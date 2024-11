Aktuell Kleinkunst

Willy Astor zelebriert seine Wortakrobatik in der Reutlinger Stadthalle

Seit Jahrzehnten kennt man Willy Astors ausgetüftelte Pointen: Keiner kann wie er wilde Storys zusammenflunkern, in denen haufenweise Wörter aus einer bestimmten Wortwolke vorkommen, so was wie Autoteile oder Alkohol-Marken. Oder bekannte Pop-Hits mit neuen Texten bedichten. Am Samstagabend brachte er die Menschen in der gut gefüllten Reutlinger Stadthalle ausgiebig zum Lachen.