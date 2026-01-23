Württembergische Philharmonie Reutlingen Seite an Seite mit Tübinger Schülern

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Anne Gaißer, Schulleiterin des Tübinger Wildermuth-Gymnasiums, war voll des Dankes und des Lobes für die Württembergische Philharmonie Reutlingen (WPR). Mit etwas Fortune und der Tatsache, dass beim Reutlinger Orchester die Nachwuchsförderung großgeschrieben wird, sei es gelungen, dass das Schulorchester und die Profis aus Reutlingen gemeinsam ein Programm gestalteten. Die St.-Petrus-Kirche in Lustnau bot den Rahmen für ein Konzert, das Gymnasiasten und erfahrene Musiker in engem Schulterschluss zeigte.

»Unsere Schülerinnen und Schüler teilten sich mit Ihnen ein Pult. Sie kamen so in direkten Kontakt miteinander, probten gemeinsam und konnten sehr viel lernen«, sagte Gaißer an die Mitglieder der Philharmonie gewandt. Sie bedankte sich bei den Musikerinnen und Musikern für die Offenheit und das Interesse, ihr Wissen und Können an die Schülerinnen und Schüler weiterzugeben.

Klangbewusst und konzentriert

Die Initiative für das Kooperationsprojekt - im zuvor schon andernorts erprobten WPR-Format »Seite an Seite mit Profis« - war von der Lehrerin Friedel Treutlein ausgegangen, die früher das Nachwuchsorchester der Jungen Sinfonie Reutlingen leitete. Bei diesem Konzert nun war sie beim Auftakt - mit dem zweiten und dritten Satz der 1. Sinfonie von Florence Price - als Dirigentin zu erleben. Price (1887-1953) gilt als die erste afroamerikanische Komponistin, die sich in den USA nationale Anerkennung erkämpfte. Schön, wie klangbewusst und konzentriert das Schulorchester (mit Profi-Hilfe im Kontrabass) die rhythmischen und melodischen Linien dieser Musik herausarbeitete. Inspirationsquellen sowohl aus der westlichen klassischen Tradition als auch aus afroamerikanischen musikalischen Idiomen waren da herauszuhören. Nicht zuletzt überzeugten die jungen Musikerinnen und Musiker mit der Gestaltung des Juba-Tanzes, der hier das traditionelle Scherzo ersetzte.

Im Folgenden übernahm Volker Christ, der Lehraufträge an den Musikhochschulen Stuttgart und Mannheim innehat, als Dirigent. Das Schulorchester präsentierte sich geteilt. Einige der Schülerinnen und Schüler waren Seite an Seite mit den WPR-Profis in Ralph Vaughan Williams' »The Lark Ascending« zu hören, andere in Johann Georg Nerudas Es-Dur-Trompetenkonzert. Und auch zwischen den Suiten aus der Bühnenmusik zu »Peer Gynt« von Edvard Grieg wurde noch einmal durchgewechselt.

Beseelter Tutti-Sound

Auffallend war, dass das Orchester in diesen Zusammenstellungen stets reif und erwachsen klang. Wie ein eingespielter, hellwach agierender Klangkörper. Das waren, gemessen an Profiansprüchen, differenzierte und überzeugende Wiedergaben. Ob nun bei »The Lark Ascending« spätromantisch-warm-milde Klangflächen oder rhythmische Impulse gefragt waren. Oder im Trompetenkonzert ein mal schwungvoller, mal beseelter Tutti-Sound der Vorklassik.

WPR-Konzertmeister Fabian Wettstein als Solist ließ seinem Violinvortrag in Williams' Romanze - die das Bild einer aufsteigenden Lerche zeichnet - wunderbare Zartheit, Überschwang und meditative Kraft angedeihen. Das Publikum war so gebannt, dass es bei den besonders poesievollen, impressionistisch anmutenden Stellen mucksmäuschenstill wurde und auch den Schlusston lange in sich nachklingen ließ, bevor es begeistert applaudierte.

Glanz und Strahlkraft

Johann Prinz gab Nerudas Trompetenkonzert auf beeindruckende Weise Glanz und Strahlkraft. Der Solo-Trompeter der Württembergischen Philharmonie war ebenso überzeugend in der virtuosen Geste wie im ruhevollen, in sich gekehrten Spiel. Seinen Ton hätte man sich nicht geschmeidiger wünschen können.

Was sind das für großartige Klänge, die Edvard Grieg als Bühnenmusik zu »Peer Gynt« komponiert hat! Das vereinte Orchester aus Schülerinnen und Schülern und Profis ließ die Suiten zu einem plastischen Klangbilderbuch werden, in dem neben einem trauermarschartigen Klagegesang die Wildheit der Peer Gynt piesackenden Trolle oder auch Gewitter und Sturm ihren Platz hatten. (GEA)