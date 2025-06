Wild Strings Trio im Reutlinger Pappelgarten

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Kein Zweifel, das slowakisch-französisch-slowenische Wild Strings Trio hat eine Nische für sich gefunden und spielt seine Instrumente mit viel Verve und enormer Stilvielfalt. Auch die Melodien und Rhythmen, die ihnen zugrunde liegen, erfasst man schnell. Es sind Einflüsse verschiedener osteuropäischer Kulturen, Musik, die uns vertraut ist durch den Balkan- und Klezmer-Boom der vergangenen Jahre. Aber da sind auch Traditionen aus der Klassik, schräge Balkanfolklore, Flamenco, keltische Folkmusik und die Freiheitsliebe des Jazz, die die überwiegend instrumental gespielten Eigenkompositionen inspirieren.

Bei ihrem Auftritt im Rahmen des ersten »Südosteuropafestivals« im Pappelgarten bringen Petra Onderufová (Violine), Aleksander Kuzmic (Gitarre, Stimme) und Toby Kuhn (Cello) die unterschiedlichsten Musikrichtungen zusammen. Schon nach wenigen Takten hat das dreiköpfige Ensemble eine spannungsgeladene Atmosphäre geschaffen, der sich kaum einer der Zuhörer im vollbesetzten Saal entziehen kann. Während die slowakische Jazz-Violinistin Petra Onderufová die verzwicktesten Rhythmen streicht und zupft, bieten auch ihre Begleiter – teils traditionell arrangiert, teils in halsbrecherischem Tempo und mit durchgängiger Präzision – ein wahres Feuerwerk an emotionsgeladener Musizierlust.

Auf Tour auch in Asien

Seit ihrer Gründung vor elf Jahren sind die drei Musiker auf Wanderschaft durch ganz Europa, aber auch zu exotischeren Zielen wie dem Iran, China und nach Usbekistan. Dass sie nun in Reutlingen gelandet sind, hat Veranstalter Tobias Festl der häufig im Pappelgarten auftretenden Rockröhre Amy Montgomery zu verdanken, deren Ehemann das Wild Strings Trio seit Jahren gut kennt und vermittelt hat. Weil zudem »seit 2008 in Deutschland kein Südosteuropafestival mehr ausgerichtet wurde«, so Festl bei seiner Einführung, »wollte ich dieses Trio für das Festival unbedingt einladen«.

Tatsächlich passt die Musik des wilden Trios aus Ljubljana vorzüglich zu der Ausrichtung des Festivals. Ganz ohne elektronische Instrumente oder digitale Zusätze wirbeln die drei Musiker virtuos durch einen fantasievollen Mix aus Balkan-Polyrythmik und osteuropäischer Folkmusik und erteilen ganz nebenbei einen Crashkurs in die krummen Takte der Balkan-Folklore. Während es manchen Kapellen aus dem südosteuropäischen Raum vor allem darauf ankommt, schnell und laut aufzuspielen, legt man hier Wert auf Transparenz und wohlkalkulierte Rhythmusmuster.

Zum Tanzen und Zuhören

Unverwechselbar ist die Musik des Trios nicht zuletzt dank der Teufelsgeigerin Petra Onderufová, die sich mit dem französischen, gut Deutsch sprechenden Cellisten Toby Kuhn sowie dem mit der Tradition der Roma-Gitarren aufgewachsenen Aleksander Kuzmic in der Melodieführung abwechselt. Weltmusik im besten Sinne ist das, die zum Tanzen einlädt und gleichzeitig zum genauen Zuhören. Am Ende gibt es mit »Balajda« noch eine wunderschöne Ballade und ein mit dem Publikum gemeinsam gesungenes Geburtstagsständchen für Veranstalter Tobias Festl. (GEA)