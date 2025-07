50 Jahre Diakonie-Sozialstation Metzingen: »Unglaublich wichtig für Menschen«

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. »Wir blicken zurück auf ein halbes Jahrhundert gelebter Nächstenliebe, Fürsorge und Engagement«, begann Oberbürgermeisterin Carmen Haberstroh, die gleichzeitig auch Erste Vorsitzende der Diakonie-Sozialstation Metzingen ist, ihre Rede in der Motorworld. Zunächst jedoch blickte Geschäftsführer Jens Mews zurück in die Anfänge der Pflegestation, die als gemeinnütziger Verein und indirektes Mitglied im Diakonischen Werk Württemberg agiert. Im Jahr 1975 hatte die Diakonie in Metzingen einen schweren Stand. Keiner wollte Diakonissin werden. Die ehrenamtlichen Diakonissinnen teilten sich sechseinhalb Stellen, zudem mangelte es an Pflegeheimplätzen. In dieser Situation eröffnete die Diakonie-Sozialstation das Haus in der Gustav-Werner-Straße.

Von da an begann eine rasante Entwicklung. Die Diakonie-Sozialstation blieb nicht allein für die Sieben-Keltern-Stadt zuständig. 1994 und 1995 übernahm sie laut Mews auch die Versorgung der Bevölkerung in Riederich und Grafenberg. »Im Umkreis von 30 Kilometern leistet sie außerdem die Familienpflege und für den gesamten Kreis Reutlingen die Kinderkrankenpflege. Die Diakoniestation ist damit in Baden-Württemberg die einzige, die auch diesen Bereich abdeckt. Entstanden 2005, als ein ambulanter Kinderkrankenpflegedienst in Metzingen geschlossen wurde«, so der Geschäftsführer. Der nächste große Schritt kam seinen Worten zufolge 2010 mit dem Umzug in die Heinrich-Heine-Straße.

Neubau in Grafenberg

Ein schwerer Schlag ereilte die Diakonie als 2014 überraschend Geschäftsführer Oliver Maier verstarb und der ehemalige Grafenberger Bürgermeister Holger Dembek kommissarisch die Leitung übernahm. 2015 wurde Jens Mews zum neuen Geschäftsführer bestellt und Carmen Haberstroh zeichnete die weiteren Entwicklungsstadien nach.

Bereits 2017 konnte ein Neubau in Grafenberg, das sogenannte Gesundheitsdorf, eingeweiht werden. Ein Jahr später folgte die Übernahme des Servicebüros im Bräuchlepark in Metzingen. Schwere Zeiten durchlebten die Mitarbeiter während der Corona-Pandemie zumal die Zahl der Pflegebedürftigen weiter stieg.

Waren es 2005 noch 82 fest angestellte Mitarbeiter, beschäftigte die Diakonie bei Mews’ Start 103 Festangestellte, die in 644 Haushalte kamen. Heute zählt die Sozialstation 180 Mitarbeiter mit 896 zu Pflegenden und verfügt über 25 Fahrzeuge, davon sieben E-Autos.

Der letzte Schritt in der baulichen Entwicklung war nach den Worten der Oberbürgermeisterin die Aufstockung des Verwaltungsgebäudes: »Sozialer Wohnraum wurde geschaffen. Die Stadt ist hier ebenfalls mit an Bord und hat barrierefreien Wohnraum geschaffen.« »Ohne Sie, ohne Ihren Einsatz, Ihre Kompetenz und Menschlichkeit gäbe es keine Diakonie-Sozialstation, wie wir sie heute kennen«, betonte Haberstroh.

Sein Team zeichne nicht nur fachliche Qualität aus, sondern ein spürbarer Zusammenhalt, echte Wertschätzung untereinander und ein Herz für Menschen. Die Mitarbeiter und die zu Betreuenden liegen ihm am Herzen."

»Die Diakonie-Sozialstation ist un-glaublich wichtig für die Menschen in unserer Stadt. Sie ist wertvoll und unverzichtbar. Der Dank der Stadtgesellschaft gilt ihnen«, schloss sie ihre Rede.

Viele lobende Worte

Den geistlichen Impuls setzte Hannah Häfele, Pfarrerin in Grafenberg. »Diakonie ist gelebte Nächstenliebe«, meinte die Pfarrerin und zitierte Johann Hinrich Wichern, den Begründer der organisierten Diakonie: »Jede Arbeit soll zuerst mit dem Herzen, dann mit den Händen oder mit der Zunge geschehen.«

In unserer schnelllebigen Zeit ist es ihrer Auffassung nach wichtig, sich gedanklich auszurichten auf etwas, das über das Tagesgeschehen hinausgeht. "Wir können etwas tun", sei von Wicherns Maxime im ausgehenden 19. Jahrhundert gewesen in einer Zeit der Industrialisierung, in der es zur Verarmung und Verrohung der Menschen gekommen sei. Sie erinnerte daran, von wo die Diakonie herkomme: "Die Wiege lag in Jerusalem, das Wort stammt aus dem Griechischen und bedeutet Dienst. In der heutigen Zeit werde dieser Dienst am Menschen immer wichtiger, "denn die Herausforderungen werden größer statt kleiner und oft kommen Sie aus den Haushalten zurück, fühlen sich gehetzt, manchmal auch frustriert, aber oft auch beschenkt", so Häfele zum Schluss.

Nach so viel lobenden Worten und den Ehrungen für langjährige Zugehörigkeit zur Diakonie-Sozialstation beleuchtete das Comedy Duo »Ernst und Heinrich« die tiefen Windungen der schwäbischen Seele – sehr zum Vergnügen der Gäste. (GEA)