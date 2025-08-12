Ältestes Feuerwehrauto im Kreis Reutlingen geht in den Ruhestand

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN-GLEMS. Etwas Wehmut war schon dabei, als die Glemser Feuerwehr-Abteilung ihren Oldie kürzlich hergegeben hat: Exakt 50 Jahre alt war der Mercedes-Kurzhauber und damit das älteste im Einsatz befindliche Feuerwehrfahrzeug im Kreis Reutlingen. Es kam 1975 in Metzingen in den Dienst und wurde 1986 nach Glems umgesetzt. Im dortigen Feuerwehrgerätehaus hat es jetzt Platz für seinen Nachfolger gemacht. Der hat keine runde Motorhaube mehr, sondern den typischen leichten Knick der ehemaligen Schweren Klasse der Mercedes-Benz-Lkw, ist aber wie sein Vorgänger ein Tanklöschfahrzeug (TLF).

Bis September 2023 war der Glemser Neuling unter der Kennung Florian 2/23 in Neuhausen und danach im neuen Metzinger Feuerwehrzentrum im Gebiet Braike-Wangen stationiert, in dem die Abteilungen Kernstadt/Stadtmitte und Neuhausen fusioniert sind. Nachdem die Abteilung Stadtmitte im April gleich vier grellrote neue MAN-Einsatzfahrzeuge bekam, war die Zeit des im dunkleren, gedeckteren Farbton gehaltenen Ex-Neuhäuser TLF in der Halle der großen Feuerwache abgelaufen.

Noch nicht so viel Elektronik verbaut

Es rückte weiter nach Glems, wo es wie zuvor der Oldie Florian 3/23 heißt. Die dortige Abteilung ist eigenständig geblieben und hat jetzt ein Tanklöschfahrzeug im Bestand, das auch schon stattliche 38 Jahre auf dem Buckel hat. »Es gehört noch zu den solideren Baureihen, in denen noch nicht so viel Elektronik verbaut wurde«, erläutert Andreas Rümmelin, stellvertretender Kommandant der Feuerwehr-Abteilung Glems.

Das war bei dem Fünfzigjährigen erst recht der Fall: 95 Prozent Mechanik war an Bord. Grundsätzlich ein robustes Fahrzeug, waren neue Reifen und Ersatzteile in der Elektrik schon mal fällig. Die Mercedes-Benz-Classic-Abteilung konnte begrenzt helfen. Sollte der Kurzhauber nach den Planungen der Metzinger Gesamtwehr eigentlich schon 2004/05 aus dem Einsatzbestand scheiden, machten sich die Glemser erfolgreich dafür stark, dass er blieb. »Alte Dame« haben sie das rüstige und gut gepflegte Gefährt liebevoll genannt, das bei allen größeren Einsätzen auch der Metzinger Feuerwehr treu seinen Dienst tat.

Auf diesem Archivbild ist das bei vor Kurzem älteste Einsatzfahrzeug einer Feuerwehr im Kreis Reutlingen zu sehen: der »alte Dame« genannte Mercedes-Kurzhauber aus dem Jahr 1975. Die Glemser Feuerwehrleute (von links) Lukas Schmauder, Thomas Oechslin, Alexander Sailer (am Steuer), Patrick Rümmele, Abteilungskommandant Christopher Maisch und Frank Gönninger (hinten) stehen Spalier. Foto: Markus Pfisterer Auf diesem Archivbild ist das bei vor Kurzem älteste Einsatzfahrzeug einer Feuerwehr im Kreis Reutlingen zu sehen: der »alte Dame« genannte Mercedes-Kurzhauber aus dem Jahr 1975. Die Glemser Feuerwehrleute (von links) Lukas Schmauder, Thomas Oechslin, Alexander Sailer (am Steuer), Patrick Rümmele, Abteilungskommandant Christopher Maisch und Frank Gönninger (hinten) stehen Spalier. Foto: Markus Pfisterer

In Glems aber noch viel mehr: »Auch als Hochzeitsauto für die Feuerwehrangehörigen wurde das Fahrzeug gerne verwendet«, blickt Rümmelin zurück, »sodass der ein oder andere sicherlich sehr emotionale Momente hiermit verbindet.«

Emotional ging es auch bei der Feier zur Fahrzeugübergabe zu. Mit Blaulicht und Martinshorn fuhr der Neuling vor das Gerätehaus. Neben der Glemser Feuerwehr-Abteilung waren Ortsvorsteher Andreas Seiz und Ortschaftsräte vor Ort. Andreas Rümmelin und Abteilungskommandant Christopher Maisch sprechen vom Beginn einer neuen Ära: »Ich bin mir ziemlich sicher, ein bedeutendes Ereignis mit einer nachhaltigen Veränderung hat hier und jetzt stattgefunden«, meint Maisch. »Alle Feuerwehrangehörigen haben sich über das neue Fahrzeug gefreut«, ergänzt Rümmelin gegenüber dem GEA.

Keine 25.000 Kilometer auf der Uhr

Der Neuzugang bringt mit 220 PS knapp 90 PS mehr mit als der Oldtimer, zudem einen um 100 Liter größeren Löschtank: 2.500 Liter Wasser fasst er. Wohin die alte Dame umgezogen ist, ist derzeit ungeklärt. Fest steht nur, dass sie in Metzingen steht. Vage Hinweise deuten in Richtung Bauhof - direkt hinter dem Metzinger Feuerwehrzentrum - , doch dort war sie auf den ersten Blick nirgends zu entdecken.

Was passiert mit ihr, deren Lack alles andere als ab ist und die keine 25.000 Kilometer auf der Uhr hat? Sie »soll meines Wissens höchstbietend verkauft werden«, gibt Andreas Rümmelin Aufschluss und weiß auch, dass »ein Metzinger Feuerwehrkollege Interesse hatte, das Fahrzeug zu ersteigern und für einen guten Zweck ins Ausland zu bringen«.

Mit »Ermstal hilft« in die Ukraine?

Dorthin gäbe es im Fall der Fälle schon eine Brücke: Die von »Ermstal hilft«, der Initiative um Simon Nowotni und Martin Salzer, die regelmäßig Hilfstransporte in die Region Odessa in der Ukraine unternimmt. »Selbstverständlich könnte 'Ermstal hilft' das Fahrzeug übernehmen«, bekundet Salzer auf GEA-Anfrage Interesse, »wir würden uns freuen, wenn das zeitnah realisiert werden könnte.«

Die Glemser Feuerwehr-Abteilung würde sich, obwohl sie lange an ihrem Oldtimer hing, über weitere Fahrzeug-Verjüngung freuen. »Wir haben eine leistungsstarke Mannschaft und diese hat es auch mal verdient, ein dementsprechendes Fahrzeugkonzept mit Neufahrzeug zu bekommen«, macht Kommandant Maisch deutlich. Ein Appell, der an Ortsvorsteher und Ortschaftsrat geht, sich im nächsten Metzinger Feuerwehrbedarfsplan ab 2027 doch für die Glemser Abteilung einzusetzen. »Schließlich ist unser Löschfahrzeug auch schon 32 Jahre alt.« Der Jüngste im dreiteiligen Bunde ist der Mannschaftstransportwagen, ein Sprinter aus dem Jahr 2002. (GEA)