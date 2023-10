Auf diesen Tag haben die 245 Kinder der Uhlandschule Neuhausen lange gewartet. Umso froher waren sie gestern, als das Spiel- und Klettergerüst offiziell eröffnet wurde. Das Besondere daran: Wer turnen, balancieren oder klettern will, muss gar nicht an die Uhlandschule gehen - die Anlage steht außerhalb der Schulzeiten Kindern des ganzen Fleckens offen.

Zur Einweihung des neuen Spiel- und Klettergerüsts tauchte in der Neuhäuser Uhlandschule die Sonne auf. Die Kinder der acht Grundschulklassen strahlten mit dem Zwergstern um die Wette. Foto: Andreas Fink Zur Einweihung des neuen Spiel- und Klettergerüsts tauchte in der Neuhäuser Uhlandschule die Sonne auf. Die Kinder der acht Grundschulklassen strahlten mit dem Zwergstern um die Wette. Foto: Andreas Fink

