Von Punk bis Pop: Das Hafensounds-Festival im Reutlinger Echaz-Hafen

REUTLINGEN. Wer hätte gedacht, dass sich in Sachen sommerlichem Rock-Pop-Open-Air die Augen mal alle nach Reutlingen richten. Lange tat sich die Achalmstadt schwer, Experimente im Kreuzeiche-Stadion blieben Episode, erst der Echaz-Hafen bot der Freiluft-Popszene eine stabile Heimat. Das Angebot weiß man am franz.K geschickt auf den Saison-Höhepunkt des Hafensounds-Festivals hin zu bündeln. Bedauerlich, dass die Pop-Herrlichkeit an der Echaz durch einige der erwogenen Trassen der künftigen Regionalstadtbahn gefährdet ist. Bleibt zu hoffen, dass die Bahn am Ende um das Gelände herum fährt. Die fünfte Ausgabe von »Hafensounds« schlägt den Bogen von Reggae und Ska über Punkrock und Indierock zu etablierten und neuen Pop-Acts. Als Hauptsponsoren hat man die Kreissparkasse und die Fairenergie an Bord: »Wir setzen bewusst auf regionale Unterstützer«, betont franz.K-Leiterin Sarah Petrasch.

Donnerstag, 24. Juli: Babylon Circus

Den Anfang macht eine aufgekratzte Truppe aus Frankreich auf Abschiedstournee: Babylon Circus gibt es seit 30 Jahren mit ihrem Mix aus Reggae, Ska, Rock, Klezmer und Balkan Beats. 1995 in Lyon gegründet, waren sie von Manu Chao und den Négresses Vertes beeinflusst, wie franz.K-Booker Matthias Xander erläutert. Unter dem Motto »The Very Last Dance« ziehen sie jetzt einen tanzseligen Schlussstrich. Xander: »Zum Anfang gleich mal ein Finale!«

Die französische Band Babylon Circus bei einem Auftritt. Foto: Babylon Circus Die französische Band Babylon Circus bei einem Auftritt. Foto: Babylon Circus

Freitag, 25. Juli: The Baboon Show

Vom Ska aus Frankreich zum Punkrock aus Schweden: The Baboon Show um Sängerin Cecilia Boström gründeten sich 2003 in Stockholm; aktuell sind zudem Bassistin Frida Ståhl, Gitarrist Simon Dahlberg und Schlagzeuger Niclas Svensson dabei. Lautstark wettern sie gegen soziale Ungleichheit, machen Musik »für alle, die noch nicht aufgegeben haben«, wie Xander es formuliert. Ihr aktuelles Album »God Bless You All« von 2023 ist ihr neuntes. Vorgruppe ist die Stuttgarter Band Dumb Bats mit ihrem High Energy Action Rock.

Die schwedische Punkrock-Gruppe The Baboon Show kommt am 25. Juli zum Hafensounds-Festival. Foto: The Baboon Show Die schwedische Punkrock-Gruppe The Baboon Show kommt am 25. Juli zum Hafensounds-Festival. Foto: The Baboon Show

Samstag, 26. Juli: Madsen

Die drei Madsen-Brüder aus Clenze im östlichen Niedersachsen und ihre Mitmusiker haben seit der Bandgründung eine bemerkenswerte Kontinuität hingelegt. Die Wurzeln liegen im Punkrock; inzwischen sind Sebastian, Johannes und Sascha Madsen, Bassist Niko Maurer und die Livekollegen Lisa Nicklisch (Keyboard) und Martin »Mücke« Krüssel (Gitarre) fast schon moderne Klassiker. Was der Vehemenz ihrer Songs keinen Abbruch tut. Das Vorprogramm bestreitet die Stuttgarter Formation Sex im Dunkeln mit düster-punkigem Wavesound.

