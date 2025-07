Zwei Solisten, zwei Dirigentinnen: Das NWO glänzt in der Stadthalle Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Es waren nicht die günstigsten Voraussetzungen für das Sommerkonzert des Nachwuchsorchesters der Jungen Sinfonie (NWO) am Sonntagabend in der sehr gut besuchten Stadthalle. Mehrere Monate war Dirigentin Maria Eiche krankheitsbedingt ausgefallen. Dabei hatte man sich mit Griegs »Holberg-Suite«, Bruchs Konzert für Bratsche, Klarinette und Orchester sowie Mendelssohns »Reformationssinfonie« drei üppige Brocken vorgenommen.

Zum Glück hatte Eiche mit Magdalena Wicker eine Assistentin aus den eigenen (Bratschen-) Reihen herangezogen, die ihr Musikabitur denn auch im Fach Dirigieren abgelegt hat. Sie übernahm einen Teil der Proben, für andere sprangen Junge-Sinfonie-Leiter Konrad Heinz und weitere aus dem Umfeld ein. Im Konzert leitete Wicker die »Holberg-Suite«, die sie mit dem Orchester erarbeitet hatte, bei den übrigen Stücken stand die wieder genesene Maria Eiche am Pult.

Ambitioniertes Programm

Auch ohne die Turbulenzen im Vorfeld war das Programm für ein Orchester aus Schülern ambitioniert. Hundertprozentige Perfektion war deshalb nicht das Thema. Die Streicher verloren im ersten Satz der Holberg-Suite zwischendurch den rhythmischen Faden; die Gavotte hätte etwas mehr Kante vertragen; bei den Blechbläsern saßen ein paar Akkorde nicht exakt auf dem Gleis. Bewundernswert indes, wie durchgeformt und ausdrucksstark die jungen Musiker diese große Literatur insgesamt hinlegten.

Magdalena Wicker leitete das NWO in Griegs »Holberg-Suite«. Foto: Armin Knauer Magdalena Wicker leitete das NWO in Griegs »Holberg-Suite«. Foto: Armin Knauer

Magdalena Wicker leitete die »Holberg-Suite« ohne Fehl und Tadel. Führte klar und mit Präsenz, schiffte die Mannschaft sicher durch heikle Tempowechsel. Ein großes Talent. Unter ihrer Leitung kam das Schweben dieser Musik zwischen dunkler Melancholie, goldener Nostalgie und charmanten Tanzrhythmen beeindruckend zur Geltung. Selbst die im Zwielicht raunende Air mit ihren heiklen, verschatteten Harmonien stand sicher.

Starke Solisten

Beeindruckend trifft auch das Spiel der Solisten im spätromantisch geprägten Doppelkonzert von Max Bruch. Marin Quiel an der Bratsche und Patrick Bauer an der Klarinette loteten ergreifend das Verinnerlichte dieser Musik zwischen Meditation, Klage und Gebet aus. Aufmerksam übergaben sie sich die Motive, legten sich in den immer mehr sich belebenden Charakter, bis hin zum mit Blechbläser-Fanfaren einsetzenden Finale. Und ließen doch bis hinein in den rasanten Schluss einen Rest der Verinnerlichung des Beginns nachhallen. Maria Eiche hielt das Orchester dabei geschmeidig an ihrer Seite, breitete den Solisten einen unaufdringlichen und doch farbigen Grund aus.

Im Doppelkonzert von Bruch kehrte Maria Eiche ans Pult zurück. Links die Solisten Marin Quiel (Bratsche) und Patrick Bauer (Klarinette). Foto: Armin Knauer Im Doppelkonzert von Bruch kehrte Maria Eiche ans Pult zurück. Links die Solisten Marin Quiel (Bratsche) und Patrick Bauer (Klarinette). Foto: Armin Knauer

Stark auch Mendelssohns »Reformationssinfonie«. Schon gleich der Anfang, wie er dunkel aus den Bratschen aufsteigt, sich in den Holzbläsern auffächert, um in den Posaunen zum ersten Mal den für die Sinfonie typischen Choralton anzuschlagen – wunderbar! Auch diese Momente, in denen sich das aufgewühlte Ringen um den Glauben in den ätherischen Harmonien des »Dresdner Amens« löst, seidig in den Geigen schimmert, als habe sich der Himmel geöffnet – stark!

Mendelssohn mit Esprit

Auch der Rest sitzt, hat Esprit und innere Lebendigkeit. Bezaubernd die ländlerartigen Tanzmotive der Holzbläser im zweiten Satz. Tieftraurig die Klage der Geigen über den getupften Streicherbässen im Andante. Voller Energie die wogenden Fugenstrukturen als Ausdruck des Ringens um den Glauben. Bis zum erlösenden, strahlenden Tutti-Choral. Happy End. Auch für das Orchester nach all den Unwägbarkeiten zuvor. (GEA)