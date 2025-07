Zu anstößig? Reutlinger Klinikleitung stoppt Kunstausstellung

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Sowas erlebt man nicht alle Tage: dass eine Ausstellung kurz vor Eröffnung von oberster Stelle gestoppt wird. So passiert an der Akademie der Kreiskliniken Reutlingen im Pfullinger Gewerbegebiet. Die Künstler Carlo Weiß und Michael Broszius sollten hier ausstellen, in einer seit 2020 laufenden Reihe, die von der Künstlerin Birgit Krins-Gudat kuratiert wird. Vergangenen Donnerstag hätte Vernissage gefeiert werden sollen. Am Montag, als die Bilder schon hingen, bekam die Klinikleitung Wind davon, dass einige Motive anstößig sein könnten. Noch am selben Tag sagte Frank Miertsch, Prokurist der Kreiskliniken, in Absprache mit Klinik-Geschäftsführer Dominik Nusser nicht nur die komplette Ausstellung ab – auch die Ausstellungsreihe wurde ausgesetzt.

Die Klinikleitung befürchtete, mit dem Jugendschutz in Konflikt zu geraten. An der Akademie werden unter anderem Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger ausgebildet, die Schüler sind teils erst 16 Jahre alt. Einige der Arbeiten von Michael Broszius hielt die Klinikleitung für nicht vereinbar mit dem Jugendschutz.

Nackte Tatsachen

Was war das Problem? Zum einen nackte Tatsachen. Auf zwei Bildern ist ein Penis zu erkennen. Eine Grafik zeigt comicartig vereinfacht ein männliches Geschlechtsorgan beim Pinkeln, dabei steht: »Das hätte mein dreijähriger Sohn auch hinbekommen!« Was genau, fragt man sich: Pinkeln? Einen Penis zeichnen? Auf diese Doppeldeutigkeit will Broszius hinaus. Der andere Penis gehört zu einem gekrümmten Männerakt auf einer großen Holztafel. Das Schockierende ist weniger das Glied als massive Nägel, die Broszius in den Körper der Schmerzensgestalt getrieben hat. Sie stehen in Broszius' Sicht für die Selbstkritik des Künstlers.

Obszön oder nicht? Diese Collage mit dem Titel »Ironie« von Michael Broszius hätte in der Akademie ausgestellt werden sollen. Foto: Michael Broszius Obszön oder nicht? Diese Collage mit dem Titel »Ironie« von Michael Broszius hätte in der Akademie ausgestellt werden sollen. Foto: Michael Broszius

Der andere Motivbereich, an dem die Klinikleitung sich stört, besteht in mehrdeutigen Wort-Bild-Spielen. So hat Broszius einen echten Lolli auf weißen Karton geklebt, dabei steht »Leck mich doch!«. Das kann zuckrige Kinderfreuden vor Augen rufen, Goethes »Götz von Berlichingen« oder eine einschlägige Sexualpraktik. Auf einem anderen Karton prangen eine echte Chilischote und der Spruch »Lust auf oral?« Die Assoziationsspanne reicht von kulinarisch bis erotisch. Anderes Bild: Zoom auf die Körpermitte eines jungen Mannes, die rechte Hand steckt in der Jeanshose. Harmlos oder Onaniergeste? Für die Klinikleitung der Doppeldeutigkeiten zu viel.

Irritation gewollt

Dabei geht es Broszius nicht um sexuelle Anzüglichkeit, sondern um das Ringen des Künstlers. Mit hohen Selbstansprüchen, dem Druck zur Kreativität, den Interpretationen der Betrachter. Um das Publikum zum Nachdenken zu bringen, benutzt Broszius dabei, ähnlich wie vor ihm Andy Warhol, Techniken aus der Werbegrafik. Dass er dabei provoziert, ist ihm bewusst. Dass seine Bilder den Jugendschutz tangieren könnten, findet er abwegig: »Bei jedem Poetry-Slam kommen noch ganz andere Dinge zur Sprache.«

Weder Klinik-Geschäftsführer Nusser noch Prokurist Miertsch äußerten sich gegenüber dem GEA zu ihrer Entscheidung. Pressesprecher Christian Hirtz sagte, es sei ein Unterschied, ob man Kunst an Orten zeige, zu denen das Publikum aus freien Stücken hingehe, etwa in einer Galerie, oder in einer Ausbildungseinrichtung, bei der die Schüler nicht die Wahl hätten wegzubleiben. Zudem besuchten auch Schüler aus anderen Kulturkreisen die Akademie, etwa Muslime. Die Empfindlichkeiten könnten dort höher sein. Hirtz: »Wenn wir Diversität wollen, müssen wir auf bestimmte Dinge Rücksicht nehmen.« Da eine ganze Reihe von Arbeiten als problematisch erachtet wurde, habe man die Ausstellung nicht retten können.

