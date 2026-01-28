Werke unter anderem von Christo und Jeanne-Claude: Nürtinger Ausstellung »City Vibes«

Bitte aktivieren Sie Javascript

NÜRTINGEN. Kennt man. Denkt man sich, wenn man von den künstlerischen Entwürfen von Christo (1935–2020) und Jeanne-Claude (1935–2009) hört. Sofort ist der verhüllte Reichstag (1995) da oder ein Projekt wie »The Floating Piers« auf dem italienischen Iseosee, bei dem mit dahliengelbem Stoff bespannte Stege aus Polyethylenelementen es möglich machten, drei Kilometer weit übers Wasser zu gehen. Geschätzt 1,3 Millionen Menschen taten das im Sommer 2016.

Kennt man. Denkt man sich. Und entdeckt in der Ausstellung »City Vibes« in der Nürtinger Kreuzkirche doch vieles, was einem vielleicht bislang noch nicht untergekommen ist. Da sind beispielsweise Lithografien, die das nicht realisierte Christo-Projekt »Over the River« illustrieren. Geplant war eine Überspannung des Arkansas River im US-Bundesstaat Colorado mit frei schwebenden silbrigen Gewebebahnen. »Hier ist die US-Bundesregierung unser Vermieter. Sie besitzt das Land. Ich kann kein Projekt machen, das diesem Vermieter zugutekommt«, sagte Christo 2017. Dass er das Projekt aufgab, wurde als Protest gegen die Übernahme der US-Präsidentschaft durch Donald Trump kurz zuvor gewertet.

Heather Lee Fazzino: »Superman Monochrome POW«. Foto: Christoph B. Ströhle Heather Lee Fazzino: »Superman Monochrome POW«. Foto: Christoph B. Ströhle

Nicht nur durch die Verhüllung des Berliner Reichstagsgebäudes veränderten Christo und Jeanne-Claude die Wahrnehmung von Architektur und Stadtraum radikal. Die Ausstellung dokumentiert beispielsweise auch verhüllte Bäume oder die Verhüllung des Arc de Triomphe in Paris. Ein ganz frühes Werk von Christo ist auch zu sehen: »Wrapped Bottle« (1958), bei der die Verhüllung einer Flasche galt. Ein Pigmentdruck auf Bütten dokumentiert das. Ein anderer zeigt eine Vespa, die der bulgarische Künstler 2001 eingeschnürt hat. Christos und Jeanne-Claudes Werk stehe für »künstlerische Freiheit, monumentale Vision und eine intensive Auseinandersetzung mit Raum, Zeit und Wahrnehmung«, ordnen die Kuratoren der Ausstellung, Enrico Battaglia und Susanne Wegner, ein.

Insgesamt drei künstlerische Positionen versammelt die Ausstellung »City Vibes« - die mittlerweile 17. Auflage der »großen Nürtinger Kunstausstellung«, deren Vorläuferinnen von rund 150.000 Menschen besucht wurden. Als Kooperationspartner ist die Tübinger Galerie Art 28 dabei. Der Wunsch war da, auch mal das Werk von Künstlerinnen in den Mittelpunkt zu stellen. Und so komplettieren die 1990 geborene Heather Lee Fazzino, die im Alter von zehn Jahren ihr Debüt auf der New York International Art Expo feierte, mit ihrer mehrdimensionalen Pop-Art und die gebürtige Aalenerin Ulrike Langen mit ausdrucksstarken Frauenporträts und Zeichnungen die bis zum 15. Februar laufende Ausstellung.

Arbeiten von Ulrike Langen. Links »Viva Dog«, daneben »All About Love«. Foto: Christoph B. Ströhle Arbeiten von Ulrike Langen. Links »Viva Dog«, daneben »All About Love«. Foto: Christoph B. Ströhle

»Hier soll alles miteinander in Verbindung sein«, sagt Susanne Wegner über die Hängung der rund 200 Werke, mit der man bewusst auf Wechselwirkungen setzt. Im Altarraum der Kreuzkirche finden sich, teils im Großformat, Superhelden-Darstellungen - von Batman bis Superman. Heather Lee Fazzino, Tochter des Malers Charles Fazzino, verleiht ihnen Grimmigkeit oder Coolness und spielt mit ihnen als glitzernde, von Graffitis umrankte Projektionsflächen. Generell greifen in Fazzinos Arbeiten - etwa auch in einer Mixed-Media-Darstellung der Freiheitsstatue - City-Glamour, Mode-Ästhetik und grafische Klarheit ineinander. Mitten im Raum werden auf einer vom Nürtinger Bauhof konstruierten Halfpipe von der New Yorker Künstlerin besprühte Skateboards präsentiert. Auch eine E-Gitarre hat sie in launiger Pop-Art-Manier gestaltet.

Ausstellungsinfo Die Ausstellung »City Vibes« in der Nürtinger Kreuzkirche, Am Schillerplatz, ist bis zum 15. Februar zu sehen. Geöffnet ist Dienstag bis Sonntag von 12 bis 18 Uhr. (GEA) www.nuertingen.de/kunstausstellung

In Ulrike Langens Porträts paaren sich Sinnlichkeit und Träumerei. Lebensfreude drückt sich in ihnen aus, mitunter auch eine gewisse Scheu. Manches der fast ausnahmslos weiblichen Gesichter, die den Betrachter direkt anblicken, ist schmetterlingsumschwirrt oder blumenumrankt. Ausdrucksstark sind nicht zuletzt die kleinformatigen Porträts - ein Mittelding aus Zeichnung und Farbexplosion - von Prominenten wie Frida Kahlo, Brigitte Bardot, Mick Jagger oder Kate Moss. (GEA)