Ab 9. Juni fällt der IRE 6 zwischen Stuttgart und Tübingen aus

METZINGEN/REUTLINGEN. Derzeit sind Bahnreisende zwischen Stuttgart und Tübingen kaum von den großangelegten Bauarbeiten in Bad Cannstatt betroffen. Das wird sich vom 9. Juni bis zum Abschluss der Arbeiten am 29. Juli ändern. Dann entfällt die Linie IRE 6 (Stuttgart – Tübingen) in beiden Richtungen.

Die Züge der Linie MEX 12 (Heilbronn – Tübingen) fahren mit Verspätungen von bis zu zehn Minuten. Die Linie MEX 18 (Osterburken – Tübingen) verkehrt in Richtung Tübingen planmäßig, in Richtung Heilbronn/Osterburken über die sogenannte Schusterbahn zwischen Esslingen und Kornwestheim. Dabei entfallen die Halte in Bad Cannstatt und Stuttgart Hauptbahnhof. Vorübergehend wird jedoch ein Ersatzhalt in Kornwestheim eingerichtet. Fahrgäste mit Ziel Stuttgart Hauptbahnhof oder Stuttgart-Bad Cannstatt werden gebeten, die Züge der Linie MEX 12 zu nutzen oder auf die Stuttgarter S-Bahn umzusteigen.

Die seit Ende April laufenden Bauarbeiten im Bahnhof Bad Cannstatt dienen dem Ausbau des Digitalen Knotens Stuttgart. Es werden Kabelkanäle verlegt, was in Bad Cannstatt immer wieder die Sperrung von zwei der acht Gleise erfordert. Über die verbleibenden rollt der Regional-, Fern- und S-Bahn-Verkehr.

Basisversorgung aufrechterhalten

Die Strecke Bad Cannstatt – Waiblingen ist seit Baubeginn gesperrt. Reisende müssen in Busse des Schienenersatzverkehrs umsteigen. Die Neckar-Alb-Bahn Stuttgart – Tübingen kommt deutlich glimpflicher davon. Hier konnte und kann die Basisversorgung mit den im Halbstundentakt verkehrenden Linien MEX 12 und MEX 18 aufrechterhalten werden. Wenigstens eine der Linien bedient/e auch den Stuttgarter Hauptbahnhof, wenn auch teils mit baubedingten Verspätungen. In zwei der vier Bauabschnitte entfallen (sind) nur die schnellen IRE-6-Züge, die zwischen Stuttgart und Tübingen nur in Reutlingen, zweistündlich in Metzingen und gelegentlich in Nürtingen halten. (pfi/pm)