Innen- und Sicherheitspolitik zu informieren. Teils kamen die Zuhörer aus dem Parteiumfeld, aber nicht nur. Nach dem Ende der Reden kam ein Dialog zustande über das Bürgerbegehren gegen Windkraft auf dem Käpfle etwa und über Innenpolitik.

Gerner als Kandidat für die Landtagswahl in Reutlingen kündigte die Gründung eines AfD-Ortsverbands in Metzingen demnächst an. »Der AfD-Bundestagskandidat Rudolf Grams ist die treibende Kraft dahinter. Die Gründung wird kommen«, sagte er und ergänzte: »Dann kann Metzingens Oberbürgermeisterin nicht mehr sagen, dass Ihre Politik so erfolgreich ist, dass es hier keinen Ortsverband gibt.« (GEA)