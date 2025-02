Der Samstag ist traditionell der Marathontag beim Eclat-Festival am Stuttgarter Theaterhaus. Von Mittag bis Mitternacht zog sich der Bogen all dessen, was Neue Musik sein kann. Wozu auch ein Superheld und ein Wahlkämpfer gehörten.

Countertenor Daniel Gloger als Superheld der Neuen Musik in einem Solo von Uwe Rasch. Foto: Armin Knauer Countertenor Daniel Gloger als Superheld der Neuen Musik in einem Solo von Uwe Rasch. Foto: Armin Knauer

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.