Kunst nicht Kernauftrag

Dass man auch die Ausstellungsreihe gestoppt hat, erklärte Hirtz mit finanziellen Gründen: Die Werke müssten versichert werden, im Moment lasse die Finanzlage der Kliniken solche Ausgaben nicht zu. Man müsse sich auf seinen Kernauftrag konzentrieren. »Und der ist, Kranke zu behandeln, nicht Kunst zu zeigen.« Krins-Gudat entgegnet, sie arbeite als Kuratorin ehrenamtlich und bei den Vernissagen hätten jeweils die Künstler für Getränke und Snacks gesorgt. »Den Kliniken sind keinerlei Unkosten entstanden.« Die abgesagte Ausstellung sei die erste überhaupt gewesen, für die man die Arbeiten versichert habe.

Harmlose oder sexuelle Geste? Broszius’ Malerei »Der Griff«. Foto: Michael Broszius Harmlose oder sexuelle Geste? Broszius’ Malerei »Der Griff«. Foto: Michael Broszius

Akademieleiter Klaus Notz hat mit Krins-Gudat die Ausstellungsreihe auf den Weg gebracht. Die aktuellen Arbeiten habe er im Vorfeld nicht gesehen, räumt er ein. Bei den vorhergehenden Schauen habe es nie Probleme gegeben. Am betreffenden Montag sei er bei einem Termin in Stuttgart gewesen, »sonst hätte ich die Wogen vielleicht glätten können«. Das Argument der Klinikleitung, dass es sich um eine Bildungseinrichtung handle und die Schüler verpflichtend da seien, könne er nachvollziehen.

Kritik an Kommunikation

Auch Krins-Gudat und die beiden Künstler sehen diesen Punkt. Nicht akzeptabel finden sie, wie die Absage kommuniziert wurde. Obwohl beide Künstler am Montag vor Ort waren, sei von der Klinikleitung niemand gekommen, um die Entscheidung persönlich zu erläutern. Krins-Gudat sagte, sie habe auf die Absage-Mail hin versucht, mit der Klinikleitung ins Gespräch zu kommen, sei aber weder per Mail noch telefonisch durchgedrungen. Es habe keine Chance gegeben, die eigene Position darzulegen.

Ausstellungsinfo Die Ausstellung mit Skulpturen und Oxidationsmalerei von Carlo Weiß und Bildern von Michael Broszius wird am Sonntag, 17. August, um 11 Uhr im Raum »Kunst im Werk II« in der Heinz Kurz GmbH, Im Steinig 75/1, in Dusslingen eröffnet. Die Arbeiten sind dort drei Wochen lang zu sehen, geöffnet ist Montag bis Donnerstag von 10 bis 15 Uhr. (GEA)

Und wie reagierten die Schüler der Akademie? An dem Montag, an dem die Werke noch hingen, gab es offenbar die eine oder andere Diskussion, auch mit den Künstlern. Beschwerden von Schülerseite sind bei Akademieleiter Klaus Notz keine eingegangen. »Die haben das amüsiert zur Kenntnis genommen«, war sein Eindruck. Broszius kann sich an die Bemerkung erinnern: »Endlich mal was Cooles!«

Wie geht es jetzt weiter? Die abgesagte Ausstellung zieht nach Dußlingen in die Galerie im Werk II der Heinz Kurz GmbH, wo sie von 17. August an drei Wochen zu sehen ist. Krins-Gudat verkürzt dafür extra ihre eigene, im Moment dort laufende Ausstellung. Dort kann sich jeder selbst ein Bild machen, wie anstößig ein Lolli ist. (GEA)