Madsen kommen am 26. Juli in den Echaz-Hafen. Foto: Sven Sindt Madsen kommen am 26. Juli in den Echaz-Hafen. Foto: Sven Sindt

Sonntag, 27. Juli: Levin Liam

Der Jungspund im Feld ist Levin Liam, der 2024 sein Debütalbum herausbrachte. In Hamburg aufgewachsen hat er dort an der Hochschule für Musik und Theater studiert. Im Kinofilm Wolfskinder spielte er als 13-Jähriger eine Hauptrolle; bis 2020 war er in vielen »Tatort«- und »SOKO«-Folgen zu sehen. Seither richtet sich sein Fokus auf die Musik. Er mischt Hip-Hop und Soul in Songs mit mehrdeutigen Texten und minimalistischen Arrangements. Support ist der Multiinstrumentalist Elia.

Levin Liam kommt am 27. Juli zum Festival. Foto: Lamby Asyan Levin Liam kommt am 27. Juli zum Festival. Foto: Lamby Asyan

Freitag, 1. August: Mine

Mines Weg führte aus dem Remstal über die Mannheimer Popakademie nach Berlin. Zu Schulzeiten ist sie in der Reutlinger Zelle aufgetreten – damals mit Metal-Band. Jetzt macht sie einen hintergründig-verspielten Pop, der mal leichtfüßig daherkommt, dann wieder schwere Themen in den Blick nimmt. Vom Songschreiben bis hin zur Produktion macht Mine fast alles selbst. Support ist der experimentelle Synth-Pop-Act Epilog aus Bremen.

Die Popkünstlerin Mine ist am 1. August zu Gast im Echaz-Hafen. Foto: Bastian Bochinski Die Popkünstlerin Mine ist am 1. August zu Gast im Echaz-Hafen. Foto: Bastian Bochinski

Samstag, 2. August: Grossstadtgeflüster

Ein Mix aus Rave, Punk, Elektro und Texten, die kein Blatt vor den Mund nehmen servieren Grossstadtgeflüster. Die Berliner Band um Sängerin Jen Bender war 2017 schon mal im franz.K. Jetzt sind sie auf »Über-Icke«-Tour, was sowohl »über mich« als auch »Über-Ich« im psychologischen Sinne heißen kann. Es gehe um »Selbstoptimierung und Self-Branding«, beschreibt Petrasch, »und um den Mittelfinger gegen Wohlfühlterror«. Support ist hier Vita.

Das Trio Grossstadtgeflüster ist am 2. August am Start. Foto: Christoph Mangler Das Trio Grossstadtgeflüster ist am 2. August am Start. Foto: Christoph Mangler

Sonntag, 3. August: Mighty Oaks

Ein Amerikaner, ein Brite und ein Italiener gründeten 2010 in Berlin die Mighty Oaks. Seither hat sich das Folkpop-Trio mit Ian Hooper, Claudio Donzelli und Craig Saunders als Alternative zu Mumford and Sons etabliert. Charakteristikum ist der Einsatz von Akustikgitarre, Banjo und Mandoline. Eine Zeit lang ruhte das Trio zugunsten von Soloprojekten, seit 2024 sind sie wieder auf Tour. Das Vorprogramm bestreitet die Leipzigerin Hanna Rautzenberg.

Die Mighty Oaks kommen am 3. August zum Hafensounds-Festival. Foto: Bruno Jobin Die Mighty Oaks kommen am 3. August zum Hafensounds-Festival. Foto: Bruno Jobin

Das letzte Konzert ist teilbestuhlt, die übrigen sind Stehkonzerte. Wer Karten für zwei oder mehr Konzerte ordert, bekommt 20 Prozent Nachlass. Ein Awareness-Team steht bereit, falls sich jemand mit der Situation unwohl fühlt. Für Geflüchtete und finanziell benachteiligte Gruppen gibt es Freikartenkontingente, zu beziehen über das Asylcafé, die AWO, die Diakonie und einige andere. Nicht erlaubt sind mitgebrachte Schirme und Klappstühle. Reservix-Tickets gelten gleichzeitig als Naldo-Fahrkarten. (GEA)