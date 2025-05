Zum Ausklang stürzt Kultur vom Rande Reutlingen in den Tanz-Taumel

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Wann hat man das in Reutlingen schon gesehen? Dass Hunderte sich spontan zum Tanzen mitreißen lassen auf dem Marktplatz, dass Wildfremde sich zu Tango-Paaren finden, Kinder und Senioren in Hiphop-Moves zucken und sich Menschen mit und ohne Rollstuhl zum Reigentanz die Hand reichen – das Festival Kultur vom Rande machte es möglich in seinem großen Finale am Sonntagnachmittag. Attila Zanin von der inklusiven Gruppe »Ich bin ok« aus Wien hielt als Moderator mit seiner Crew das Energielevel hoch.

Vorbereiten konnte sich, wer wollte, kurz davor in einstündigen Workshops in der Innenstadt: Tango bei Martina Beilharz von Tango Vision, Line Dance bei Christian Hahn von der Tanzschule Werz, Hiphop bei der inklusiven Wiener Gruppe »Ich bin ok«, Folklore bei Anja von Richthofen und freie Improvisation bei Katja Büchtemann. Auf dem Marktplatz zeigten die Gruppen ihre Ergebnisse – jeder konnte spontan einsteigen. Bald tanzte der ganze Platz, ob Hiphop in ägyptischem Stil oder Fischschwarm-Improvisation. Zwischendurch zeigten Tänzer von »Ich bin ok« ein Solo und ein Duo – sehr berührend! Zuletzt machten die Balkanesen mit dem Kontrabass aus Tübingen live Musik zum folkloristischen Reigentanz. Ein toller Ausklang. (GEA)