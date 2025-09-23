Ab 18. Oktober im Ermstal wieder Züge, in Sondelfingen erst ab Dezember

So sieht es ab 18. Oktober wieder in Neuhausen aus: Ein Elektrotriebzug der DB Regio fährt über den Bahnübergang in der Kelternstraße.

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN/BAD URACH/REUTLINGEN. Wie berichtet, kommen die Bauarbeiten im Bahnhof Metzingen gut voran und sind für die Ermstalbahn Metzingen - Bad Urach ab Samstag, 18. Oktober, wieder Züge der Linie RB 63 statt der jetzigen Ersatzbusse angekündigt: stündlich zwischen 6 und 19.30 Uhr. Frühmorgens und am Abend fahren weiter Busse des »Schienenersatzverkehrs« mit Halt an allen Unterwegsstationen. Zudem werden wie schon derzeit montags bis freitags zu den Hauptverkehrszeiten Ersatzbusse zwischen Reutlingen und Bad Urach mit Unterwegshalt nur in Bad Urach Wasserfall eingesetzt. In der Nähe befinden sich die Realschule und das Gymnasium.

Dieses Fahrplankonzept gilt indes nur bis zum 1. Dezember. Ab dann wird der Bahnhof Metzingen wegen der Inbetriebsetzung eines Stellwerks und des Einbaus einer Weiche komplett für den Zugverkehr gesperrt, bis längstens Sonntag, 14. Dezember. Dann ist bei der Bahn Fahrplanwechsel und soll die Ermstalbahn im Halbstundentakt fahren.

Die Mühen der Sondelfinger

Vorläufig vom Regionalverkehr abgehängt bleibt der Bahnhof Reutlingen-Sondelfingen, der sonst stündlich von Zügen der Linie RB 63 Bad Urach - Tübingen bedient wird. Ein GEA-Leser ist davon betroffen und hat der Redaktion sein Leid geklagt: »Ich bin 83 Jahre alt und deutlich gehbehindert«, macht er deutlich, »der Bahnhof in Sondelfingen liegt meiner Wohnung relativ nahe und ist noch einigermaßen erträglich erreichbar.«

Seit dort baustellenbedingt keine Züge mehr halten, also seit Beginn der Sommerferien, ist der Leser auf die Busse des Reutlinger Stadtverkehrs angewiesen, die ihn erstmal zum Hauptbahnhof bringen. Von dort aus geht es per Bus und Zug nach Metzingen und Bad Urach weiter. »Die nächste Stadtbushaltestelle ist deutlich weiter und mühsamer zu erreichen«, sagt der Mann aber, »deshalb schränkt der Ausfall der Bahnlinie RB 63 mich deutlich ein, beziehungsweise zwingt mich dazu, unbedingt notwendige Fahrten mit dem Pkw zu unternehmen.«

Mit der Bahn erreichbar wird Sondelfingen erst wieder ab dem Fahrplanwechsel am Sonntag, 14. Dezember, sein. Die derzeitigen Ersatzbusse lassen die Reutlinger Bezirksgemeinde links oder rechts liegen, die verkehrenden Regionalzuglinien MEX 12 und MEX 18 halten dort fahrplanmäßig nicht. Einen Sonderhalt während der monatelangen Bauzeit haben die Verantwortlichen auch nicht vorgesehen. (GEA)