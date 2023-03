Als teilweise alleinerziehende Mutter sorgte Hermine Müllerschön für ihre beiden Töchter Renate Wichmann (rechts) und Brigitte Schättler (links neben den beiden Urenkelinnen Elyssa und Michelle), die jetzt für sie da sind. Bürgermeisterin Silke Höflinger (Zweite von rechts) kam zu Besuch, um der Jubilarin zu gratulieren. FOTO: SANDER Als teilweise alleinerziehende Mutter sorgte Hermine Müllerschön für ihre beiden Töchter Renate Wichmann (rechts) und Brigitte Schättler (links neben den beiden Urenkelinnen Elyssa und Michelle), die jetzt für sie da sind. Bürgermeisterin Silke Höflinger (Zweite von rechts) kam zu Besuch, um der Jubilarin zu gratulieren. FOTO: SANDER

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.