Über 500 Jugendliche beim Azubi-Tag in der Motorworld Metzingen

Der Azubi-Tag in der Motorworld stieß bei Jugendlichen auf reges Interesse. Oft kamen sie mit gleichaltrigen Auszubildenden ins Gespräch. In der Mitte Metzingens OB Carmen Haberstroh, Zweiter von rechts der städtische Wirtschaftsförderer Ralf Güthert.

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Hand anlegen beim Bau-Skulptur-Wettbewerb, zuhören bei der Reportage des Studenten über ein Auslandssemester in Portugal, ganz Auge sein für das Video, in dem Storopack-Beschäftigte über ihren Arbeitsalltag berichten - die neue Aktionsbühne kam gut an beim 24. Metzinger Azubi-Tag. Gut 500 Schülerinnen und Schüler aus dem ganzen Ermstal füllten den riesigen früheren Schmiededom in der Motorworld Metzingen mit Leben.

Dort informierten 61 Betriebe und andere Einrichtungen über ihre Berufe und Ausbildungsplätze. »Ein guter Wert«, sagt Metzingens noch neuer städtischer Wirtschaftsförderer Ralf Güthert. Viele Unternehmen suchen händeringend Nachwuchs, nachdem die Generation der Babyboomer durch ist und die Gesellschaft nicht nur in Metzingen immer älter wird. »In den letzten fünf Jahren hat sich der Druck erhöht.«

»Es ging den Schülern vor allem darum, sich einen Überblick zu verschaffen «

Da sind die jungen Leute, die im kommenden Jahr ihren Schulabschluss machen werden, besonders begehrt. Mit der neu eingeführten Aktionsbühne als »point of interest« und mit spielerischen Aktionen wie einem Dosenwerfen haben die Macher des Azubi-Tags sie locker und niederschwellig abgeholt. »Viele Betriebe hatten altersgleiche Azubis als Ansprechpartner«, sagt Güthert. Die in Metzingen ansässige Gewerbeschule des Landkreises Reutlingen tat als Mitveranstalterin der Berufsmesse das Ihre dazu, sorgte etwa mit Essen und Kaffee für einen angenehmen Rahmen.

Den Mädchen und Jungen ging es »vor allem darum, sich einen Überblick zu verschaffen. Viele wissen noch nicht, wie es nach der Schule weitergeht.« Auf Zetteln notierten sie, was so alles geboten war und für sie in Frage kommen könnte. Nicht wenige Schüler kamen mit ihren Eltern in die Motorworld. Inwieweit aus dem breiten Erstzugang im Schmiededom Praktika oder gar Ausbildungsverhältnisse entstehen, wird die städtische Wirtschaftsförderung bei einer nachträglichen Manöverkritik mit den am Azubi-Tag beteiligten Betrieben herausfinden.

»Der Schmiededom hat einen besonderen Charakter und ist ein großer Anziehungspunkt«

Dann wird es auch darum gehen, ob das Format des Aktionstags gepasst hat oder man beim nächsten etwas ändert. Der wird mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder in der Motorworld stattfinden, wenngleich die (Güthert) »stark bebucht« ist. 22 der 24 Azubi-Tage waren in der Gewerbeschule Metzingen gelaufen, die bei der Messe irgendwann aus allen Nähten platzte, nachdem immer mehr Aussteller hereindrängten. 2024 zogen die Organisatoren deshalb in die ehemalige Gesenkschmiede an der B 313 um - schon damals mit großem Erfolg.

Die Location spielt keine zu kleine Rolle. »Der Schmiededom hat einen besonderen Charakter und ist ein viel größerer Anziehungspunkt« als es die unauffälligeren Schulräume waren. 2026 könnte die Schülermesse wie vor zwei Jahren wieder zusammen mit der alle zwei Jahre ausgerichteten Gewerbe- und Industrieschau Metzingen angeboten werden. Für die jetzige 24. Auflage spricht Ralf Güthert von zufriedenen Unternehmen, Schülern und Ausrichtern. »Es hat sich gut angefühlt.« (GEA)