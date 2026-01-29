Zu viel Zivilcourage? »Arachne. Wahr sagen« beim Reutlinger Festival Monospektakel

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Es ist ein poetischer Ansatz, mit dem Janne Wagler vom Rottenburger Theater Gobelin in ihrem Stück »Arachne. Wahr sagen« von Arachne, der Gestalt der griechischen Mythologie, aber auch von Menschen, die in ihre Fußstapfen treten, erzählt. Mit Puppen, Figuren, die sie selbst gebaut hat. Auf einer Bühne, die Kulisse und gleichzeitig Installation ist. Am Ende zeichnet Wagler mit Licht in den Raum und vollendet so ihr performatives Denkmal auf der ansonsten fast dunklen Bühne.

Ursprünglich, sagt Janne Wagler im Publikumsgespräch des Reutlinger Festivals Monospektakel, bei dem sie am Mittwochabend ihr selbstgeschriebenes Stück (Regie: Frank Soehnle) zeigte, habe sie sich nur mit der Figur Arachne und ihrer von Ovid erzählten Geschichte in den »Metamorphosen« beschäftigt. Dann sei sie auf den Satz gestoßen, dass die Weberin Arachne auf einem im Wettstreit mit der Göttin Athene von ihr gewobenen Teppich die Schandtaten der Götter darstellte. Sprich: Sie legte sich mit den Mächtigen an. Athene isolierte Arachne von den anderen Menschen, indem sie sie in eine Spinne verwandelte. Sie und ihre Nachkommen waren fortan dazu verdammt, zu weben und an Fäden zu hängen.

Mafiöse Machenschaften

Wagler sieht auch in unserer Zeit mutige Menschen, die sich mit den Mächtigen anlegen - was ihnen oftmals nicht gut bekommt. Dissidentinnen und Dissidenten, Journalistinnen und Journalisten beispielsweise, die mafiöse Machenschaften, die bis in höchste Regierungskreise reichen, anprangern. Namen wie Daphne Caruana Galizia, Anna Politkowskaja oder Jamal Khashoggi fallen in diesem Zusammenhang. Sie wurden - aus Rache oder weil sie unbequem waren - ermordet.

Aufführungsinfo Das Festival Monospektakel am Reutlinger Theater Die Tonne geht noch bis Sonntag, 1. Februar. Unabhängig davon zeigt Janne Wagler ihr Stück »Arachne. Wahr sagen« erneut am Samstag, 11. April, um 19.30 Uhr im Künstlerhof Rottenburg. (GEA)

Exemplarisch geht Wagler in ihrem Stück auf die Malteserin Daphne Caruana Galizia ein, die im Jahr 2017 mit 53 Jahren aus dem Leben gerissen wurde. Man sieht ein Schwarz-Weiß-Foto der für ihre investigative Arbeit bekannten Journalistin und Bloggerin, erfährt, wie sie unter öffentlichen Anfeindungen und Drohungen litt, aber weiterhin Missstände deutlich beim Namen nannte. Ein Buch, das sie schrieb, blieb unvollendet. Ergänzt von ihren Söhnen, erschien es posthum 2019.

Stille Anklage und Tanz

Waglers Stück ist poetische Annäherung, stille Anklage, Tanz. Es verwebt den Mythos mit Zeitgeschichte, weist bilderstark, hinterfragend und ohne offen zu moralisieren, auf Mechanismen, Muster, Kontinuitäten hin. Und vermittelt, auch im Zusammenspiel mit einer stimmungsvollen Lichtregie und der eigens von Bastian Kilper komponierten Musik, ein Gefühl dafür, welche Gefahren auf Menschen mit Mut und einer ausgeprägten Zivilcourage lauern. (GEA)