Wie ein Reutlinger Howard Carpendale aus der Krise half

REUTLINGEN. Howard Carpendale hält nicht viel von den gespielten Freundschaften im Schlagergeschäft. Auf den Reutlinger Vassilios Parashidis, genannt Vasee, angesprochen, gerät Carpendale jedoch ins Schwärmen. »Den Vasee liebe ich. Der soll mich unbedingt anrufen. Ich würde gerne noch einmal mit ihm zusammenarbeiten.« Wie aber kam es dazu, dass der Reutlinger Musiker Vasee Lieder für den deutsch-südafrikanischen Schlagerstar schrieb?

»Eigentlich war es ein Versehen. Ich wurde zu einem Songwriting-Camp für Yvonne Catterfeld in Hamburg eingeladen«, erzählt Vasee dem GEA. Tatsächlich hätten sie aber wohl einen anderen Griechen gemeint, vermutet der Reutlinger. »Ich musste mir Geld leihen, um mit meinem alten Mercedes dort hinzufahren. Aber weil ich Yvonne immer schon cool fand, bin ich hin«, erinnert er sich. Dort angekommen, hätten sie gemerkt, dass sie eigentlich einen anderen wollten. »Aber da ich schon mal da war, hat Yvonne gemeint, könne ich ja auch mitmachen.« Bei dem Songcamp seien sechs Songwriter, zehn Autoren und fünf Produzenten gewesen, erzählt Vasee.

So sei er dazu gekommen, für Yvonne Catterfeld zu arbeiten, die damals mit Howard Carpendales Sohn Wayne liiert war. Catterfeld habe ihn dann an Howard Carpendale weiterempfohlen. Dieser war damals in einer depressiven Phase nach seinem vorläufigen Rücktritt.

Über seine Depressionen hat Carpendale ausführlich geredet. Er bezeichnet seinen damaligen Rücktritt im Gespräch mit dem GEA als »größten Fehler seiner Karriere«. Fünf Jahre habe er dadurch verloren. Bei Moderator Frank Elstner schilderte Carpendale damals, wie ihn die Zusammenarbeit mit dem Reutlinger Griechen aus dem Tief holte. »Das war alles super, aber dann fiel ihm mein Name nicht mehr ein und er nannte mich Jasse«, erinnert sich Vasee. »Wir verstehen uns super, nur mein Name fällt ihm oft nicht ein«, erinnert sich der Reutlinger.

»Er wollte damals ein bisschen raus aus dem typischen Schlagersound, eher so in Richtung Coldplay. Mein Team und ich, wir waren da auf dem richtigen musikalischen Weg«, erklärt Vasee. Carpen-dale habe sich vorgestellt, und dann hätten sie nur einen Tag Zeit bekommen, um für ihn einen Song zu schreiben.

»Howard Carpedale ist ein echt cooler Typ. Der geht mit offenem Herzen auf dich zu«, erinnert sich Vasee. An sechs oder sieben Liedern von Carpendale habe er mitgeschrieben und dafür vier Goldene Schallplatten bekommen, berichtet er weiter. Beim Carpendale-Song »Was ist schon eine Billion?« ist Vasee im Background-Gesang zu hören.

Er stand auch beim Auftritt Carpen-dales im ZDF-Fernsehgarten mit auf der Bühne. »In Leipzig saß ich nach der Verleihung der Goldenen Henne noch mit Howard Carpedale und Roland Kaiser in der Hotelbar«, erinnert sich der Reutlinger an einen für ihn unvergesslichen Moment seines Lebens.

Die Arbeit mit Carpendale sei für ihn ein Türöffner gewesen, sagt Vasee. Hinterher habe er auch für Stars wie Matthias Reim und Thomas Anders Lieder geschrieben. Die Arbeit mit Howard Carpendale sei für ihn jedoch etwas Besonderes gewesen, sagt Vasee. »Ich bin mit seinem Manager immer wieder in Kontakt und ich hoffe, dass ich noch einmal etwas für ihn schreiben darf«, sagt Vasee.

Derzeit ist er jedoch viel auf Kreta, wo er ein altes Hotel gekauft hat und zum Tonstudio umbauen will. Vasees Traum wäre, einmal ein Songcamp auf Kreta stattfinden zu lassen. Immerhin, Howard Carpendales Manager war kürzlich auch schon auf Kreta. Man darf gespannt sein, auf das, was da noch kommt. (GEA)