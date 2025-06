Yasmina Reza: Unglück als roter Faden

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNCHEN. Vor Kurzem erschien in der Wochenendbeilage des GEA ein Beitrag mit dem Thema, wie Verlage einen Bestseller entdecken. Eine Verlagsmanagerin sagte, das Wichtigste sei der rote Faden. Er müsse schnell sichtbar sein und durch das Buch führen.

Bei der Lektüre von Yasmina Rezas neuem Buch »Die Rückseite des Lebens« scheint das mit dem roten Faden nicht so einfach zu sein. Das Buch enthält 54 eher kurze Geschichten. Die meisten sind Aufzeichnungen aus Gerichtsprozessen, aber eben nicht alle.

Was sich eher als roter Faden durchzieht: In den Geschichten handelt es sich durchweg um Menschen, die unglücklich sind, ja, die bis zum Scheitel im Unglück versunken sind. Da ist Hubert, der die gesamte Familie seiner Frau umgebracht hat. Ein Riesengemetzel, die Leichen zerstückelt … Und doch schreibt die Autorin dann: »Hubert ist an sich kein schlechter Mensch, wie man sagt.« Sie versucht nicht, die Tat zu entschuldigen, sondern auf den Grund der Seele des Unglücklichen zu blicken. Da ist Monsieur Louette, 54 und noch bei seiner Mutter wohnend, der wegen unterlassener Hilfeleistung vor Gericht steht, weil er bei der tödlichen Misshandlung eines Obdachlosen nicht die Polizei rief. Oder der Junge mit blasser Haut an der Wasserkante: »Er fühlt sich hässlich. Zu dick, zu pummelig.« Auch mit »Senhora Benedita«, die niemanden liebt und die ihre Kinder schlägt (»Für mehr Nachdruck hat sie einen mit Sand gefüllten Gartenschlauch«), will man nicht zusammen sein. Dass allerdings ihr Sohn João an »Kohlendioxiddämpfen« aus einem kaputten Boiler gestorben sein soll, ist ein wenig seltsam.

Geschichten aus dem eigenen Leben

An anderer Stelle erzählt die französische Schriftstellerin, die mit einigen Romanen und Bühnenstücken, darunter »Der Gott des Gemetzels« Berühmtheit erlangt hat, aus ihrem eigenen Leben. Zum Beispiel von einem kalten, traurigen, freudlosen Weihnachtsfest in ihrer Kindheit. Oder wie sie einmal eine Lehrerin, wohl nicht die beste, dermaßen gedisst hat, dass diese schlotternd ihre Sachen zusammengepackt hat und nie wieder gesehen wurde. Das hat die Autorin sofort bereut, wie sie heute bekennt.

Die Frage ist nun nicht, warum wir Menschen uns das antun, sondern warum wir uns ein solches Buch antun sollen. Um am Unglück der Welt teilzuhaben, reicht schließlich der Blick auf eine Nachrichtenseite. Und es ist auch nicht so, dass wir alle auf der Sonnenseite des Lebens stehen und uns das Schicksal anderer überraschen würde. Weltschmerzlindernde Literatur ist das Buch nicht. Immerhin: Wir waren gewarnt, schon der Titel verhieß nichts Gutes.

Ließen die Leserin, der Leser die Finger von diesem Buch, entgingen ihnen allerdings auch die von feinem französischem Esprit durchwirkten Beobachtungen. In Fernseh- oder Streamingserien, so heißt es oft, ginge es nur um die Reichen und Schönen, kleine Leute kämen da gar nicht vor. Diesen Schuh müssen sich die Literatur und speziell Yasmina Reza nicht anziehen. Sie hat mit diesem Buch jenen Menschen ein Denkmal gesetzt, die auf der Rückseite des Lebens leben müssen. Deren roter Faden im Leben das Unglück ist. (GEA)