1.000 Menschen genießen den Sommerabend im Metzinger Weinberg

METZINGEN. Mediterrane Temperaturen, jede Menge Sonne, ein fantastischer Blick auf Metzingen und den Fernsehturm am Horizont, dazu noch ein Gläschen mit kühlem Wein in der Hand: Mehr braucht es nicht für einen perfekten, entspannten und lässigen Sommerabend im Weinberg. Zum inzwischen fünften Mal hatte die Metzingen Marketing und Tourismus GmbH (MMT) zu dieser Veranstaltung eingeladen und erstmals ein neues Konzept umgesetzt: Es hatte Karten im Vorverkauf gegeben, der Zugang war auf 1.000 Personen beschränkt. Wer sich ein 10-Euro-Ticket geholt hatte, war mehr als zufrieden mit der Änderung: Von einer extrem chilligen Atmosphäre war die Rede, endlich habe man Platz. Kein Wunder, dass Cheforganisatorin Constanze Hakenholt und Patrick Hubertz mehr als zufrieden Bilanz zogen: »Das Konzept funktioniert«, freute sich Metzingens Erster Bürgermeister, der auch Geschäftsführer der MMT ist.

Die Reißleine gezogen

Man habe die Reißleine ziehen müssen, erklärt seine Stellvertreterin Constanze Hakenholt. Um die 3.000 Besucher, es könnten auch mehr gewesen sein, hätten im vergangenen Jahr das beliebte Sommerevent besucht – das seien vor allem aus Sicherheitsgründen zu viele gewesen. Immerhin befinde sich der Veranstaltungsort in einer Steillage, auf dem Zickzackweg hinauf zum Herrlishäusle sei zum Teil kaum ein Durchkommen mehr möglich gewesen, erinnert sich die MMT-Mitarbeiterin. Der Gedanke einer Besucherbeschränkung sei aufgekommen, denn: »Es wäre ja schade gewesen, wenn diese Veranstaltung nicht mehr stattgefunden hätte.«

Mehr noch: Der Eintritt war nicht nur limitiert auf 1.000 Besucher, die mussten zudem ihre Eintrittskarten bei der Tourist-Info holen - einen Online-Verkauf gab’s nicht. Damit habe die MMT laut Constanze Hakenholt aus dem Sommerabend am Weinberg wieder das machen wollen, was er ursprünglich sein sollte: ein Event für die Metzinger und Menschen aus der Region. Und die nutzten die Chance: Sie habe gleich am ersten Verkaufstag Eintrittskarten geholt, berichtet eine Besucherin – zehn Tage später hieß es bereits »ausverkauft«.

Die eine oder andere böse Mail im Vorfeld

Bis vergangenen Samstag seien laut Hakenholt immer noch täglich Anrufe eingegangen, ob es noch Karten geben würde und deshalb habe man auch mit Problemen an den vier Eingängen gerechnet. Zumal, wie Patrick Hubert berichtet, im Vorfeld die ein oder andere böse Mail mit Kritik am neuen Konzept eingegangen sei. Doch es blieb friedlich: »Ich hatte damit gerechnet, an der ein oder anderen Stelle ein intensives Gespräch führen zu müssen.« Das sei jedoch nicht notwendig gewesen: Bestimmt, aber freundlich wiesen die Security-Mitarbeiter diejenigen ab, die ohne Karte gekommen waren – der Abend verlief für alle ruhig und vor allem entspannt.

Kein stundenlanges Anstehen für Getränke, Gegrilltes oder eine Dinnete, und auch Platz gab’s genug, um Decken und Picknick auszubreiten. Klar, waren die Liegestühle sofort in Beschlag genommen - und wer einen ergattert hatte, gab ihn auch nicht mehr her. Aber die Stimmung war von einer extremen Entspanntheit und Lockerheit geprägt: Die Besucher genossen das Ambiente, man hatte Zeit für viele nette Gespräche und Muse für den Blick in die Ferne mit einem unbeschreiblich schönen Sonnenuntergang zu etwas späterer Stunde.

Von einer extremen Entspanntheit und Lockerheit geprägt

Mittendrin unter den Gästen war auch Ulrike Müller, in Dettingen verantwortlich für Tourismus und Events, die den Metzinger Kollegen Respekt für die Veranstaltung als solche und die Entscheidung fürs neue Konzept zollte. Vor 40 Jahren habe sie Metzingen in Richtung München verlassen: »Ich hatte nie gedacht, dass es hier einmal eine solche Veranstaltung gibt.« Auch Robert Schmid war voll des Lobes: »Ich bin froh, dass dieses Konzept auf den Weg gebracht wurde«, erklärte der Stadtrat und MMT-Aufsichtsratsmitglied.

Von einem Traum sprach Bärbel Schmid: »Was will man mehr, wir lieben es hier«, meinte die in Mössingen lebende gebürtige Metzingerin, die mit Sohn und Schwiegertochter in den Weinberg gekommen war. Sie habe sich nicht vorstellen könne, wie die Besucherbeschränkung umgesetzt wird und sei überrascht, wie gut es klappe. Das habe man laut Constanze Hakenholt in der Tat nicht abschätzen können, aber es laufe rund: »Ich bin super happy.« (GEA)